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EL PAPA EN ARGENTINA

Visita de León XIV: hay legisladores que no fueron invitados y sorprendió el código de vestimenta

Sólo algunos diputados y senadores recibieron el correo electrónico con la convocatoria. Villarruel, incluida. Traje oscuro y espalda cubierta, las exigencias.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Menem con Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, el principal bloque opositor, que sería invitado a un evento con el Papa León XIV.&nbsp;

Martín Menem con Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, el principal bloque opositor, que sería invitado a un evento con el Papa León XIV. 

Los legisladores de todas las bancadas del Congreso intercambiaron este lunes información sobre un tema excluyente: la participación que tendrán en la visita del papa León XIV. Sólo un puñado recibió un correo electrónico de la dirección de Ceremonial de la Presidencia con la invitación a participar de un evento en el Palacio Libertad, el domingo a las 18.30.

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Letra P | Guillermo Villarreal
Guillermo Villarreal

La cita se denomina "Encuentro con autoridades de la Sociedad Civil" y también habrá lugares para gobernadores y funcionarios, sin excepción. Los voceros de Victoria Villarruel confirmaron a Letra P que recibieron este lunes la invitación. Fue la primera comunicación que recibió la vicepresidenta sobre la visita de Robert Francis Prevost.

Desde Presidencia informaron que los 257 miembros de Diputados y los 72 del Senado tienen un lugar asegurado en el Palacio, que incluirá un mensaje del pontífice desde el escenario. Sin embargo, referentes de ambas cámaras, incluidos algunos jefes de bloque, no habían recibido este lunes las invitaciones.

Código de vestimenta

Los mensajes que llegaron fueron diversos. Hubo correos con el detalle del itinerario del papa en el país. Otros fueron más específicos y citaron a los legisladores a las 16.30 en la esquina de Avenida Corrientes y Madero, para ingresar con antelación a la gala.

En esa carta se establece un estricto código de vestimenta, que incluye en todos los casos ropa oscura. Según se indica, los hombres deben lucir trajes y corbata; y las mujeres, vestidos que cubran la espalda y los brazos. "No se requiere mantilla ni cobertura de cabezas", se aclaró en una invitación sobre los atuendos femeninos.

Las indicaciones sorprendieron a los referentes legislativos más experimentados, quienes recordaron que esas restricciones existieron en otros eventos de Javier Milei, como la inauguración del Consejo de Mayo, el 9 de julio de 2024, en Tucumán.

La agenda de León XIV

Los asesores legislativos empezaron la semana chequeando los correos electrónicos oficiales. Si bien voceros del oficialismo informaron que el viernes se enviaron los mensajes, hubo algunos legisladores que nunca los recibieron y se preocuparon.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) del parlamento aseguraron a Letra P que las invitaciones no excluirán a nadie, pero que se enviarían "por tandas" y por eso algunos aún están a la espera.

En la oposición había nervios por el desorden. "A mi no me llegó nada y a mis compañeros sí. A algunos les exigieron confirmar antes del miércoles. Pareciera haber una estrategia para que a determinados legisladores les lleguen los correos tarde y no puedan asistir", contó a Letra P el jefe de uno los bloques opositores más importantes de Diputados.

En la cámara baja casi ninguna autoridad opositora contactada por este medio estaba al tanto de la invitación papal. La totalidad de los diputados del PRO la había recibido, el aliado principal del Gobierno que en los últimos debates se diferenció: no permitió que la semana pasada se firmara el dictamen del Presupuesto 2027.

En el Senado, las invitaciones llegaron este lunes a la mayoría de las autoridades de bancada, pero había desconcierto por el itinerario. Hasta hubo una mini cumbre de directores ceremoniales de los distintos bloques para intercambiar información.

Sin parlamento

La participación de los legisladores de la agenda papal fue un tema de debate el pasado jueves en la última sesión del Senado. Con respaldo de todos los bloques, fue aprobada una resolución que propuso pedirle al Vaticano una audiencia con un grupo de senadores, liderada por Villarruel. Además, la iniciativa solicita a Martín Menem coordinar una asamblea con la presencia de León XIV.

El texto se había redactado en la reunión de jefes de las bancadas realizada el día anterior. Había molestia, porque ninguna autoridad tenía información sobre el itinerario del pontífice. La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, no brindó detalles y avaló el planteo corporativo. Tenía indicios de las invitaciones, pero esperó un llamado de la Presidencia que no llegó.

La senadora participó de la reunión que hubo en la Casa Rosada de legisladores libertarios y Karina Milei, quien anticipó que habría invitados de todos las fuerzas políticas al evento del Palacio Libertad. Ese día, la secretaria general solicitó a los suyos no exaltarse delante del papa. Después de escucharla, Menem cajoneó un proyecto del diputado de Catamarca, Sebastián Nóblega, para realizar una asamblea con Prevost, quien, a diferencia de otros jefes de Estado, no pisará el Congreso de la Nación, porque nadie lo invitó.

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