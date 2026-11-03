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TEMPORADA DE ROSCA

Leandro Busatto acelera su carrera a la intendencia de Santa Fe: sumó a La Cámpora y el Evita

El exdiputado provincial armó una peña compañera en la capital provincial con figuras de ambas tribus. Qué falta para su lanzamiento.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Leandro Busatto en Santa Fe junto a otros dirigentes del PJ como Florencia Carignano, de La Cámpora, y Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti, del Movimiento Evita.&nbsp;

Leandro Busatto en Santa Fe junto a otros dirigentes del PJ como Florencia Carignano, de La Cámpora, y Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti, del Movimiento Evita. 

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Busatto se anota en la carrera por la intendencia de Santa Fe con un armado que no se limite al PJ

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El pasado fin de semana organizó una “peña compañera” y allí recibió más respaldos para una eventual precandidatura a intendente. “Los invito a consolidar una propuesta que reviva a la ciudad de Santa Fe”, publicó en sus redes sociales.

Si bien Busatto fue el orador principal del evento, lo acompañaron en el escenario Toniolli y De Ponti, referentes del Evita en la provincia. También lo acompañó Carignano, la líder camporista en la Bota. Estuvieron además Pedro Bayugar, secretario general del gremio de la docencia privada, SADOP Santa Fe, y Rodrigo Alvizo, concejal de Santo Tomé y posible candidato a intendente de esa ciudad, entre otros dirigentes políticos y gremiales.

Tal como contó Letra P, el exlegislador provincial viene trabajando con la idea de recuperar un lugar en la escena política de Santa Fe. Entiende que es la oportunidad de ir por la intendencia y cree que es posible ganar la interna del PJ que ya empieza a mostrar otros posibles competidores. Entre los nombres que circulan aparecen Jorge Fernández, ligado al perottismo; Pedro Medei, ladero político de Oscar “Cachi” Martínez, y el concejal Gastón “Tati” Restagno, de Patria Grande, espacio que conduce Juan Grabois.

Leando Busatto es uno de los nombres que tiene el peronismo de Santa Fe para ir por la intendencia.

Leando Busatto es uno de los nombres que tiene el peronismo de Santa Fe para ir por la intendencia.

Los respaldos le dan volumen a la apuesta de Busatto en un PJ santafesino que todavía no logra ordenar sus liderazgos ni definir una estrategia común para 2027. El exdiputado busca aprovechar ese escenario para posicionarse como una alternativa y ampliar su armado. Para avanzar, deberán concretarse reuniones con otros sectores del peronismo y otros espacios cercanos al partido.

El armado de Busatto en Santa Fe

Busatto fue diputado provincial durante dos períodos, entre 2011 y 2023. Hace tres años decidió ser candidato a gobernador y perdió la interna que dejó a Marcelo Lewandowski como el candidato del PJ. Luego de esa experiencia, se distanció del rossismo, con quien sostiene una buena relación y empezó a construir un espacio propio.

El santafesino viene trabajando con sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes que forman parte de la política local. En el entorno de Busatto aseguran que pueden abrirle la puerta de la coalición justicialista a sectores de centroizquierda que hoy no forman parte. Ése es uno de los puntos a trabajar.

En 2023, cuando Busatto fue precandidato a gobernador, apoyó la candidatura a intendente del entonces concejal Federico Fullini. Ese armado incorporó a sectores de centroizquierda, se desarrolló por fuera de la estructura del peronismo y llevó como candidato a concejal a Pablo Landó. Ahora la idea es ir por dentro de la estructura peronista y presentar listas para las categorías locales del Concejo Municipal y también el Senado provincial.

Si finalmente formaliza su candidatura, Busatto buscará confrontar con la gestión de Juan Pablo Poletti y con el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. En su entorno anticipan que también cuestionará las políticas de Javier Milei, con un discurso centrado en la oposición a los oficialismos municipal, provincial y nacional.

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