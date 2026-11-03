Javkin presentó el Presupuesto 2027 de Rosario con facturas para el socialismo y un desafío fiscal a Milei

Pablo Javkin presentó el Presupuesto 2027 de Rosario con dos destinatarios políticos: el socialismo , al que aún a la distancia le achaca el déficit recibido; y el gobierno de Javier Milei , al que cuestionó por el reparto de subsidios al transporte y le lanzó un desafío fiscal: eliminar el IVA para los municipios a cambio de una reducción del DREI.

La presentación de los números para el próximo año - el último de su segundo mandato - funcionó para que el intendente exhiba el ordenamiento de las cuentas municipales como una de las principales banderas de su gestión, pero también reabrir discusiones políticas que vienen de larga data.

Con un presupuesto que supera los $1,6 billones, Javkin mostró su sexto ejercicio consecutivo de equilibrio fiscal proyectado -algo que la oposición discute- y su plan de obras, mientras que aprovechó para marcar diferencias tanto con sus socios de Unidos como con la administración libertaria.

El primer mensaje político de Javkin tuvo como destinatario indirecto al Partido Socialista , socio dentro de Unidos y antiguo administrador del Palacio de los Leones . Sin mencionarlo expresamente, el intendente dedicó buena parte del comienzo de su exposición a repasar el estado de las cuentas municipales cuando asumió, en un ya lejano diciembre de 2019, después de la gestión de Mónica Fein . “¿Con qué nos encontramos?”, titula la primera placa recibida.

El diagnóstico estuvo lejos de ser complaciente. Según las cifras exhibidas por el municipio, Rosario acumulaba ocho presupuestos consecutivos con déficit financiero , un nivel de endeudamiento que llegó al 12% del gasto en 2020 y compromisos destinados a financiar gastos corrientes y salarios. Siempre según los números oficiales, la mitad de la deuda correspondía a adelantos de coparticipación provincial, que en determinados meses llegaron a comprometer el 65% de los recursos que recibía la ciudad por esa vía.

El repaso incluyó otros dos datos sensibles: los adelantos solicitados al Banco Municipal para pagar sueldos, que incluso llegaron a abonarse de manera desdoblada, y las demoras de entre 120 y 150 días en los pagos a proveedores. Una descripción que, sin necesidad de identificar responsables, apuntó directamente a la administración que lo precedió.

No se trata de una discusión nueva. Como contó Letra P en aquel lejano 2019, la transición entre Javkin y el socialismo estuvo atravesada por fuertes tensiones alrededor de los números rojos del municipio. Por entonces, desde el entorno del intendente electo denunciaban dificultades para acceder a la información financiera y apuntaban contra la conducción socialista. El vínculo, ni antes, ni después, volvió a ser bueno, con fuertes cuestionamientos de uno u otro lado aunque con una tensa convivencia en la esfera pública.

Siete años después, Javkin volvió sobre aquella fotografía para contrastarla con los resultados de su administración. El municipio proyecta cerrar 2027 con una deuda equivalente al 4,5% del gasto y un superávit financiero de $508,2 millones. El contraste también tiene una lectura política: en la antesala de la discusión electoral de 2027, el intendente reivindica una gestión con sello propio, incluso frente a sus aliados.

El desafío a la Nación: menos IVA a cambio de bajar el DREI

La otra parte de la presentación tuvo como destinatario directo al gobierno nacional. Javkin buscó diferenciarse de la Casa Rosada sin abandonar la bandera del equilibrio fiscal que también levanta Javier Milei. El intendente defendió el ordenamiento de las cuentas públicas, pero cuestionó la distribución de recursos y el traslado de responsabilidades desde la Nación hacia los municipios.

Maximiliano Pullaro, Javier Milei y Pablo Javkin, en la última visita del Presidente a Rosario.

Uno de los puntos más fuertes fue el reclamo por el IVA que pagan los gobiernos locales. Según expuso, Rosario transfiere unos $155.000 millones a la Nación por ese concepto, incluso cuando adquiere medicamentos e insumos sanitarios para sostener servicios que el Estado nacional dejó de financiar.

"Nos cobran por hacernos cargo de lo que ellos dejaron de hacer", cuestionó Javkin, que fue un paso más allá y planteó una propuesta concreta al gobierno libertario: si se elimina el IVA para los municipios, Rosario trasladará ese ahorro a una reducción del DREI, el principal tributo que grava la actividad económica local.

"Si Nación aprueba la normativa que nos permita no pagar IVA a los municipios, nosotros nos comprometemos a que cada peso que se deja de cobrar de IVA, lo generamos en rebaja del derecho de registro y de inspección", sostuvo.

El compromiso político incluye la posibilidad de reducir el DREI hasta un 44%, de concretarse la modificación tributaria nacional. El planteo busca dar vuelta uno de los argumentos habituales del gobierno libertario, que apunta contra la presión tributaria de provincias y municipios. Javkin puso el foco en la carga impositiva nacional y ofreció reducir un tributo local si la Nación resigna recaudación.

"Lamentablemente en este país la hormiga también tiene que alimentar al elefante", disparó el intendente.

Subsidios al transporte, la eterna pelea

La discusión con Milei también tuvo un capítulo específico sobre el transporte público. Javkin volvió a denunciar la asimetría entre los recursos destinados al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los que reciben las ciudades del interior, una disputa que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos.

"Para la Argentina, y esto sucede hace mucho tiempo y se mantiene, lamentablemente, o se profundiza, vale cuatro veces más un habitante del AMBA que un habitante del resto del país", cuestionó.

Javkin cruzó al gobierno por el reparto de subsidios al transporte, habló de inequidad con el AMBA y convocó a la liga de intendentes del interior al Congreso nacional para elevar el reclamo"La discriminación que sufrimos es histórica" https://t.co/NOI4hfLHcT — LETRA P (@Letra_P) November 2, 2026

El intendente apuntó especialmente contra la decisión de incrementar los fondos destinados al transporte metropolitano mediante recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que se recauda en todo el territorio nacional. Lo dicho: los argumentos, profundizados ante la eliminación a los subsidios de manera total por la gestión libertaria, tienen antecedentes en los distintos gobiernos nacionales, con mayor o menor impacto.

Equilibrio fiscal, alivio tributario y obras para 2027

Más allá de los mensajes políticos, el Presupuesto 2027 contempla recursos por $1.626.022,8 millones y gastos por $1.625.514,6 millones. El municipio proyecta un resultado económico positivo de $171.275 millones, que destinará a obras e inversiones junto con otros recursos de capital.

El Ejecutivo también destacó un programa de reducción de tasas municipales que llevará de 86 tributos existentes en 2023 a 28 en 2027. Entre las nuevas eliminaciones figuran cargos vinculados a habilitaciones comerciales, solicitudes de planos y trámites de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.

El paquete incorpora descuentos de hasta el 20% del Drei para determinados comercios de alimentos y prestadores de internet, actualizaciones de escalas tributarias y beneficios para contribuyentes cumplidores. En paralelo, el municipio promete reforzar la inversión en pavimento, bacheo, veredas, infraestructura sanitaria y espacios públicos, con obras distribuidas en los distintos distritos de Rosario.