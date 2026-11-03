Consejo de la Magistratura porteño: el candidato de LLA busca una banca para desafiar al peronismo y la UCR

Diego Carbone encabeza la lista de Abogados por la Libertad con la que La Libertad Avanza busca ganar una banca en el Consejo de la Magistratura

El próximo 17 de septiembre La Libertad Avanza (LLA) tendrá su primera incursión en las elecciones para el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires . El partido de Javier Milei aspira a romper el esquema bipolar que controlan el peronismo y el radicalismo y sumar, así, una banca en el organismo judicial porteño.

El elegido para llevar adelante esa cruzada es el abogado penalista Diego Carbone, quien volverá a desembarcar en el ámbito público tras años de ejercer la profesión liberal. Como cabeza de la lista Abogados por la Libertad , buscará impulsar una agenda similar a la que empuja la Casa Rosada para reducir la burocracia y promover una mayor eficiencia de su estructura, a la vez de garantizar mayor independencia y pluralidad en el organismo.

Homónimo pero sin ninguna relación con el jefe de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner , Carbone es abogado, graduado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y se especializó en Derecho Penal y Criminología. Durante sus primeros años de carrera, entre 1995 y 1998, trabajó en Tribunales y, desde entonces, ejerce la profesión liberal en el ámbito privado. También se desempeñó como docente en su casa de estudios y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Aunque es la primera vez que se embarca en la pelea por un cargo electivo, su carrera también estuvo marcada por su paso por dependencias públicas como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) y el Ministerio de Seguridad, en calidad de abogado. Tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015, también se desempeñó en el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, nunca se acercó al PRO. Políticamente, se referencia en el Partido Federal , donde recaló por muchos años el exjefe de gabinete de Milei Guillermo Francos . Ahora, Carbone sigue los pasos del exfuncionario y se suma a las filas libertarias, aunque su desembarco en la lista violeta no corrió por cuenta del exministro coordinador de LLA.

Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, durante la presentación de la lista Abogados por la Libertad, que ayudó a conformar

Quien lo convocó para encabezar la nómina de consejeros es Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y mano derecha de Karina Milei en la ciudad. Según indicó Carbone a Letra P, mantiene una relación personal con la dirigente porteña.

Por un Consejo más moderno y plural

De convertirse en consejero, Carbone buscará agilizar los procesos judiciales y modernizar el sistema. En línea con la agenda del gobierno nacional, Abogados por la Libertad se propone revisar los "procedimientos que generan demoras innecesarias" y simplificar trámites legales.

La nómina violeta también apuesta a perfeccionar la digitalización de los procesos jurídicos para facilitar la comunicación entre distintas áreas del Poder Judicial local y los abogados y unificar criterios. "Los abogados para interactuar con el Ministerio Público Fiscal tienen que hacerlo por mail, porque no pueden acceder a su sistema informático", señaló Carbone, quien también advirtió sobre la falta de coordinación entre las herramientas que utilizan jueces y fiscales.

"En el Poder Judicial necesitamos cambios. Hay que modernizar, incorporar nuevas miradas para la gestión de recursos humanos, una Justicia más horizontal y el uso de herramientas informáticas", continuó el aspirante de LLA.

El abogado penalista también puja por ampliar la pluralidad en el organismo y romper con la lógica endogámica que predomina tanto en el Consejo como en la Justicia local. En este sentido, espera en primera instancia romper con el esquema bifronte que impera dentro del órgano judicial, donde tallan el peronista Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), y Daniel "Tano" Angelici, radical e histórico operador judicial.

Con Carbone a la cabeza, la lista Abogados por la Libertad apuesta a romper el esquema bifronte que impera en el Consejo de la Magistratura porteño, dominado por Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici

En la ciudad, los tres lugares reservados para abogados en el Consejo se distribuyen entre los dos espacios que obtengan mayor cantidad de votos: dos bancas corresponden a la agrupación con la mayor cosecha y la restante queda reservada para el segundo más votado. Este sistema -denuncia Carbone- favorece la lógica bipolar que LLA ahora busca desafiar.

El abogado penalista argumenta que, bajo la representación actual, hay una posición dominante en el organismo y que después se termina volcando al Poder Judicial, basada en una mirada "más zaffaroniana de la justicia penal o más antiempresa en el plano laboral". En LLA quieren representar otra perspectiva para dotar al Consejo de mayor pluralidad de pensamiento.

Por otro lado, y tal como ya habían impulsado para el Consejo de la Magistratura nacional, en LLA apuestan a potenciar el encumbramiento de abogados a través de concursos judiciales. "En general, la representación de los profesionales independientes no superó el 6% de los cargos", puntualizó Carbone.

Una campaña con referentes nacionales

Rumbo al 17 de noviembre, Abogados por la Libertad viene realizando distintas actividades con referentes nacionales del partido de Milei con formación en Derecho. A mediados de septiembre, la agrupación realizó un acto de lanzamiento en la confitería La Ideal, al que asistieron los legisladores porteños de LLA y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem, Pilar Ramírez y legisladores porteños de La Libertad Avanza presentes en el acto de lanzamiento de Abogados por la Libertad para apoyar la candidatura de Diego Carbone

Desde entonces, el espacio también realiza visitas periódicas a estudios jurídicos para conseguir respaldo para la lista y organizan presentaciones y debates sobre problemáticas judiciales con dirigentes que tallan en la estructura nacional de LLA. Según indicó el propio Carbone, ya organizaron conversatorios con el diputado nacional Alejandro Fargosi, el senador Agustín Monteverde y Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich en la cámara alta.

Monteverde y Tajes disertaron sobre la nueva normativa del Trabajo. Según explicó Carbone, Tajes tuvo un rol protagónico en la redacción de la ley de modernización laboral. Se trata de un tema central para la ciudad, que ya activó el proceso para cubrir las vacantes en el nuevo fuero laboral porteño. Los concursos y postulaciones están a cargo del Consejo de la Magistratura. Las candidaturas luego deben someterse a votación en la Legislatura porteña.

En los próximos meses, además, la ciudad podría recibir nuevas competencias judiciales con el traspaso de la Justicia Contravencional y Correccional de Menores a la órbita porteña.