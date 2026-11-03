Catamarca: el diputado filolibertario apuntado por el peronismo va a la Corte Suprema para evitar su desafuero

El diputado provincial de Catamarca Javier Galán , del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) , presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en la causa que podría derivar en su desafuero. El legislador, con pasado en La Libertad Avanza , enfrenta denuncias por abuso sexual, peculado de servicios y exacciones.

El planteo apuntó contra el rechazo de la Corte de Justicia de Catamarca a un recurso de casación con el que Galán buscaba que se declarara la caducidad de la investigación preliminar. El tribunal provincial consideró inadmisible esa presentación a mediados de octubre y dejó firme el avance de las actuaciones judiciales.

El argumento central del diputado se apoyó en el artículo 20 del Código Procesal Penal de Catamarca. Esa disposición establece que la investigación sumaria contra personas con fueros parlamentarios no puede superar el plazo perentorio de dos meses, bajo pena de caducidad.

La denuncia que originó el expediente fue presentada en abril de este año e incluyó acusaciones por abuso sexual y peculado de servicios. En junio, exactamente dos meses después, el legislador solicitó que se extinguiera la acción penal en su contra por considerar vencido el plazo legal.

Sin embargo, el juez de Garantías Marcelo Sago rechazó el pedido. El magistrado sostuvo que la norma estaba destinada a sancionar situaciones de inacción judicial y que ese supuesto no se había configurado en el expediente. Además, atribuyó las demoras a las propias presentaciones de la defensa del diputado.

El devenir en la Justicia de Catamarca

El legislador apeló la resolución, pero la Cámara de Apelaciones respaldó el criterio del juez de Garantías. En septiembre, el tribunal declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo 20 del Código Procesal Penal para este caso concreto, en lo referido al plazo de caducidad.

De esa manera, los camaristas rechazaron el planteo de Galán y habilitaron la continuidad de la investigación preliminar. La posterior presentación ante la Corte provincial tampoco prosperó, por lo que el diputado decidió recurrir a la instancia federal.

Ahora, según informó el medio El Ancasti, el recurso extraordinario busca que la CSJN revise lo resuelto en esa provincia del Norte Grande. La estrategia apunta a conseguir que se cierre la investigación antes de que avance el procedimiento necesario para quitarle los fueros parlamentarios.

Para quitarle los fueros se necesitan dos tercios de los votos de la Legislatura, equivalentes a unos 27 legisladores. El peronismo cuenta con 22 bancas, aunque también hubo cuestionamientos de dirigentes libertarios y de su excompañera de lista, Sonia Nabarro.

Las denuncias contra el diputado del MID y su perfil político

Las acusaciones contra Galán comenzaron a tomar fuerza en abril, cuando tres mujeres lo denunciaron por presuntos delitos contra la integridad sexual. A esas presentaciones se sumaron otras dos por peculado de servicios y exacciones.

En estos últimos expedientes, se lo acusó de utilizar a integrantes de su equipo legislativo para realizar tareas en su empresa privada y de retenerles parte de sus salarios. Las denuncias ampliaron el frente judicial del diputado y profundizaron la controversia política en torno a su figura.

Empresario y propietario de un corralón en San Fernando del Valle de Catamarca, Galán llegó a la Legislatura tras las elecciones de medio término. Se presentó por el MID, luego de romper relaciones políticas con La Libertad Avanza, y obtuvo cerca del 9% de los votos, unos 17 mil sufragios.

Su desempeño electoral sorprendió en la provincia y también permitió que su partido consiguiera una banca en el Concejo Deliberante capitalino. Desde su llegada a la Legislatura, el dirigente construyó un perfil de outsider y protagonizó distintas iniciativas que captaron la atención pública.

La pelea con La Libertad Avanza

Aunque mantuvo posiciones cercanas a la Casa Rosada, Galán había tenido diferencias con los referentes libertarios desde los primeros pasos del espacio. Su acercamiento a Javier Milei se produjo a través del Partido Libertario, que tenía como referente nacional a Ramiro Marra.

Adrián Brizuela, referente de LLA en Catamarca.

Galán asistió a encuentros encabezados por el entonces candidato presidencial hasta que aparecieron diferencias en 2023. Según relató posteriormente Adrián Brizuela, referente de La Libertad Avanza en la provincia, Galán pretendía encabezar la lista de diputados provinciales, pero le ofrecieron el tercer lugar. Disconforme con la propuesta, decidió abandonar todas las candidaturas.

Tras la victoria presidencial de Milei, intentó impulsar una línea interna dentro del Partido Libertario. La iniciativa tuvo corta duración: antes de finalizar 2023, el Tribunal de Disciplina resolvió expulsarlo de la fuerza.