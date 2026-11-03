Leandro Busatto acelera su carrera a la intendencia de Santa Fe: sumó a La Cámpora y el Evita

El pasado fin de semana organizó una “peña compañera” y allí recibió más respaldos para una eventual precandidatura a intendente. “Los invito a consolidar una propuesta que reviva a la ciudad de Santa Fe”, publicó en sus redes sociales.
Si bien Busatto fue el orador principal del evento, lo acompañaron en el escenario Toniolli y De Ponti, referentes del Evita en la provincia. También lo acompañó Carignano, la líder camporista en la Bota. Estuvieron además Pedro Bayugar, secretario general del gremio de la docencia privada, SADOP Santa Fe, y Rodrigo Alvizo, concejal de Santo Tomé y posible candidato a intendente de esa ciudad, entre otros dirigentes políticos y gremiales.
El santafesino viene trabajando con sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes que forman parte de la política local. En el entorno de Busatto aseguran que pueden abrirle la puerta de la coalición justicialista a sectores de centroizquierda que hoy no forman parte. Ése es uno de los puntos a trabajar.
Junto a compañeros y compañeras de Santa Fe, fuimos convocados por @Kicillofok para analizar la situación nacional y la realidad de nuestra provincia. Tenemos la responsabilidad de construir esperanza y volver a poner de pie una Argentina más federal. pic.twitter.com/qrpWJv5LoR
En 2023, cuando Busatto fue precandidato a gobernador, apoyó la candidatura a intendente del entonces concejal Federico Fullini. Ese armado incorporó a sectores de centroizquierda, se desarrolló por fuera de la estructura del peronismo y llevó como candidato a concejal a Pablo Landó. Ahora la idea es ir por dentro de la estructura peronista y presentar listas para las categorías locales del Concejo Municipal y también el Senado provincial.
Si finalmente formaliza su candidatura, Busatto buscará confrontar con la gestión de Juan Pablo Poletti y con el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. En su entorno anticipan que también cuestionará las políticas de Javier Milei, con un discurso centrado en la oposición a los oficialismos municipal, provincial y nacional.