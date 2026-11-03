Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
EL PAPA EN ARGENTINA

Visita de León XIV: Javier Milei envió las invitaciones al Congreso y el peronismo tendrá dos delegaciones

Por el Senado irán 15 miembros del bloque de José Mayans, el primero en recibir la carta de la Secretaría de la Presidencia. Germán Martínez prepara una lista.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Gabriel Bornoroni (La Libetad Avanza), referente de Javier Milei en el Congreso, ve pasar a Germán Martínez (Unión por la Patria).&nbsp;

Gabriel Bornoroni (La Libetad Avanza), referente de Javier Milei en el Congreso, ve pasar a Germán Martínez (Unión por la Patria). 

Recién en la noche del lunes, la Dirección de ceremonial de la Casa Rosada terminó de enviar las invitaciones de Javier Milei a los legisladores para el evento que el papa León XIV encabezará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad, denominado "Encuentro con la Sociedad Civil y el cuerpo diplomático".

Notas Relacionadas
Javier Milei y Victoria Villarruel
GIRA SUDAMERICANA

Milei invitó a Villarruel y a los gobernadores a recibir a León XIV

Por  Letra P | Periodismo Político

El último notificado fue Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) de Diputados. José Mayans, titular del peronismo en el Senado, había recibido el correo el viernes. Un día antes, la cámara alta había aprobado una resolución para exigir la presencia de sus referentes en la agenda papal.

Como explicó Letra P, este lunes había mucho desconcierto en las diferentes bancadas porque las invitaciones no eran unánimes y había muchas autoridades que no estaban informadas. "Fueron saliendo de a tandas pero les iban a llegar a todos. No tenían por qué desesperarse", explicaron fuentes de la Casa Rosada, que este martes realizó un evento con autoridades de ceremonial del Congreso. No hay explicación de porqué algunos correos electrónicos recibieron los mensajes antes que el resto.

Victoria Villarruel giró la invitación a los funcionarios de esa área de cada uno de los bloques del Senado. Martín Menem envió a su equipo, entre otras cosas porque la estructura de las bancadas en la cámara baja es más pequeña. De todos modos, nadie se quiere perder la visita del pontífice. Desde la cámara alta, el peronismo informó que habrá una delegación de entre diez y 15 personas. O sea, sólo una decena quedará fuera del evento, por decisión propia.

Las cartas de Javier Milei

En Diputados, Martínez dejó que cada legislador defina si quiere ver a León XIV y cómo llegar al evento. Juan Grabois fue uno de los primeros que confirmó su presencia en el Palacio Libertad, donde el ingreso tendrá sus condiciones. Cómo explicó Letra P, la invitación tiene un estricto código de vestimenta. Se exige ropa oscura, en todos los casos. Los hombres deben llevar trajes y corbatas; y las mujeres, vestidos con espalda y brazos cubiertos. "No se requiere el uso de mantillas ni cubrir la cabeza", se aclara.

La invitación tiene un membrete que dice "Presidencia de la Nación" y "Dr. Javier Milei". Luego señala que se tiene "el agrado de invitar a usted al 'Encuentro del Santo Padre León XIV con autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad".

En el correo electrónico, además del código de vestimenta, se pide a los legisladores presentarse a las 16.30 en la esquina de las avenidas Corrientes y Eduardo Madero. Antes, deben confirmar su presencia un correo electrónico de Ceremonial. Si bien fue la única invitación que recibieron los representantes del Congreso, algunos tienen previsto asistir a otras actividades, como la misa de Luján, donde estarán Martínez y Grabois.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Letra P (@letra.p)

La agenda papal

León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30. Aterrizará en Aeroparque y se dirigirá a un encuentro con Milei en la Casa Rosada. Luego pronunciará el discurso en el Palacio Libertad ante legisladores y diplomáticos. El lunes por la mañana tendrá una actividad en el Cottolengo Don Orione, dedicada a las personas con discapacidad.

A las 11.30 tendrá una misa en Palermo, sobre la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento de los Españoles. A la tarde tendrá un encuentro con el "Mundo del Trabajo" y líderes de comunidades cristianas/ecuménicas en la Universidad Católica y en el Palacio San Martín.

El martes estará en Córdoba para una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA), tras la cual realizará un recorrido en el Papamóvil. A las 15.15 tendrá un encuentro eclesial en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción con obispos.

El martes regresará a la Ciudad de Buenos Aires para recorrer el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Terminará su visita con una misa en la Basílica de Luján, ya en la provincia de Buenos Aires. No tiene prevista una visita al Congreso. En el Senado se la piden.

Temas
Notas Relacionadas
Victoria Villarruel en el Senado. Patricia Bullrich firmó un pedido de para sea recibida por León XIV
GIRA SUDAMERICANA

Con respaldo de Bullrich, el Senado invitó a León XIV al Congreso y le pidió que reciba a Villarruel

Se aprobó un proyecto de resolución que ofrece una asamblea legislativa. Fue promovido por todos los jefes de bloque, incluido La Libertad Avanza.
Martín Menem con Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, el principal bloque opositor, que sería invitado a un evento con el Papa León XIV. 
EL PAPA EN ARGENTINA

Visita de León XIV: hay legisladores que no fueron invitados y sorprendió el código de vestimenta

Sólo algunos correos electrónicos del Congreso recibieron las invitaciones desde Presidencia. Villarruel, incluida. Traje oscuro y espalda cubierta, restricciones.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Roque Fleitas quiere a su hija Rebeca como vice de Frigerio en Entre Ríos.
LO PRIMERO ES LA FAMILIA

Fleitas quiere a su hija Rebeca como vice de Frigerio y detonó la interna en La Libertad Avanza de Entre Ríos

Por  Laura Terenzano
Santiago Caputo, asesor de Javier Milei y jefe sin firma de la SIDE. 
GRAN HERMANO LIBERTARIO

Hay plata para vigilar: la SIDE lanzó un casting de espías

Por  Letra P | Periodismo Político
Javier Galán, el diputado apuntado por el peronismo de Catamarca.
OUTSIDER EN PELIGRO

Catamarca: el diputado filolibertario apuntado por el peronismo va a la Corte Suprema para evitar su desafuero

Por  Lucio Di Giuseppe
Rubén Rivarola quiere volver al PJ de Jujuy.
TODO ROTO

Guerra en el peronismo de Jujuy: Rivarola quiere convocar a internas en el PJ antes de fin de año

Por  Lucio Di Giuseppe