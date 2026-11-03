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ELECCIÓN GREMIAL

La CTA vota nueva conducción: Baradel busca suceder a Yasky y afianza su alianza con Kicillof

Con 689.444 afiliados habilitados, el oficialismo enfrenta a la lista Multicolor de Romina Del Plá. Impulso de la izquierda en territorio bonaerense.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Roberto Baradel llega a la Legislatura bonaerense para presenciar el discurso de Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa.

Roberto Baradel llega a la Legislatura bonaerense para presenciar el discurso de Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa.

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Por 
Letra P | Yanina Babiachuk
Yanina Babiachuk

La candidatura marca el ascenso de Baradel en la central y la reafirmación de la alianza política de ese armado sindical con Axel Kicillof. El dirigente llega a la central después de dejar la conducción de SUTEBA, el gremio docente bonaerense, tras haber sufrido un desgaste por su cercanía con el gobernador bonaerense. De la mano de "Robi", la CTA-T seguirá siendo parte importante de la pata sindical del Movimiento Derecho al Futuro.

La CTA de los Trabajadores sin Yasky

La CTA de los Trabajadores es una de las centrales que se desprendieron de la CTA y tuvo a Yasky como principal referente desde 2006. Reúne gremios como la poderosa central nacional docente CTERA, que incluye a SUTEBA, la pata bonaerense que Baradel condujo durante dos décadas, además de la Asociación Judicial Bonaerense, Conadu y la Asociación del Personal Aeronáutico. También integra organizaciones sociales.

Hugo Yasky, cercano a Axel Kicillof en Diputados.

Hugo Yasky, cercano a Axel Kicillof en Diputados.

Están habilitados para votar 689.444 afiliados, distribuidos en 2674 mesas y 5259 lugares de votación en todo el país. La elección es por voto directo y se desarrolla de 8 a 17. Pueden votar afiliados de sindicatos y de organizaciones sociales, y se renuevan las autoridades nacionales y provinciales para el período 2026-2030.

Roberto Baradel contra la Multicolor

A nivel nacional, la Lista 10 lleva a Baradel como candidato a secretario general, acompañado por el estatal Daniel Catalano, de ATE Capital, y el aeronáutico Edgardo Llano como adjuntos. La Lista 6 Multicolor postula a Del Plá, secretaria general de SUTEBA La Matanza y diputada nacional del Frente de Izquierda, con Andrea Lanzette, referente de Alternativa Docente y de SUTEBA Lanús, como secretaria adjunta. Del Plá ya enfrentó a Baradel en el gremio docente.

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En la provincia de Buenos Aires hay más de 200 mil afiliados habilitados. La Lista 10, por el oficialismo, lleva a Raúl Calamante, de SUTEBA, con Silvana Scali, de CICOP, y Hugo Russo, de la Asociación Judicial Bonaerense, como adjuntos. Calamante releva a Baradel al frente de la central bonaerense. La Multicolor presenta a Olga Ortigoza como candidata a secretaria general, con Ana Paredes Landman, de SUTEBA La Matanza, como adjunta.

Buenos Aires, terreno de la izquierda

La izquierda llega con impulso desde SUTEBA. En mayo, el sector de Del Plá recuperó la seccional La Matanza, aunque la lista oficialista de María Laura Torre, sucesora de Baradel, ganó la conducción general con el 76% de los votos. La Multicolor retuvo además Tigre y Bahía Blanca. En la previa de la votación, denunció falta de transparencia en el padrón de la CTA, un reclamo de parte que no está verificado.

El alineamiento con Kicillof asoma también en otros distritos. En Córdoba, la central avanza con lista única avalada por Baradel y Llano, tras la gestión de Leticia Medina, según publicó Letra P el pasado lunes. La nueva cúpula cordobesa se alinea con el espacio del gobernador frente al programa de Javier Milei.

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