Con la discusión de un acuerdo electoral en pausa, el PRO y LLA vuelven a confluir en la Legislatura porteña

El PRO y LLA ensayan una nueva confluencia en la Legislatura porteña con proyectos de deuda pública y desburocratización del Estado

A tres semanas de la última sesión ordinaria, la Legislatura porteña vuelve a reunirse este jueves para tratar un amplio abanico de proyectos sobre ambiente, desregulación estatal y endeudamiento. La convocatoria podría volver a dejar señales de sintonía entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), mientras se siguen postergando las negociaciones para cerrar un acuerdo electoral en la ciudad de Buenos Aires .

El bloque amarillo tiene previsto acompañar una propuesta del partido de Javier Milei para agilizar los trámites para comerciantes y emprendedores en el distrito. A cambio, la bancada libertaria se encamina a acompañar dos iniciativas del Ejecutivo porteño para emitir deuda y contener el impacto ambiental del Niño.

Los espacios también confluyeron, en los últimos días, en un dictamen común con cambios en el sistema de scoring para conductores para flexibilizar la recuperación de puntos en la ciudad. El texto, que unifica las propuestas de Jorge Macri y LLA, también entra en la agenda de este jueves.

En agosto, el bloque que conduce Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la capital, presentó un proyecto de facilitar la apertura de comercios y simplificar trámites burocráticos para emprendedores locales. Entre otros puntos, su iniciativa de "libertad comercial" promueve la habilitación automática para actividades de bajo riesgo.

Además, proponen condensar toda la información de un mismo negocio bajo un legajo digital único para evitar que los comerciantes deban cargar en reiteradas oportunidades la misma documentación y agilizar, así, los trámites municipales. En simultáneo, esperan aprobar una iniciativa de " silencio positivo " que establece que si el Estado no da respuesta a una solicitud o trámite en un plazo máximo determinado, el procedimiento quedará aprobado por default.

El proyecto de libertad comercial se convirtió, en los últimos meses, en el protagonista de las recorridas de dirigentes de LLA por distintos barrios de la ciudad y una de las principales banderas del espacio mileísta en el terruño de los primos Macri. La hermana del Presidente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, lo habían promocionado durante sus visitas a comercios y empresas locales.

Hoy salimos a la calle para contarle a los comerciantes sobre el proyecto de Ley de Libertad Comercial que presentamos en @LegisCABA para simplificar los trámites municipales.



Algo que se viene pidiendo y que es parte de la filosofía que tenemos en la @LLA_CABA: que Estado deje… pic.twitter.com/9BCfLCUKBh — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) October 27, 2026

Esta semana, Juan Pablo Arenaza, legislador que responde a Patricia Bullrich, se sumó a la campaña por el proyecto y anticipó su próxima aprobación en el parlamento local para que "el Estado deje de ser una traba para quienes emprenden".

A dos meses de su presentación, sin embargo, la iniciativa libertaria está lejos de cosechar un apoyo amplio en el recinto. Según reconstruyó Letra P, tanto el bloque peronista Fuerza por Buenos Aires como Confianza y Desarrollo, la bancada que se referencia en el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, se resisten a una mayor flexibilización de las condiciones de habilitación.

En este contexto, entre conglomerados mayoritarios, LLA solo contaría con el apoyo de la bancada oficialista Vamos por Más, pero en el bloque que conduce Ramírez advierten que su acompañamiento es suficiente para avanzar con sus propuestas. Se trata de un nuevo guiño de Jorge Macri al team libertario, que vuelve a mostrar sintonía ante la creciente expectativa de la oposición por una alianza entre ambos espacios para la contienda electoral de 2027.

Un aliado para la gestión macrista

La agenda legislativa para este jueves también prevé la discusión de dos proyectos del jefe de Gobierno: uno para habilitar la emisión de bonos para el pago a proveedores del Estado y otro para declarar la emergencia hídrica y climática en el distrito frente al avance del fenómeno del Niño en la región.

El Ejecutivo necesita de la autorización del parlamento porteño para poder emitir títulos de deuda pública para cancelar las obligaciones derivadas de la contratación de bienes y servicios y obras de infraestructura en la ciudad. Al cierre de esta nota, el oficialismo contaba con el respaldo de sus aliados de la Unión Cívica Radical (UCR), el bloque larretista y el bloque libertario.

Jorge Macri buscará aprobar dos proyectos para emitir bonos para el pago de proveedores del Estado y declarar la emergencia hídrica por el Niño

Según señaló una fuente parlamentaria a Letra P, aunque la iniciativa no termina de seducir al sello violeta, su respaldo habría funcionado como moneda de cambio para garantizar el apoyo del partido amarillo a la iniciativa de libertad comercial.

LLA también se encamina a acompañar el proyecto para declarar la emergencia hídrica y climática en la capital, aunque su apoyo no estaría exento de condicionamientos. Aunque habían acompañado el dictamen del oficialismo, en la bancada violeta advirtieron que para votar a favor de la iniciativa deben confirmar que la versión final contempla las modificaciones que habían impulsado desde su espacio para achicar el plazo de la emergencia. Esperan que la situación excepcional se extienda, como máximo, hasta marzo.

De este modo, el partido de Milei y el PRO se encaminan a ensayar, nuevamente, signos de cooperación en la Legislatura porteña, tras algunos cortocircuitos por leyes que afectan a la propiedad privada y la presentación del presupuesto 2027. La sintonía entre ambos espacios también alcanza a un proyecto para modificar el sistema de evaluación permanente de conductores de la ciudad: las propuestas de Ramírez y Macri se unificaron en un mismo dictamen que buscará flexibilizar el esquema de pérdida y recuperación de puntos (scoring).

El Ente Regulador, otra vez postergado

Originalmente, estaba prevista que el temario de este jueves incluyera las candidaturas para renovar la cúpula del Ente Regulador de Servicios Públicos, que consiguieron dictamen la semana pasada después de una audiencia marcada por un fuerte despliegue de la dirigencia peronista. Sin embargo, en la reunión de labor parlamentaria, se acordó que su tratamiento se pospusiera (como ya había pasado con las audiencias e instancias previas) y aún no hay fecha confirmada para su sanción.

Matías Barroetaveña, Juan Manuel Olmos y María Rosa Muiños, entre los dirigentes peronistas que participaron de la audiencia por las candidaturas del Ente Regulador de Servicios Públicos

Algunos de los proyectos incluidos en la agenda de esta sesión también podrían quedar demorados. Por la extensión del temario -que incluye diez asuntos a tratar con discurso y al menos otros 20 expedientes más a abordar de forma abreviada-, los legisladores acordaron que, para evitar una sesión maratónica, se termine llamando a un cuarto intermedio para reanudar el debate la próxima semana.

Por el orden de temas acordado, podría postergarse la discusión para los proyectos de bienestar animal impulsados por Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo) y dos proyectos sobre endeudamiento familiar del peronismo a tratar sobre tablas. Son las iniciativas para prevenir el hostigamiento contra deudores y regular el cobro extrajudicial de Leandro Santoro y el régimen de asistencia al consumidor sobreendedudado que impulsa Federico Mochi.