Consejo de la Magistratura porteño: los abogados van a elecciones en medio de la creación del fuero laboral

El Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires tiene a su cargo la designación y remoción de jueces porteños

El 17 de noviembre se realizarán los comicios para renovar tres bancas del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires . Ese día, los abogados deberán elegir quiénes los representarán por los próximos cuatro años ante el organismo que tiene a su cargo el nombramiento y la remoción de jueces y que tendrá un rol protagónico en la ampliación del Poder Judicial porteño.

La reconfiguración del organismo llega en medio de las discusiones por la implementación del fuero laboral porteño , que entrará en funciones el próximo año. El Consejo -con los nuevos representantes que asumirán en diciembre- tendrá un rol clave en ese proceso: de él dependen la selección de los jueces y fiscales intervinientes y la planificación y ejecución de su infraestructura.

El cuerpo tiene nueve sillas, que se reparten tres estamentos. Ahora les toca a los letrados: este miércoles vence el plazo de presentación de listas. La Legislatura recién elegirá a sus nuevos representantes en diciembre del año que viene, mientras que los jueces harán lo propio en abril de 2028.

En el gobierno porteño prevén que el nuevo fuero laboral de la Ciudad empiece a operar en abril del año que viene. Por eso, en los próximos meses, se deberá terminar de consolidar su estructura y aprobar el nombramiento de todos los magistrados que intervendrán en las causas laborales del distrito. En ese proceso, el Consejo de la Magistratura constituye un engranaje clave.

El organismo tiene a su cargo el proceso de selección y designación de magistrados en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, el Consejo deberá llamar a concurso para cubrir todas las vacantes de la nueva Justicia del Trabajo porteña.

En la ciudad, el proceso de designación de magistrados se reduce al Consejo de la Magistratura local y el Poder Legislativo: el organismo judicial envía sus propuestas y el parlamento debe expedirse sobre esas candidaturas en un plazo máximo de 60 días hábiles. En caso de rechazar alguno de los candidatos, el Consejo deberá remitir una alternativa.

El mes pasado, la Legislatura porteña avanzó con audiencias para tratar las propuestas para cubrir seis vacantes para jueces de cámara y diez juzgados de primera instancia. Las candidaturas para ocupar esos puestos habían sido remitidas por el Consejo de la Magistratura.

La Legislatura aprobó con 49 votos los pliegos de los primeros jueces, fiscales y asesores tutelares del fuero laboral porteño. Un paso concreto para poner en marcha la Justicia del Trabajo de la Ciudad y seguir consolidando nuestra autonomía.



Solo queda que Nación transfiera… — Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) October 7, 2026

En la última sesión especial, que se celebró el pasado 6 de octubre, el parlamento local aprobó esos pliegos con 49 votos afirmativos. Los postulantes recibieron el apoyo del PRO, La Libertad Avanza, Fuerza por Buenos Aires (PJ), Confianza y Desarrollo -el bloque de Horacio Rodríguez Larreta- y aliados del oficialismo porteño. La izquierda votó en contra, mientras que el representante de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, se abstuvo.

A esa primera decena, se deberán sumar otros 50 nuevos juzgados laborales, cuya creación aún no fue aprobada por la Legislatura porteña a la espera del traspaso de recursos por parte de la Nación. Una vez que el parlamento local avance en esa dirección, el Consejo deberá llamar a concurso para cubrir las vacantes.

La jueza De Marinis, en la mira

Además de la designación de jueces, el Consejo también tiene a su cargo los procesos de sanción y remoción de magistrados, como el que ahora podría enfrentar la jueza Laura De Marinis, quien sobreseyó a un menor de 14 años involucrado en un intento de robo.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, había impulsado un jury contra la letrada por haber declarado inconstitucional el régimen penal juvenil en la capital.

El pedido del funcionario de Jorge Macri deberá ser evaluado por la comisión de Disciplina del Consejo. La junta está integrada por Jorge Rizzo, Luis Duacastella Arbizu -ambos impulsados por el peronismo porteño- y Rocío López Di Muro, cercana a un dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes deberán resolver si el caso amerita avanzar con un proceso sancionatorio.

Un esquema de poder bifronte

Formalmente, el Consejo se compone de nueve integrantes que se distribuyen de manera equitativa entre el Poder Judicial, el Legislativo y el estamento de abogados. El reparto de poder, en cambio, muestra un esquema bifronte. Sucede que la mayoría de cargos están ocupados por alfiles que responden a dos históricos dirigentes de la ciudad de Buenos Aires: Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos.

De las tres bancas que los abogados pondrán juego en noviembre, dos corresponden a figuras que responden al dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). Se trata de Karina Leguizamón, presidenta del Consejo y abogada especializada en Responsabilidad Penal Juvenil, y Marcelo Meis, quien se desempeñó como legislador porteño entre 2005 y 2009 y, entre otros cargos, ofició como síndico de la Obra Social de Bueno Aires y del CEAMSE en distintas gestiones del PRO.

De las tres bancas de abogados que se pondrán en juego, dos están ocupadas actualmente por letrados vinculados al radical Daniel Angelici

La banca restante corresponde a Jorge Rizzo, alineado con Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN). Rizzo, que deberá dejar su puesto a fin de año, fue candidato del peronismo porteño en las elecciones al Consejo de la Magistratura de la Nación celebradas el martes pasado. No llegó.

Ahora, La Libertad Avanza (LLA) buscará romper esa bipolaridad y sumar un consejero. La lista del partido de Javier Milei para las elecciones de noviembre estará encabezada por el abogado Diego Carbone.

La Libertad Avanza presentará una lista propia con el abogado Diego Carbone a la cabeza para el Consejo de la Magistratura porteño

En los otros dos estamentos que componen la entidad también tallan figuras vinculadas a estos dos dirigentes. En el caso de los representantes del Poder Legislativo, el reparto de poder sigue el mismo esquema que para los abogados -el angelicismo concentra dos dos y el peronismo la tercera-, mientras que para el Poder Judicial esa ecuación se invierte.

Según reconstruyó Letra P, el abogado Luis Duacastella Arbizu llegó al Consejo por impulso del titular de la AGN en representación del parlamento local. Por ese sector, lo acompañan Lorena Clienti, respaldada por el referente del radicalismo porteño, y Diego García de García Vilas. Aunque este último asumió como consejero con apoyo de la legisladora de Confianza y Desarrollo Graciela Ocaña, mantiene estrechos lazos con Angelici.

Juan Manuel Olmos es, junto con Daniel Angelici, uno de los dirigentes históricos de la ciudad de Buenos Aires que pisa fuerte en el Consejo de la Magistratura local

Entre los representantes del Poder Judicial, el expresidente del club Boca Juniors logró ubicar a la letrada Rocío López Di Muro, quien actualmente ejerce como jueza de Primera Instancia del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4 de la ciudad.

Olmos, por su lado, cuenta con los jueces Guillermo Scheibler, titular del Juzgado N°13 del fuero Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, y Horacio Corti, vicepresidente del Consejo y magistrado en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.