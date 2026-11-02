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ENCUESTA EN BUENOS AIRES

Cuatro de cada diez votantes de Javier Milei que piden cambios quieren a Toto Caputo afuera del Gobierno

El 69,2% reclama modificaciones en el gabinete y el ministro de Economía es el más cuestionado. No se salva ni de los propios. Los datos de La Marquilla.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Toto Caputo, en la mira: cuatro de cada diez votantes de Javier Milei que piden cambios quieren su salida.

Toto Caputo, en la mira: cuatro de cada diez votantes de Javier Milei que piden cambios quieren su salida.

Toto Caputo lidera los reclamos de renovación dentro del gabinete de Javier Milei. Pero el dato que enciende una señal de alerta para el oficialismo es que el cuestionamiento no se limita a la oposición: el 42,6% de quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires en 2023 y consideran que debe haber cambios en el Gobierno señalan al ministro de Economía como el funcionario que debería dejar su cargo.

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Susana Maidana

El dato surge de la última encuesta de la consultora La Marquilla, realizada entre el 14 y el 17 de octubre en base a 1200 casos en la provincia de Buenos Aires. El relevamiento indagó sobre la evaluación de la gestión libertaria, la necesidad de cambiar nombres dentro del gabinete y las preferencias por los funcionarios que deberían ser reemplazados.

La demanda de cambios es mayoritaria: el 69,2% considera que Milei debería reemplazar a alguno de sus ministros, frente a un 30,8% que no cree necesarias modificaciones. Sin embargo, cuando se pregunta quién debería dejar su puesto, las respuestas muestran una concentración muy marcada en una sola figura.

¿El Messi de las finanzas?

El Messi de finanzas, apodo que adquirió Caputo durante el gobierno de Cambiemos y que retomó Milei, reúne el 51,5% de las menciones entre quienes reclaman cambios en el gabinete. La distancia con el segundo funcionario señalado es abismal: Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) suma el 9,7%. La diferencia es de 41,8 puntos porcentuales. Detrás aparece la ministra Alejandra Monteoliva (Seguridad) con 4,3%; el vocero Adrián Ravier, con 2,9%; Sandra Pettovello (Capital Humano), con 2,8%; y Mario Lugones (Salud), con 1,9%. Otro 27% menciona a distintos funcionarios.

Toto Caputo también bajo fuego libertario

La consultora, que dirige Martín Ramírez Tacgorian, indaga sobre las preferencias de cambios en los diferentes electorados y las respuestas dan cuenta de que el reclamo contra el titular del Palacio de Hacienda también está presente entre quienes eligieron a Milei. El 42,6% de ese grupo quiere la salida del ministro de Economía del gobierno. Es decir, más de cuatro de cada diez votantes del Presidente le dan la espalda al funcionario.

La proporción es más elevada entre quienes no votaron en aquella segunda vuelta, donde llega al 65,4%, y entre los votantes de Sergio Massa, con el 56,8%. Entre quienes votaron en blanco o anularon su voto, alcanza el 49,8%.

Los números de la encuesta, que coinciden con varios sondeos que viene publicando Letra P, confirman el malestar de gran parte de la sociedad con las políticas económicas y muestran que ese descontento también alcanza a la propia base electoral del oficialismo.

El estudio también cruza las respuestas con la evolución de los ingresos de los hogares. Entre quienes dicen que su situación económica mejoró, el 78,8% elige a Caputo como ministro a reemplazar. La proporción baja al 48,9% entre quienes afirman que sus ingresos empeoraron y al 40,3% entre quienes dicen que no fueron afectados.

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La economía, en el centro del reclamo

La concentración de las demandas sobre Caputo contrasta con una evaluación general de la gestión presidencial que tampoco ofrece señales favorables para el Gobierno. El 65,1% de los bonaerenses evalúa negativamente la administración de Milei, frente a un 24,8% que la considera positiva. Además, el 56% califica la gestión como muy mala, una proporción que supera ampliamente al núcleo de aprobación más firme.

En ese escenario, la demanda de cambios en el gabinete adquiere una dimensión política que excede la discusión sobre los nombres. La identificación de Caputo como principal destinatario del reclamo coloca a la conducción económica en el centro del malestar con el Gobierno.

El dato más delicado para la Casa Rosada es que esa demanda ya no se explica solamente por el rechazo opositor. Que el 42,6% de los votantes de Milei que piden cambios también señale al ministro de Economía muestra que la discusión sobre la continuidad del programa económico y sus responsables empieza a atravesar al propio electorado libertario.

Los números, una vez más, contradicen el relato libertario. Mientras Milei sostiene que es falso que los argentinos no llegan a fin de mes y cuestiona ese diagnóstico como parte de una operación opositora, la encuesta muestra una realidad más compleja: el reclamo de cambios en el gabinete es mayoritario y Caputo concentra buena parte de los cuestionamientos. Las preocupaciones económicas ya golpean al electorado violeta.

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