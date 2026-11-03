Leo Boto sobre la llegada de León XIV a Luján: "El gran esfuerzo lo hacen la provincia y el municipio"

A poco más de una semana de que el papa León XIV llegue a Luján para cerrar su visita a la Argentina con una misa multitudinaria, el intendente Leonardo Boto aseguró que el gran esfuerzo por el operativo recayó en la provincia y el municipio, y habló de uno de los mayores despliegues de seguridad de la historia bonaerense.

En una charla con Letra P , Boto habló de la llegada del pontífice como una “bendición personal y para la ciudad”, acostumbrada a recibir año a año la mayor peregrinación del mundo a la Basílica, pero que ahora deberá adaptarse para alojar un evento que el intendente califica como “descomunal”: una ciudad de 95 mil habitantes que espera “un millón y pico de personas”.

El Papa estará en Luján el miércoles 11, último día de su gira de cuatro días por el país. A las 10 celebrará la misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, pero antes recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján , desde la rotonda de acceso hasta la plaza. Una semana antes de la misa, el gobernador Axel Kicillof estará en la ciudad: el miércoles 4 a las 10.30 dará una conferencia de prensa en el Museo de Bellas Artes , junto al arzobispo Jorge Eduardo Scheinig y Boto .

Al hablar de cómo se repartieron las tareas, Boto sostuvo que “el gran esfuerzo es de la provincia de Buenos Aires y del municipio”. Explicó que la provincia se ocupa de la preparación y del montaje de la zona del evento, y que el municipio acompaña y genera las condiciones en la ciudad. "Obviamente, hubo coordimación en el comando unificado con Nación. Pero en Luján, el despliegue es de la provincia y el municipio", detalló.

La visita de León XIV cuenta con una factura millonaria financiada mediante aportes del Círculo Rojo En paralelo, el Estado y las provincias asumen los costos logísticos de seguridad, traslados y transmisión oficial del evento @Villaguiprensa pic.twitter.com/Bv0CAf1IxX

En ese reparto, la seguridad es el capítulo más pesado. “Vamos a estar ante uno de los mayores dispositivos de seguridad de la historia de la provincia”, afirmó Boto, y detalló que se movilizarán 11 mil efectivos, entre policías bonaerenses y cadetes, a los que se suman fuerzas federales y la custodia propia del Papa, a cargo de la Guardia Suiza . Todo se articula desde un comando unificado.

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Para el intendente, el desafío no pasa solo por los números sino por la forma de moverlos. Una ciudad que recibe a más de un millón de personas “lo trastoca todo”, dijo, y por eso la dificultad central es “la concentración y la desconcentración”. La peregrinación anual a la Basílica es un parámetro para comparar, pero no es exacto: en su pico, entre las 23 y la una de la madrugada, reúne a 400 mil personas, pero esa multitud reza y se va. Esta vez, muchos fieles llegarán desde el fin de semana y se quedarán hasta la misa del miércoles.

Luján, ante el desafío de recibir al Papa

El esquema que difundió el municipio busca acompañar esa lógica. La Zona 0, el área que rodea la Basílica, se cierra por completo el lunes 9 a las 00, y el martes 10 a las 16 se habilita el ingreso a los patios del santuario. Las misas habituales pasan al Parque San Martín, los trenes de las líneas Sarmiento y San Martín funcionarán con su frecuencia máxima y se incentiva llegar a pie. El miércoles 11, además, es feriado en todo el territorio bonaerense. Boto anticipó que lo más complicado llegará el martes a la noche, cuando arribe más gente, y se extenderá hasta la mañana de la misa.

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Más allá de la logística, el intendente le dio a la visita un lugar en la historia local. Recibir a un Papa “en el centro espiritual de la Argentina” es, además de una bendición, “un honor” y “un desafío”, dijo. Lo comparó con la llegada de Juan Pablo II en 1982 y con “esos momentos que quedan escritos en las páginas de la historia grande de la ciudad”, y recordó que en 2030 Luján cumplirá 400 años del milagro de la Virgen.

Papa León XIV: una inyección de vida para Luján

También hay una cuenta económica. “Un tercio de la economía de Luján gira a partir del turismo de fe”, dijo Boto, que ya registra más movimiento en hotelería, gastronomía y alquileres y habló de “una inyección de vida muy potente”. Habrá dos áreas de servicios alrededor de la zona del evento, en el Parque San Martín y detrás de la terminal, donde los lujanenses podrán vender comida y bebida, además de ferias para artesanos. El costo, admitió, es que “la vida durante 30 horas no va a ser normal”, sobre todo para entrar y salir de la ciudad. Lo relativizó: “son unas horas”, dijo, y consideró que una visita papal lo justifica.