Gobernadores en la UIA: los mineros celebran y en el centro piden por la industria, pero la macro no se mancha

Una tropa de gobernadores dieron el presente en la conferencia que la Unión Industrial Argentina (UIA) organizó en Buenos Aires y sus ponencias marcaron las diferencias de la economía de Javier Milei . Los mandatarios de provincias mineras se subieron al modelo, mientras que quienes administran distritos industriales pidieron por obras, pymes y cruzaron a Toto Caputo .

La ocasión fue la edición N° 32 de la Conferencia Industrial que la UIA organizó en Goldencenter , el imponente centro de convenciones ubicado en la costanera porteña. Hasta allí llegaron Rolando Figueroa , de Neuquén ; Raúl Jalil , de Catamarca ; y Marcelo Orrego , de San Juan , que hablaron sobre la importancia de generar proveedores para el sector minero de sus provincias.

El segundo turno fue ocupado por Martín Llaryora , de Córdoba , y Maximiliano Pullaro , de Santa Fe . Se trata de dos distritos de fuerte presencia del sector industrial, que hoy muestra luces rojas en el tablero. De hecho, la idea era que contaran cómo las fábricas que históricamente se dedicaron a proveer al agro hoy viraron al trabajo con el sector minero e hidrocarburífero.

La previa estuvo a cargo de Caputo. El ministro de Economía fue el primer orador e hizo una extensa defensa del modelo. Sabiendo que hablaba frente a una platea de industriales afectados por la caída de la actividad, Caputo formuló una serie de anuncios de alivio para pymes, propuso un pacto fiscal con las provincias y pidió por el fin del impuesto de sellos, de potestad provincial.

Los gobernadores, en su mayoría, moldearon sus dichos a los de Caputo. Todos celebraron la estabilidad fiscal, caballito de batalla del Gobierno. “La macroeconomía ha generado expectativas, para que una empresa invierta se necesita estabilidad fiscal”, dijo Orrego. “Cambió el paradigma, trabajábamos con precios fijados por decreto”, celebró Figueroa.

El RIGI también tuvo su capítulo de loas. “Aceleró el desarrollo del litio, se formaron personas y proveedores, lo que nos hace estar mejor preparados para el cobre. Así que nosotros como provincia minera lo defendemos”, se sumó Jalil. Hasta Llaryora y Pullaro se jactaron de haberlo bancado a pesar de no haber sido provincias beneficiadas en un primer momento.

Los gobernadores mineros festejan

Así las cosas, el primer panel fue de sintonía total. Orrego, Jalil y Figueroa no tuvieron ninguna crítica hacia la Casa Rosada. Los mandatarios se sumaron a la prédica libertaria no sólo al hablar de macroeconomía o inversiones, sino también cuando enumeraron las simplificaciones administrativas y tributarias que instrumentaron en sus provincias. “Generamos expectativa de mejora de condiciones”, dijo Orrego.

Marcelo Orrego en la conferencia de la UIA.

Hubo un pasaje que sirvió como botón de muestra de la buena sintonía. Los tres mandatarios contaron cómo se las rebuscaron para activar la obra pública ante el retiro del gobierno de Milei. Recursos propios, acuerdos con mineras y endeudamientos internacionales fueron las soluciones que se repitieron. Ninguno apuntó contra la decisión del Gobierno de dejar de invertir.

Sobre el final, el moderador -Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras- les preguntó si se sumarían al pacto fiscal que propuso Caputo. Todos coincidieron: “Hay que bajar la presión tributaria”, sostuvo el sanjuanino. Figueroa pidió rediscutir el reparto de la coparticipación. Jalil fue a fondo: pidió unificar la matriz impositiva, como hizo Brasil hace pocos días.

Las quejas de Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro

El segundo panel tuvo al mismo moderador, pero con Pullaro y Llaryora, dos gobernadores de la Región Centro, donde la industria tiene otro peso en el ecosistema económico. Ambos repitieron los elogios a la estabilidad (“nos genera oportunidades”, reconoció el santafesino) y hablaron sobre la oportunidad que el oil&gas y la minería ofrecen a las empresas de sus provincias.

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora en la conferencia de la ONU.

Sin embargo, los tonos fueron otros. Llaryora se puso al frente de las críticas y pidió una política especial para impulsar industrias en crisis. “El gobierno no puede mirar al costado por el cierre de 33 mil pymes y 300 mil puestos de trabajo”, dijo el cordobés, despertando los primeros y únicos aplausos de la jornada. Pullaro reclamó usar las divisas generadas para desarrollar infraestructura.

La propuesta de pacto fiscal y el pedido de eliminar el impuesto de sellos tampoco cayó bien. “Hay que sentarse seriamente, no tirar una consigna y después preguntar”, se quejó Llaryora. “Bajen el impuesto al combustible, que no lo coparticipan y no lo usan para construir ni un cordón cuneta; saquen el impuesto al cheque”, contraatacó. “Es fácil si todos tiramos así nomás, sin hablar entre las partes”, cerró.