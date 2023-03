El sábado se conocieron los resultados, que no arrojaron ninguna definición. "A partir de los datos obtenidos, no se puede dictaminar ni ser concluyente sobre la definición del candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Siendo los números muy estrechos en escenarios electorales, imágenes y potencialidad de voto entre los precandidatos, que no superan el margen de error del 2,6% para un nivel de confianza del 95%, están en una situación de empate técnico"; concluyó el informe sobre la encuesta que parecía empiojar el escenario si no fuera porque también sirvió para vender que, en todos los escenarios, la boleta de JxC se ubicaba por encima del oficialismo.

Para adelante, al discusión opositora continuará centrando la atención en De Loredo, que no dio señales respecto de qué rol ocupará en la elección. Su nombre sigue siendo el primero de la lista para acompañar al líder del Frente Cívico en lo más alto de la boleta provincial, aunque también es el predilecto entre quienes se proyectan para disputar la intendencia de la capital provincial.

Como ya contó Letra P, Schiaretti oficializó que la provincia votará el 25 de junio, pero Llaryora todavía no definió cuándo se votará en la capital. Desde hace un tiempo, la estrategia de dividir el calendario electoral viene siendo analizada por el oficialismo, aunque la definición todavía no esta consensuada.

Siguiendo la estrategia provincial, donde JxC esperó a que Schiaretti definiera la fecha de la votación para anunciar el nombre de su candidato, es muy posible que el enigma alrededor de De Loredo se termine de descubrir cuando el intendente que quiere ser gobernador anuncie el calendario electoral capitalino.

Mientras tanto, hay otra rosca que se cocina a fuego lento y tiene que ver con los segundos escalones de cada boleta. Con un radicalismo que va a querer cobrar el gesto a partir del cual cedió la cabeza de la lista provincial, queda en la mira el otro socio mayor de la coalición que, por ahora, parece quedarse sin nada: el PRO.