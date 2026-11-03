Visita de León XIV: Javier Milei envió las invitaciones al Congreso y el peronismo tendrá dos delegaciones

Recién en la noche del lunes, la Dirección de ceremonial de la Casa Rosada terminó de enviar las invitaciones de Javier Milei a los legisladores para el evento que el papa León XIV encabezará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad, denominado "Encuentro con la Sociedad Civil y el cuerpo diplomático".

El último notificado fue Germán Martínez , jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) de Diputados . José Mayans , titular del peronismo en el Senado , había recibido el correo el viernes. Un día antes, la cámara alta había aprobado una resolución para exigir la presencia de sus referentes en la agenda papal.

Como explicó Letra P , este lunes había mucho desconcierto en las diferentes bancadas porque las invitaciones no eran unánimes y había muchas autoridades que no estaban informadas. "Fueron saliendo de a tandas pero les iban a llegar a todos. No tenían por qué desesperarse", explicaron fuentes de la Casa Rosada, que este martes realizó un evento con autoridades de ceremonial del Congreso . No hay explicación de porqué algunos correos electrónicos recibieron los mensajes antes que el resto.

Victoria Villarruel giró la invitación a los funcionarios de esa área de cada uno de los bloques del Senado. Martín Menem envió a su equipo, entre otras cosas porque la estructura de las bancadas en la cámara baja es más pequeña. De todos modos, nadie se quiere perder la visita del pontífice. Desde la cámara alta, el peronismo informó que habrá una delegación de entre diez y 15 personas. O sea, sólo una decena quedará fuera del evento, por decisión propia.

En Diputados, Martínez dejó que cada legislador defina si quiere ver a León XIV y cómo llegar al evento . Juan Grabois fue uno de los primeros que confirmó su presencia en el Palacio Libertad, donde el ingreso tendrá sus condiciones. Cómo explicó Letra P , la invitación tiene un estricto código de vestimenta. Se exige ropa oscura, en todos los casos. Los hombres deben llevar trajes y corbatas; y las mujeres, vestidos con espalda y brazos cubiertos. "No se requiere el uso de mantillas ni cubrir la cabeza", se aclara.

EL PAPA EN ARGENTINA Entre correos a medias, quejas de la oposición por el desorden y un estricto código de vestimenta, los legisladores cruzan información sobre quiénes asistirán al encuentro con León XIV en el Palacio Libertad @mauriCanta https://t.co/irbGlVIv4X pic.twitter.com/U4IpFp8spT

La invitación tiene un membrete que dice "Presidencia de la Nación" y "Dr. Javier Milei". Luego señala que se tiene "el agrado de invitar a usted al 'Encuentro del Santo Padre León XIV con autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad".

En el correo electrónico, además del código de vestimenta, se pide a los legisladores presentarse a las 16.30 en la esquina de las avenidas Corrientes y Eduardo Madero. Antes, deben confirmar su presencia un correo electrónico de Ceremonial. Si bien fue la única invitación que recibieron los representantes del Congreso, algunos tienen previsto asistir a otras actividades, como la misa de Luján, donde estarán Martínez y Grabois.

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La agenda papal

León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30. Aterrizará en Aeroparque y se dirigirá a un encuentro con Milei en la Casa Rosada. Luego pronunciará el discurso en el Palacio Libertad ante legisladores y diplomáticos. El lunes por la mañana tendrá una actividad en el Cottolengo Don Orione, dedicada a las personas con discapacidad.

A las 11.30 tendrá una misa en Palermo, sobre la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento de los Españoles. A la tarde tendrá un encuentro con el "Mundo del Trabajo" y líderes de comunidades cristianas/ecuménicas en la Universidad Católica y en el Palacio San Martín.

El martes estará en Córdoba para una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA ), tras la cual realizará un recorrido en el Papamóvil. A las 15.15 tendrá un encuentro eclesial en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción con obispos.

El martes regresará a la Ciudad de Buenos Aires para recorrer el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Terminará su visita con una misa en la Basílica de Luján, ya en la provincia de Buenos Aires. No tiene prevista una visita al Congreso. En el Senado se la piden.