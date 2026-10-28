Con el régimen penal juvenil en debate, Diputados avanzó en el traspaso de la Justicia de menores a la Ciudad

Avanza en Diputados el convenio entre el gobierno de Javier Milei y Jorge Macri para traspasar la Justicia de menores a la ciudad de Buenos Aires

El Congreso dio un nuevo paso este martes hacia una mayor autonomía de la ciudad de Buenos Aires luego de que la Cámara de Diputados dictaminara el traspaso de la Justicia de menores a la órbita porteña. El avance se produce mientras el oficialismo y la oposición capitalinos discuten la aplicación de la reforma del Régimen Penal Juvenil a nivel local.

El acuerdo firmado por las autoridades libertarias y el gobierno de Jorge Macri en julio pasado prevé la transferencia a la capital de la Justicia Criminal y Correccional de menores . Ahora deberá tratarse en el recinto -aún no hay fecha confirmada para su discusión- antes de avanzar a la Legislatura porteña , que también deberá ratificar el convenio.

El traspaso de la Justicia de menores a la ciudad ya consiguió la aprobación del Senado a mediados de septiembre. Como informó Letra P , además de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, la iniciativa había conseguido el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR) y representantes de los gobernadores aliados Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalaqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén).

La transferencia fue abordada este martes en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Presupuesto de la cámara baja encabezada por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Álvaro Martínez. El dictamen de mayoría, que avaló el traspaso, consiguió 45 adhesiones.

"Creemos que la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica muchas cosas, entre ellas gestionar sus propios recursos", sostuvo la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien acompañó el dictamen de mayoría. El traspaso de las competencias judiciales es una deuda pendiente con la ciudad de Buenos Aires desde que obtuvo estatus de autonomía con la reforma constitucional de 1994.

Álvaro Martín, diputado de La Libertad Avanza, encabezó la reunión de comisión en la que se dictaminó el acuerdo de transferencia de la Justicia de menores

El representante de Provincias Unidas Esteban Paulón, en cambio, acompañó el dictamen de minoría, que tuvo apenas dos firmas. El diputado socialista advirtió por la continuidad de alrededor de 400 trabajadores, funcionarios y empleados del fuero penal juvenil que "van a quedar a la deriva", dado que los equipos de trabajo no están contemplados en el convenio de traspaso.

En esta misma línea, Paula Castro, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó reparos respecto del convenio firmado entre la Nación y la administración porteña y subrayó la importancia de la especialización con la que ya cuenta el fuero nacional.

"Estamos hablando de la justicia penal juvenil, donde hay involucrados intereses de niños, niñas y adolescentes, así como magistrados, funcionarios y empleados que se han especializado en tan sensible materia. Es un área que exige especialización, equipos interdisciplinarios, recursos suficientes, comprensión profunda de la complejidad de los conflictos que deben resolverse", sostuvo.

El debate del régimen penal juvenil

El avance en el Congreso se produce mientras la Legislatura porteña debate la aplicación de un nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel local, que La Libertad Avanza espera aprobar antes de fin de año.

El partido violeta presiona para que la Ciudad muestre mayor sintonía con la Casa Rosada y, con la nueva normativa ya sancionada en el Congreso, que entre otras medidas baja la edad de imputabilidad, espera lograr una pronta readecuación de la legislación penal en la Ciudad.

COMBATIENDO EN CAPITAL El peronismo y LLA protagonizaron el primer cruce del debate por el régimen penal juvenil porteño



Neira y Ramírez se cruzaron por la participación de la comisión de Niñez para tratar el proyecto



@abii_cont https://t.co/m37NW047HE — LETRA P (@Letra_P) October 1, 2026

Como contó este medio, a principios de mes en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales del parlamento capitalino el peronismo y La Libertad Avanza ya empezaron a sacarse chispas por la reforma al régimen vigente.

Otra transferencia a la ciudad de Buenos Aires

El traspaso de las competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires es una discusión que data de hace más de 30 años, cuando en 1994 el distrito consiguió estatus de autonomía y se reconocieron sus facultades propias en materia legislativa y judicial.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la transferencia de estas competencias se aceleró. El traslado de la Justicia de menores a la ciudad, que podría aprobarse en el corto plazo, se sumaría así al traspaso que ya está en marcha del fuero laboral.

Con 45 firmas, el oficialismo dictaminó el traspaso de la Justicia de menores a la ciudad de Buenos Aires

En febrero pasado, el gobierno nacional y la administración porteña habían firmado el acuerdo para avanzar con la creación del fuero laboral porteño en reemplazo de la Justicia Nacional del Trabajo. Allí, tramitarán todos los juicios laborales individuales y causas por despidos o accidentes de trabajo que involucren a empresas con sede social en la capital.

En tanto, las causas relativas a negociaciones sindicales y conflictos referidos al derecho colectivo continuarán bajo la órbita nacional, pero bajo otro fuero. La Justicia Nacional del Trabajo continuará funcionando de manera "residual", es decir, con expediente iniciados previo a la formalización del traspaso.

En el gobierno de Macri prevén que el fuero entre en funciones el abril del año que viene, una vez que se avance con la transferencia de recursos para sostener la nueva infraestructura judicial. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura porteño y la Legislatura de la ciudad ya avanzaron con la designación de diez jueces de primera instancia del Trabajo, un proceso que deberá continuar en los próximos meses para terminar de cubrir tribunales vacantes.