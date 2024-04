Adriana Nazario reafirma su candidatura y activa una bomba en el peronismo de Río Cuarto

“Nunca estuvo en nuestros planes bajarnos. Nunca. No sabemos a qué trasnochado se le ocurrió que nos íbamos a bajar por un capricho del oficialismo”. Desde el equipo de Adriana Nazario levantan la voz para negar cualquier declinación a la candidatura para la intendencia de Río Cuarto , aún por fuera del peronismo institucional.

Pese a ello, la tropa nazarista espera recoger muchos votos que se referencian en un PJ que no se ciñe al cerco llamosista. Según interpretan, la contadora sigue siendo el nombre más afín al de José Manuel de la Sota , el prohombre del cordobesismo que consagró a Río Cuarto como capital alterna y al que tantos evocan con fines pragmáticos.

Puntualmente, lo señalan por actuar sólo en favor de su delfín, Guillermo de Rivas, impidiendo la unión del justicialismo riocuartense. “ Eso que buscaban la unidad es una gran operación que armó el gobierno. El diálogo debería haberse dado en octubre, cuando nosotros propusimos. No se dio porque Llamosas nunca quiso”, protestan armadores de “la Gringa”.

Las mismas voces también restan peso específico a las últimas movidas del candidato oficialista, que presentó acuerdos con precandidatos y recibió elogios de referentes y funcionarios provinciales. En particular, relativizan la trascendencia del aval brindado por la diputada Natalia de la Sota, quien refirió a De Rivas como “el hombre que propone lo que está haciendo falta”.

“La última vez que vino a Río Cuarto fue para su campaña a diputada. Después no vino más. Aparte es Natalia, no José Manuel de la Sota. Es una muestra más de la subestimación del poder central a los riocuartenses, que no le gustan que les digan a qué tienen que hacer”, refuerzan en el búnker del PJ díscolo, que también se siente destratado por las figuras del Partido Cordobés.

Advertencias a Martín Llaryora

Las advertencias sobre intromisiones desde el gobierno provincial sirven para despuntar el perfil de gestión que encarnaría Nazario, más cercano a reivindicaciones históricas de la ciudad autopercibida "imperio".

Según anticipan, la contadora prevé plantear la discusión en torno a las asignaciones por coparticipación, una idea que toman con beneplácito representantes de los sectores productivos de una de las regiones más ricas de la provincia. “No van a tener un títere en Río Cuarto”, avisan.

En similar tono suenan las respuestas sobre la decisión de jugar por fuera del PJ. “El peronismo está dividido desde hace rato. El schiarettismo lo había dividido hace cuatro años. Ahora unificaron el partido detrás de Llamosas, pero cerrándolo a los demás. Los dirigentes se van porque no se sienten representados”, dicen fuentes que enrostran al intendente la sucesión de derrotas del peronismo en Río Cuarto en todos los turnos electorales del 2023.

Los números de las encuestas sigue siendo el sostén de la confianza de la exdiputada. Según repiten, desde hace meses es quien mejor mide. Aunque reconocen que De Rivas ha repuntado, creen que la diferencia en favor de Nazario es irremontable. Como contrapartida, aseguran que el secretario de Gobierno riocuartense ha encontrado su techo.

Atentos a Adriana Nazario

La reconfirmación de la dirigente peronista también obliga a redefinir estrategias en la oposición. Un escenario de tercios alentaría las chances de JxC para recuperar el gobierno de la ciudad tras ocho años.

Para ello deberán sortear sus propios rodeos. El mismo martes, Gonzalo Parodi, triunfador en la interna disputada en septiembre, presentará su alquimia de alianzas, a la que sueña como contraparte riocuartense del Partido Cordobés.

Las principales dudas sobre tal integración ya no cruzan el trayecto de Gabriel Abrile, quien parece cerca de refrendar su participación en tal armado, tras meses de especulaciones que lo llevaron de un extremo a otro de la paleta.

Las inquietudes del candidato radical apuntan a la decisión que tome la conducción del PRO. Mientras dirigentes locales ratifican la voluntad de converger en lo que quede de aquella alianza cambiemista, operadores provinciales impulsan una aproximación al proyecto de De Rivas, desenvuelto ya el apoyo desde la gobernación.

Testigos de estas negociaciones apuntan a un desenlace previsible desde ejemplos conocidos sobre la integración amarilla en la gama llaryorista. Según barruntan, en breve comenzarán los pronunciamientos favorables al oficialismo, cuidadosamente presentados bajo necesidad de unidad ante una crisis tan omnímoda como despejada de alternativas.