Consejo de la Magistratura porteño: quiénes integran las listas que competirán en las elecciones de abogados

Cuatro listas se presentaron este miércoles para competir por los tres lugares reservados a los abogados en el Consejo de la Magistratura porteño . Las agrupaciones Abogados por la Libertad, Los que Vemos el Colegio, Gente de Derecho y Unidad formalizaron sus candidaturas para los comicios del 17 de noviembre próximo.

Ese día los abogados deberán elegir quiénes los representarán por los próximos cuatro años ante el organismo que tiene a su cargo el nombramiento y la remoción de jueces y que tendrá un rol protagónico en la ampliación del Poder Judicial porteño.

El cuerpo tiene nueve sillas, que se reparten tres estamentos. Ahora les toca a los letrados, pero la Legislatura recién elegirá a sus nuevos representantes en diciembre del año que viene. Los jueces harán lo propio en abril de 2028.

Según el acta de la Junta Electoral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal , la presentación de las nóminas de postulantes titulares y suplentes para el organismo, así como los candidatos al Jurado de Enjuiciamiento, concluyó a las 20, luego de dos prórrogas aprobadas por las autoridades electorales.

La lista del oficialismo llevará el número 19 y se llama Unidad . Sus candidatos titulares son Hernán Emilio Najenson , Mónica Alejandra García y Juan Alfonsín . Como suplentes se inscribieron Germán Gonzalo de Dios Pajón , Claudia Evangelina Cruz y Hernán Ariel Arce .

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El organismo tendrá un rol protagónico en la ampliación del Poder Judicial porteño



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Con el envión del triunfo logrado el 20 de octubre en las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación, el espacio donde pesa fuerte el radicalismo porteño sumó además a Ricardo Gil Lavedra como primer postulante al Jurado de Enjuiciamiento. El excamarista del Juicio a las Juntas, exministro de Justicia y referente histórico de la abogacía continúa siendo uno de los principales activos de Unidad.

Desde su conformación en 2022, el espacio fue consolidando una secuencia de triunfos: llegó al gobierno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), revalidó esa conducción y ahora se impuso en la Ciudad con 48,5% de los votos en las elecciones al Consejo de la Magistratura de la Nación.

El debut de La Libertad Avanza

La agrupación Abogados por la Libertad presentó su nómina en primer lugar. La lista, que significa el debut de La Libertad Avanza en la puja por estos lugares, está encabezada por Rolando Diego Carbone, acompañado por María Roxana Kahale y Juan Ernesto Curuchet como candidatos titulares. Para los puestos suplentes fueron propuestos Pablo Sebastián Escobar, María Juliana Molentino y Alejandro Paulo Lorusso, en ese orden.

La tercera nómina en competencia es Los que Vemos el Colegio. La propuesta está liderada por Eduardo Daniel Awad, especialista en consorcios y extitular del Colegio Publico de Abogados porteño. Lo acompañan Lorena Laprebende y Mario Daniel Arcuschin. Son suplentes Mario Alberto Díaz, Laura Mabel Vachetto y Miguel Ángel Moirano.

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Completa la grilla la lista 6, Gente de Derecho, referenciada en Jorge Rizzo, quien viene de quedarse afuera del Consejo nacional en los comicios de la semana pasada, cuando integró la boleta motorizada por el dirigente peronista Juan Manuel Olmos, que logró una silla para Itatí Demarchi.

Gente de Derecho postuló a Andrea Gabriela Campos como primera candidata titular. La acompañan Leandro Martín Macía y Argentina Ramona Figueroa. La nómina de suplentes quedó integrada por Susana Velázquez, Eduardo Javier Lema Castillo y Sandra Noemí Fojo.

Quiénes aspiran al Jurado de Enjuiciamiento

Además de los representantes para el órgano encargado de la selección y administración judicial, las cuatro agrupaciones presentaron candidatos titulares para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad. Cada espacio formalizó una nómina de ocho postulantes, de acuerdo con la documentación presentada ante las autoridades electorales.

En Abogados por la Libertad, la lista estuvo encabezada por Eduardo Raúl Gerome y se completó, en orden, con Elsa Josefina Tajes, Jorge Gabriel Taiah, Carlos Alberto Pereira, María Cristina Fiorito, Juan Segundo Herran Marcó, María Guadalupe Baulos y Gustavo Adrián del Vento.

La agrupación Los que Vemos el Colegio propuso a Daniel Jaime Igolnikov en primer lugar. Le siguieron Estela Liliana Otero, Eduardo Francisco Siciliano, Mirtha Susana Riestra, Javier Nicolás Atala, Ana Necvetailenko, Hugo Leónidas Milione e Ivone Ester Maslauskas.

En tanto, Gente de Derecho presentó una nómina encabezada por Sebastián José Saez, acompañado por María Agustina Elías, Adrián Daniel Albor, Marina Elízabeth Borchia, Claudio Domingo Heredia, Camila Dal Molina, Carlos Luis Ruiz y Silvina Nora Fazio.

Por último, Unidad, con Gil Lavedra como primer candidato al tribunal, completó su nómina con la exdiputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago, Manuel Ignacio Izura, María Isabel Jimena de la Torre, Ezequiel Cassagne, María Fernanda Lazarte, Roberto Daniel Álvarez y Lucrecia Ré.