Entre Ríos: Fleitas quiere a su hija Rebeca como vice de Frigerio y detonó la interna en La Libertad Avanza

La interna de La Libertad Avanza en Entre Ríos volvió a agitarse en medio de las negociaciones entre la cúpula libertaria y el gobernador Rogelio Frigerio . Aunque las condiciones de la alianza electoral aún no estén selladas, el presidente del partido violeta, Roque Fleitas , ya enfrenta un nuevo frente de conflicto por la selección de candidaturas para las elecciones provinciales.

El último capítulo de una disputa que comenzó en 2023 y nunca terminó tiene como centro de ebullición a su hija Rebeca, legisladora porteña reelecta en 2025 y una de las impulsoras de la llegada del espacio de Javier Milei a la provincia.

En la presentación de la escuela de dirigentes en Paraná , el viernes pasado, la legisladora fue una de las oradoras y su presencia despertó sospechas en un sector de la dirigencia partidaria, que cree que su padre la está posicionando para ser la compañera de fórmula de Frigerio en 2027. Fleitas niega ese objetivo, aunque reconoce que su hija es "la más capacitada” y circunscribe su presencia a que es una de las docentes de la diplomatura que se presentó.

Aunque los términos y condiciones de la alianza que sellarían Juntos y LLA en la provincia están lejos de conocerse, dentro del partido violeta hay un sector de la dirigencia territorial que está convencido de que la distribución de listas debe ser “50 y 50”. Eso vienen repitiendo desde hace meses algunas voces, que no son las que se sientan en la mesa de negociación en Buenos Aires , a la que solo asisten Frigerio y Karina Milei .

Según varias fuentes consultadas por Letra P , lo que reina al interior de la Asamblea provincial, que integran dirigentes de los 17 departamentos, es la seguridad de que podrán imponer esa condición para sellar el pacto. Con ese convencimiento, en algunas ciudades ya empezaron a esbozar proyectos de nóminas que pondrán a disposición.

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En esa distribución equitativa, la escuadra libertaria contempla que podrán quedarse con la candidatura a la vicegobernación, desplazando el lugar que ahora ostenta la UCR con Alicia Aluani. Cuando plantean el 50% lo describen así: “la mitad para nosotros y que Frigerio arregle la otra mitad entre todos los aliados de Juntos”. El empoderamiento de 2025 todavía les dura, a pesar de los números adversos que muestra la figura presidencial en la mayoría de las mediciones nacionales.

Malestar en La Libertad Avanza

Ese es el contexto del malestar que generó en algunas departamentales el crecimiento en territorio local de la figura de Rebeca Fleitas. Varios dirigentes creen que su padre, diputado provincial y presidente del partido, está instalando su nombre en detrimento de una candidata elegida de manera “más democrática”. Básicamente, están cosechando una candidatura que ni siquiera se sembró.

Zuly Cauzzi, Rebeca y Roque Fleitas, junto a dirigentes en la presentación de la Escuela de dirigentes de LLA Entre Ríos.

Para disputarle ese lugar a la hija del titular del partido, algunas voces imponen la figura de la vicepresidenta, Zuly Cauzzi, referente territorial de Colón. Creen que la dirigente es una nativa libertaria que tiene todas las condiciones para acompañar la gestión de Frigerio. Sin embargo, la biblioteca está dividida y otras figuras coinciden con Fleitas y ven en Rebeca a la más capacitada para custodiar la estirpe violeta en un presunto “cogobierno”.

“Queremos una vicegobernación que tenga desarrollo, que conduzca, como que haya dos gobernadores a la vez”, reconoció un dirigente de una ciudad con peso electoral que ve con buenos ojos a la heredera de Fleitas.

La interna de la interna

Ese malestar interno, que sobrevuela las reuniones y discusiones en grupos de WhatsApp hace meses, quedó expuesto en la presentación de la escuela de dirigentes que Fleitas encabezó en Paraná el viernes pasado. Según pudo reconstruir este medio, al encuentro no asistió ni la mitad de los 32 representantes departamentales,

Al evento estaba invitada la conducción del partido, Karina Milei y Martín Menem. También los legisladores que LLA tiene en el Congreso: los diputados Beltrán Benedit y Andrés Laumman, y los senadores Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. Ninguno asistió.

Tampoco estuvo la diputada provincial Débora Todoni, compañera de bloque de Fleitas en la cámara baja local. Todoni es esposa de Laumman. El matrimonio está enfrentado con la conducción local y, como contraposición a la escuela de dirigentes, lanzaron un Club de Lectura en la capital, territorio en constante disputa en la interna libertaria.

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Además del diputado Laumman, entre los principales retadores de Fleitas resalta la figura de Andrés Romero. El dirigente de Gualeguaychú, tercer distrito por peso electoral, es el exapoderado del partido y preside la Asamblea, autoridad máxima que reúne a dos representantes por departamento y que vota y aprueba las candidaturas.

En varias instancias, Romero cuestionó la conducción de Fleitas y le reprochó comportarse como “dueño” del partido. En conversaciones con sus pares departamentales, hasta advirtió sobre la posibilidad de judicializar la presentación de candidaturas si no respondían a un consenso interno que reflejara las demandas del “50 y 50” y se definían “a dedo”.

Una batalla tras otra

Como síntoma del malestar que narran distintas voces, el pasado lunes renunció la presidenta departamental de Feliciano, un pequeño pueblo rural del norte entrerriano. Noelí Duro envió su dimisión en una carta dirigida a Romero en la que adujo razones personales.

La carta de renuncia de la expresidenta de LLA en Feliciano.

Según pudo confirmar Letra P de fuentes inobjetables, el portazo fue por su disconformidad con la conducción provincial. “En el partido sobreviven las viejas prácticas de la política. En 2023 llegamos toda gente nueva pensando que este era un espacio diferente y terminó siendo lo mismo de siempre”, explicó una voz cercana a la referente territorial.

La salida de Duró sucede apenas semanas después de que el partido regularizara su situación en Concordia, donde se cocinó un enfrentamiento sectorial desde enero de 2025, tras un proceso electoral fallido en el que se vio truncada la elección de autoridades.

El futuro de la alianza

El desajuste en el liderazgo libertario local podría impactar de lleno en la próxima campaña electoral de 2027. Si Frigerio finalmente concreta su pacto con LLA, el equipo libertario deberá militar una lista conjunta en los 17 departamentos y los más de 80 municipios entrerrianos.

A priori, la grieta existente entre las pretensiones de la tropa esparcida por la provincia y los márgenes de maniobra de la conducción de Fleitas ponen en riesgo la posibilidad de ofrecer en la negociación una militancia alineada. Aunque no hay en el horizonte cuestionamientos al gobierno entrerriano o al modelo libertario, asoman baches que podrían condicionar los términos del acuerdo que la hermana presidencial selle con el gobernador.