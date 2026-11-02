Con la interna en llamas, Kicillof y Kirchner vuelven a verse las caras en el PJ bonaerense

En medio de una nueva escalada de críticas de La Cámpora hacia Axel Kicillof , el gobernador y presidente del PJ bonaerense convocó al peronismo a una reunión del Consejo partidario para este miércoles a las 17 horas en La Plata.

Después de largo tiempo sin verse las caras, y de que Kicillof insistiera con la idea de que la candidatura a presidente del peronismo se dirima en una interna en las PASO, la dirigencia que responde al gobernador y la que está alineada con Cristina Fernández de Kirchner se cruzarán en la sede central del partido, pleno centro platense.

El fin de semana los consejeros y consejeras del PJ bonaerense recibieron la convocatoria con cinco puntos a tratar, de los cuales destacan dos: el que indica que se convocará al Congreso partidario, donde se prevé la formalización de Máximo Kirchner como presidente del organismo, y el que enuncia que habrá un “análisis de la situación política, económica y social actual del país”.

Es en ese ámbito de debate donde podrían ponerse sobre la mesa algunas de las discusiones y diferencias internas que hay entre los sectores. Cabe recordar que en la lista de unidad que puso a Kicillof como presidente del PJ bonaerense, la lista de consejeros se dividió 50-50 entre el kicillofismo y el kirchnerismo.

No obstante, cerca de Kicillof aseguran que no tienen intención de entrar en discusión. “Son instancias legales que el partido tiene que cumplir, no esperamos más que eso”, dijo alguien de su mesa política, que además consideró “muy aparateado” el contenido que parte del kirchnerismo generó en redes. “Armaron todo el show para generar expectativa por la nota y para generar mal clima con la reunión”, afirmaron desde Calle 6.

Pese a la intención, nada garantiza que el encuentro no termine crispado. El gobernador quiere poner sobre la mesa la discusión de las re re, mientras que el kirchnerismo viene presionando para negociar en el marco de un paquete de temas legislativos y electorales. En los próximos días no habrá escapatoria al debate, cuando ingrese a la Legislatura bonaerense el proyecto de presupuesto, ley fiscal y pedido de endeudamiento por envío del Ejecutivo.

La embestida de La Cámpora contra Axel Kicillof

La nueva batalla entre las tribus peronistas se reavivó este fin de semana a partir de la publicación en la tapa del diario Clarín del sábado una nota titulada “Kicillof desafía a Cristina: no aceptará un candidato a dedo”. Hace referencia a la reunión mantuvo el jueves el gobernador con intendentes del MDF donde se reafirmó la intención del sector de competir en las PASO y de impulsar la reelección indefinida de los intendentes en Buenos Aires.

Uno de los más duros, entre el pelotón de La Cámpora que salió con los tapones de punta, fue el senador bonaerense Emmanuel Santalla. “Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo “hombre” justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, juntó coraje y reunió a un grupito de intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina. Alta confusión. Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense. Peor que la ingratitud, es la estupidez”, escribió en su cuenta de X con una imagen de la citada tapa.

Una que sorprendió por su dureza fue Fernanda Raverta. La marplatense publicó un largo texto en el que le habla directo al gobernador, lo señala por haber sido él mismo elegido a “dedo” y cuestiona las “valentías” de desafiar a CFK ahora que está presa. Hubo más.

Axel:Siempre resulta curioso escuchar renegar del “dedo” a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Cosas de la vida.Como también llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa.Nosotros competiríamos encantados en una PASO contra cualquier compañero del campo popular. Y lo haríamos con Cristina, con la convicción de militar a una compañera que ya demostró que sabe mejorar la vida de nuestro pueblo y defender los intereses de la Argentina.Pero ya sabés lo que dice el viejo proverbio: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo.No perdamos de vista la luna, Axel.La luna es una Argentina libre, con los argentinos recuperando la vida que las políticas de Milei les están quitando.Y para construir esa Argentina necesitamos un peronismo a la altura de la historia: sin proscripciones y dejando que el pueblo elija. — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 31, 2026

Otra intervención inesperada, pero de la vereda de enfrente, fue la de la ministra de Comunicación bonaerense Jesica Rey. Si bien no hubo destinatario explícito fue, en este marco, sugerente la publicación de la letra de una canción de Fito Paéz: “Y no es bueno nunca, hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos. Y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia”, publicó.

Respuesta kicillofista

Pero la respuesta oficial llegó este lunes en la voz de Bianco. Luego de que insistiera con la interna partidaria al ser consultado sobre la entrevista a CFK, el ministro contestó respecto de las críticas camporistas.

Aunque marcó que no se va a “meter en la interna” porque es lo que les pidió Kicillof, consideró que “la tapa de Clarín surge a partir de que el gobernador dijo que va a ir a las PASO” en una entrevista que concedió durante su visita a Jujuy. Una postura que, por lo demás, fue lo que se había “acordado” esa misma semana en la segunda reunión del peronismo de la que participaron Kichner, Sergio Massa, gobernadores y legisladores.

“No dijo nada distinto en Jujuy a lo que se había acordado en la reunión que tuvieron en la Casa de La Pampa con gobernadores y con los distintos referentes de los distintos sectores del peronismo", explicó Bianco y agregó que "no veo una razón por la cual habría que enojarse, ponerse nervioso o criticar al gobernador si dijo estrictamente lo que había acordado con los distintos sectores que tuvieron un acuerdo ya en la reunión anterior, la del Hotel Emperador, que consolidó la idea de mantenerse en las PASO”.

“Eventualmente el año próximo cada sector expresará su candidatura, el MDF seguro tenga un candidato a presidente, pero es el año que viene”, cerró.