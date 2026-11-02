Perdió Melella: la Legislatura de Tierra del Fuego dio marcha atrás y volteó la urgencia del fondo educativo

Tierra del Fuego: la Legislatura dio marcha atrás y le volteó a Melella la urgencia del fondo educativo

En una sesión especial atravesada por fuertes cruces políticos y sindicales, la Legislatura de Tierra del Fuego le dio un nuevo revés al gobernador Gustavo Melella y aprobó quitarle el tratamiento de urgencia al proyecto que busca crear un Fondo de Financiamiento Educativo .

El escenario pone en aprietos al jefe del Ejecutivo y aumenta la conflictividad en la porovincia. Como adelantó Letra P , este lunes podía ser un Día D para el gobierno fueguino. Tras la sesión, el gremio docente convocó a un paro, que se hará este mismo martes. La iniciativa legislativa deberá continuar ahora el recorrido parlamentario ordinario, en un escenario que complica las chances del Ejecutivo de conseguir su aprobación.

La derrota de Melella se redondeó con una marcha atrás respecto de lo que los mismos actores legislativos habían concretado semanas atrás, cuando prefirieron no quitarle al proyecto su carácter de "urgencia". Si esa herramienta se sostenía, la iniciativa hubiera entrado en vigencia aún sin la aprobación de la Legislatura.

Este lunes, la moción fue impulsada nuevamente por el legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Pablo Villegas , que ahora sí consiguió reunir los votos necesarios para dejar sin efecto la urgencia.

La definición tuvo un dato político significativo: Federico Sciurano ( FORJA ) y Raúl Von der Thusen ( Somos Fueguinos ) modificaron su posición respecto de sesiones anteriores , cuando habían evitado acompañar una iniciativa que buscaba quitarle ese tratamiento al proyecto oficial.

La sesión de este lunes fue picante. Hubo un fuerte cruce entre el diputado Villegas y el sindicalista Catena.

El resultado se produjo en medio de un clima de tensión, con un enfrentamiento entre Villegas y el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, quien increpó al legislador por su postura frente al financiamiento educativo. El intercambio expuso el malestar del sindicato docente con los obstáculos que enfrenta la iniciativa y trasladó al recinto la confrontación que el conflicto educativo viene acumulando desde hace meses.

"Yo fui uno de los que lo votó porque creo que la situación que atraviesa la educación en Tierra del Fuego es compleja y hay que dotarla de recursos, pero no recursos a cualquier precio", dijo Von der Thusen. Y sentenció: "No voy a acompañar ningún tipo de proyecto de ley que aumente Ingresos Brutos".

Un dictamen que llega sin los votos asegurados

La quita de la urgencia no significa que el proyecto haya quedado descartado por completo. Este martes la Legislatura volverá a reunirse en una sesión ordinaria para tratar el dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Educación y Presupuesto, que incorporó variantes fundamentales al texto original del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el despacho todavía no tiene garantizada la mayoría necesaria para convertirse en ley. El oficialismo llega a esa instancia sin haber logrado construir los consensos que necesita para sacar adelante una propuesta que busca establecer nuevas fuentes de financiamiento para el sistema educativo provincial.

El dictamen consiguió apenas seis firmas, correspondientes a Federico Greve y Myriam Martínez, de FORJA; Victoria Vuoto, Tomás García y Juan Carlos Pino, del PJ; y Gisela Dos Santos, de Sumemos Tolhuin. El recinto posee 15 escaños.

La cuenta regresiva para Gustavo Melella

Desde ya, el escenario representa un nuevo problema para Melella, que había apostado al tratamiento urgente como una herramienta para acelerar la discusión y evitar que el proyecto quedara atrapado en los tiempos parlamentarios. La decisión de este lunes no solo desactivó esa posibilidad, sino que dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para ordenar una mayoría legislativa alrededor de una de las iniciativas centrales de su agenda.

Melella con Diego Santilli: el gobernador pactó con la gestión libertaria un auxilio financiero.

El gobernador se enfrenta además a un tiempo tormentoso desde lo político y desde lo financiero. Su gestión entró en cuenta regresiva porque no tiene reelección, el Poder Judicial ya le marcó la cancha cuando le paralizó la Constituyente que pretendía convocar, el Legislativo está haciendo también su juego y Melella aparece en puja con otros espacios y dirigentes que en algún momento pudieron asomar como aliados.

Desde ya que las miradas también están puestas en las elecciones del año que viene. Melella pretende ser una suerte de gran elector y en ese afán dispuso varias estrategias, a veces contradictorias, como intentar acuerdos con el kirchnerismo y a la vez pactar con el gobierno nacional para tapar agujeros financieros. El contexto lo pone en una situación en que parece enfrentar una cuesta empinada.

Paro docente en Tierra del Fuego

Además, este fondo formaba parte del entendimiento alcanzado con el gremio docente después de 46 días de paro y acampe, y constituye una de las principales herramientas con las que el Ejecutivo pretendía sostener el compromiso de mejorar el financiamiento educativo.

El SUTEF convocó a un paro docente para este martes. El gremio, en alerta y movilización.

La tensión también tuvo su correlato en el frente sindical. Tras el resultado de la sesión, el SUTEF convocó a un paro que se concretará este mismo martes en la provincia. La conducción llamó a la docencia fueguina a mantenerse organizada y en estado de alerta frente al tratamiento legislativo del proyecto.

El gremio había previsto un Congreso Provincial de Delegadas y Delegados, con el objetivo de evaluar, a partir de lo ocurrido en la Legislatura, la posibilidad de realizar esa medida de fuerza, acompañada de movilizaciones en las distintas ciudades de la provincia.