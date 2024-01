Río Cuarto: Gabriel Abrile, el radical suelto que complica el plan electoral de JxC

Sobre el cierre del año, versiones anticiparon un inminente acuerdo con Parodi, quien le asignaría un rol relevante tanto en campaña como en un hipotético gabinete para la gestión municipal. Desde el entorno del concejal se apuran a enfriar las especies . Según explican, no van a admitir concesiones que desconozcan su condición de candidato oficial, definido como tal en las elecciones realizadas en septiembre de 2023, que marcaron un récord de asistencia para una disputa por cargos entre correligionarios.

Diálogos

“Hay diálogos, no negociación. No estamos negociando nada con nadie. Hay diálogos por los espacios que se ocupan, así como para implementar ideas que haya presentado otro precandidato. Pero se negocia en otras situaciones, en condiciones de igualdad. Por ejemplo, si no hubiese existido un proceso interno”, dicen en el entorno del exsecretario de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Jure.