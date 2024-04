Río Cuarto: Martín Llaryora irrumpió en la campaña con un ultimátum para Guillermo De Rivas y Adriana Nazario

El gobernador Martín Llaryora aún no dio su aval oficial a Guillermo de Rivas como candidato a intendente de Río Cuarto.

El tiempo de Martín Llaryora

En la capital alterna, el gobernador presentó la Guardia Local de Prevención, denominación formal para las policías municipales, una de sus propuestas más mentadas. La inversión destinada, para más de 100 vigilantes y 24 vehículos, roza los $1.000 millones.

Poco después entregó 25 millones para la finalización de un cuartel de Bomberos en el barrio Banda Norte, en el tercio de la ciudad en que mejor se proyecta la figura de De Rivas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinLlaryora/status/1778182230395003266&partner=&hide_thread=false Este es también el compromiso asumido con los vecinos para mejorar la seguridad de #RíoCuarto y el sur provincial, llevando más prevención y cuidando a las familias.#SeguimosHaciendo pic.twitter.com/shL6cAo6Wh — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) April 10, 2024

Sin embargo, al ser consultado por su apoyo al candidato, aún flanqueado por él, Llaryora prefirió excusarse bajo condición de foráneo. Considerando además que aún hay tiempo para resolver la interna, sugirió una ampliación de la alianza que presentará el peronismo, bajo modelo del Partido Cordobés.

“Nunca me gustaba que vengan a decirme a quién votar ni quién tenía que ser candidato. Los candidatos tienen que surgir de la propia coalición. Espero que puedan llegar a un acuerdo las distintas vertientes justicialistas y que también podamos sumar otras fuerzas. Todavía queda mucho tiempo, espero que puedan guiar ese proceso. Pero no me corresponde a mí, porque sería una falta de respeto entrometerme en cuestiones locales. Corresponde opinar a quienes tienen que organizar el proceso”, sentenció.

Lo que espera Juan Manuel Llamosas

Las palabras del exintendente de Córdoba generaron sorpresa. El alcalde riocuartense proyecta su decidido apoyo como polea para traccionar las chances del secretario de Gobierno de Río Cuarto.

Más aún, cuenta con ello como la principal carta a jugar para afectar las pretensiones de Adriana Nazario, que se sigue sintiendo la candidata con mejores bazas para triunfar el próximo 23 de junio.

En cercanías de Llamosas justifican al gobernador e inscriben su prescindencia en las prácticas de sus antecesores. “Es algo histórico por estos lares: los gobernadores juegan con acupuntura hasta que las cosas están definidas. Ya tuvimos la experiencia fallida de 2012, cuando De la Sota publicó una carta para instalar a Miguel Minardi, algo que buena parte del electorado lo tomó como extorsión”, evoca un vocero llamosista.

WhatsApp Image 2024-04-10 at 19.25.46.jpeg Martín Llaryora aún no oficializó su apoyo a Guillermo de Rivas, elegido por Juan Manuel Llamosas para retener la intendencia de Río Cuarto.

La misma fuente admite que el proceso de definición de postulaciones permanece abierto, aún con De Rivas como predilecto, que ameritarían alguna negociación de última instancia. Por ende, evalúan positivamente que Llaryora deje a los riocuartenses tomar propias decisiones.

No obstante, señala la proximidad del delfín oficialista en los actos oficiales, que el propio gobernador remarcó como ejemplos del “muy buen trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el gobierno municipal”.

Un radical para Río Cuarto

Junto a la discusión por el nombre que representará al oficialismo, que tendrá formato de alianza con el peronismo como eje, el radicalismo auténtico ya ha solicitado ser considerado en la discusión.

Durante su última visita a la segunda ciudad de la provincia, la vicegobernadora Myrian Prunotto pidió que se incluya en el armado a referentes de los boinablanca que ya trabajan para Hacemos Unidos por Córdoba. El principal apuntado es José Lago, subdirector del Registro Civil de Río Cuarto.

“A nivel provincial tenemos una coalición provincial: el gobernador es peronista, yo soy radical. A la gente no le importan ya los partidos políticos. Hoy hay que trabajar en acuerdos mancomunados y luego respetarlos”, dijo la funcionaria a Rivadavia Río Cuarto.