Abogados al Consejo de la Magistratura: el candidato de LLA quiere nivelar la cancha contra la casta judicial

Luis Palomino es el elegido por Karina Milei para representar a LLA en las elecciones de abogados al Consejo de la Magistratura

El presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada bajo la premisa de enfrentar a la "casta" y poner fin a algunas prácticas tradicionales de la política. Ahora, a tres años de su jura como jefe de Estado, La Libertad Avanza (LLA) buscará llevar una agenda similar al Consejo de la Magistratura de la Nación.

El próximo 20 de octubre, los abogados deberán renovar a los cuatro consejeros que los representarán por los próximos cuatro años en el organismo judicial en unas elecciones atravesadas por el debut del oficialismo. Ese día, Luis Alberto Palomino -el elegido de Karina Milei y Sebastián Pareja para encabezar la lista Abogados por La Libertad - buscará abrirse un lugar entre actores de larga trayectoria en el sector y ganar una banca que le permita revisar procedimientos con fuerte arraigo en el Consejo.

En particular, el candidato libertario apuesta a empujar una reforma de los concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial . El organismo que busca integrar tiene a su cargo, entre otras funciones, la selección de magistrados federales. Es una tarea que, a su criterio, hoy se rige bajo una metodología que reproduce inequidades entre abogados y funcionarios judiciales, prioriza la endogamia y falla en elegir jueces probos.

La prioridad de Palomino en caso de convertirse en consejero será reformar un modelo al que considera ineficiente para garantizar la aptitud de los magistrados. "El concurso de selección de jueces se ha convertido en un sistema de preguntas y respuestas prácticamente, donde se evalúan antecedentes pasados, estudios, publicaciones, docencia, pero en ningún momento del proceso se evalúa correctamente si el candidato tiene las condiciones para ser un buen juez, que es una cosa totalmente distinta a ser un experto en derecho", sostuvo.

El proceso para la selección de magistrados vigente consta de tres etapas. Primero, los postulantes se someten a una prueba de oposición escrita -que consta de la resolución de un caso jurídico práctico- y deben obtener un puntaje mínimo de 50/100 puntos para pasar a la siguiente instancia. En segundo término, se realiza una evaluación de antecedentes profesionales y, por último, una entrevista personal frente a un jurado de evaluación previamente sorteado.

El candidato de LLA al Consejo de la Magistratura en la elección de los abogados buscará rediscutir el sistema de selección de jueces.

El candidato libertario mantiene reparos sobre las tres instancias. Por un lado, considera que la resolución del caso práctico no cuenta con parámetros de evaluación claros y predeterminados que permitan garantizar la objetividad y transparencia del proceso y que el puntaje obtenido termina dependiendo de la subjetividad de la mayoría del jurado respecto de cómo ellos hubieran procedido ante un caso similar.

Para corregir ese sesgo, plantea la posibilidad de incorporar Inteligencia Artificial para homogeneizar un criterio de corrección. "No es que se agote todo ahí, pero me parece que le da más transparencia", aclaró.

¿SILLAS PARA TODOS? | Con el debut de LLA, los abogados también van a elecciones en el Consejo de la Magistratura porteño



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La discrecionalidad en la evaluación también adquiere centralidad en la etapa final. "La entrevista personal es una herramienta para que los mismos grupos de siempre terminen acomodando a la gente que quieren acomodar, subiéndote o bajándote 20 puntos con una nota totalmente subjetiva y arbitraria", cuestionó Palomino.

Esta instancia ya había recibido fuertes críticas en abril último, luego de que se conociera que Emilio Rosatti, hijo de uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, había conseguido escalar en el ranking de candidatos para un juzgado de Santa Fe gracias a su entrevista.

Quebrar la endogamia

La evaluación de antecedentes tampoco termina de convencer a Palomino. Como aspirante a representar al estamento de abogados, espera poder nivelar la cancha para quienes, tras años de ejercer la profesión liberal, buscan dar el salto a una magistratura.

Según explicó a Letra P, la misma cantidad de años de trayectoria como abogado que como empleado o funcionario judicial no valen lo mismo. Los segundos son mejor ponderados, de modo que cuentan con una ventaja en el ranking.

De asumir en el Consejo, el candidato de LLA buscará terminar con esta desigualdad por considerar que ayuda a perpetrar un modelo endogámico que termina encumbrando a empleados de otros juzgados. En el concurso para cubrir vacantes judiciales que se llevó adelante en la primera mitad del año abundan los ejemplos: desde María Pérez-Cárrega, secretaria letrada del juez Alberto Lugones, a María Verónica Michelli, secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.

De concejal a consejero

El elegido por Karina Milei para representar a LLA en el Consejo de la Magistratura cuenta con una amplia trayectoria política en la provincia de Buenos Aires. Abogado de profesión, en 2015 disputó con Jorge Macri las PASO por la intendencia de Vicente López en representación de la Unión Cívica Radical (UCR).

Luis Alberto Palomino estuvo vinculado políticamente con la Unión Cívica Radical y el PRO y, en diciembre pasado, asumió como concejal libertario en Vicente López

Tras la derrota, y con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se desempeñó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto a Jorge Triaca, y luego como rector del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, bajo la estructura de Patricia Bullrich.

Su paso por la administración nacional se interrumpió durante la gestión de Alberto Fernández -cuando se dedicó de lleno a la actividad privada como abogado-, pero, en 2024, regresó por nueve meses a la cartera laboral para trabajar en la Subsecretaría de Empleo, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Su recorrido por el sector público sumó una última parada en 2025, cuando asumió como jefe de bloque de LLA en el Concejo Deliberante de Vicente López. Desde que formalizó su candidatura para el Consejo de la Magistratura, pidió licencia en el organismo legislativo para poder cumplir con su agenda de campaña.

Gira por las provincias

Rumbo a la votación del 20 de octubre, Palomino pasa sus días entre su despacho y los colegios de abogados de distintas localidades bonaerenses y las provincias. Busca consolidar su imagen a nivel nacional para lograr romper la distribución de poder histórica del Consejo, que se divide entre el radicalismo y el peronismo.

"Tenemos claro que estamos peleando contra todos los aparatos eternos de este rubro, pero lo que nos interesa a nosotros es poner sobre la mesa una mirada distinta", aseguró Palomino. El objetivo, como busca condensar su propuesta de reforma para la selección de magistrados, es fortalecer la figura del abogado dentro del Poder Judicial.

Lusi Alberto Palomino lanzó su candidatura a consejero de la Magistratura en Mar del Plata junto al diputado nacional Alejandro Carrancio

En la última semana, se presentó en las agrupaciones de letrados de San Martín y San Nicolás. A nivel federal, en lo que va de la gira, ya visitó las provincias del Noroeste, Corrientes y Cuyo. Esta semana, se presentará en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. El viernes, cerrará su campaña en la ciudad de Buenos Aires.