Claudio "Chiqui" Tapia sacudió el tablero electoral en Córdoba y moja en la feroz interna de Belgrano

El intendente Juan Manuel Llamosas fue de la partida, naturalmente. Procuró una buena ubicación para su delfín, Guillermo de Rivas , que se quedó con la ñata contra el vidrio en la otra visita top de la semana : la de Martín Llaryora , quien no sólo no lo bendijo, sino que exigió que se resuelva la interna peronista que tiene a la expareja de José Manuel de la Sota , Adriana Nazario , en el otro extremo.

Las incomodidades del anfitrión en Río Cuarto

A Dagatti este despliegue de figuras oficialistas y opositoras en campaña le habría molestado, según reflejaron a Letra P fuentes bien vinculadas de la sociedad riocuartense. El gerenciador deportivo entiende de política y la juega.

Asumió como presidente de Estudiantes en 2015. Desde entonces, fue reelegido para seguir con su proyecto al frente del Celeste del Imperio. No obstante, en la pelotera de nombres que surge ante la apertura de un proceso electoral, cada tanto suena entre quienes sueñan con meter un gol en el Palacio municipal de Mójica, asiento de poder que ocupará Llamosas hasta junio.

Entendedores de la política imperial dicen que Dagatti es un empresario que busca construir poder, que no le basta con la influencia que ganó siendo la cabeza de tres grandes frigoríficos y, luego, en el deporte local.

“¿Para qué va a querer ser intendente si Alicio tiene un pie en la AFA, gracias a su amigo Tapia?”, razonan otras fuentes sobre las ligas de la política. Además, destacan que Dagatti es dagattista y no tiene una preferencia por los ligamentos partidarios que se disputarán la sucesión.

“No le gustó que anduvieran a los codazos por la foto, pero con las elecciones tan cerca tampoco te podés salvar de eso”, remataba otra fuente mediocampista.

La foto de Claudio Chiqui Tapia que sacudió al otro “celeste”

Tapia también posó con el presidente de Belgrano, Luis Artime. Si el 28 de abril no se llevara adelante la elección de autoridades en el club y el titular de la AFA no tuviera una forma de construcción basada en el empoderamiento de dirigentes, la foto no hubiera causado tanto revuelvo en la política doméstica.

“El Luifa Artime es el candidato del Chiqui”, disparó con obtusa seguridad un alto dirigente del Pirata cordobés. Hasta el cierre de esta columna, Artime estaba dispuesto a buscar su reelección, pero el quiebre con un sector fuerte del oficialismo empantanó la lista única que imaginaba el sucesor de Armando Pérez.

El oficialismo reconoce que el titular del club está recibiendo presiones. Eligen no referirse a ellas con nombre y apellido, pero ponen el acento en un “mestrista” que siempre viene a cuento en los procesos eleccionarios de Belgrano. Todo un cliché electoral.

El background se dispara. El tácito apuntado es el empresario de la noche Héctor Tori Baistrocchi. Lo asocian directamente con el exintendente de Córdoba Ramón Mestre, porque durante su gestión otorgó la máxima distinción de la Municipalidad capitalina, el Jerónimo, al directorio de Buenas Noches Producciones, la compañía que integraba Baistrocchi.

mestre jeronimo.jpg El entonces intendente de la ciudad de Córdoba con el empresario del entretenimiento nocturno y dirigente de Belgrano.

Aquel reconocimiento estuvo marcado por una fuerte polémica, porque los distinguidos estaban imputados por la muerte de Tania Abrile en una fiesta electrónica en 2016.

No obstante, la pata de la comisión directiva de Belgrano que ya no está dispuesta a bancar "los berrinches" de Artime no tiene problema en pasar a la lista de los descontentos con el proyecto que todavía integran. “Para hacer más grande a Belgrano no alcanza sólo con la arenga”, disparó un integrante del revoltoso G7 rebelde.

Quienes apoyaron a Artime en su desembarco a la presidencia del club, por estas horas, barajan varias opciones para terminar -dicen- con un proyecto personalista de conducción. Son pesos pesados de la política y el mundo empresarial, pero todos tienen posiciones centrales en la conducción del club.

Además de Baistrocchi, integra este grupo retador el exconcejal radical Juan Negri; el exintendente peronista de La Calera Rodrigo Rufeil; el tesorero del club y dueño de la cadena homónima de venta de electrodomésticos, Diego Merlino; el responsable de la comunicación de Belgrano, Diego Funes; el empresario hormigonero, Pablo Siciliano; y el desarrollista y hombre del hierro, Héctor Tato Gennaro.

Este sector aduce un excelente vínculo con Chiqui Tapia y desdramatiza la foto “robada” en el evento de Río Cuarto. ¿Qué caminos exploran? 1) Vaciar la nómina oficialista para condicionar a Artime y obligarlo a negociar el nombre para la sucesión; y 2) si Artime no se baja, podrían presentar una lista alternativa. Todo demuestra que Belgrano vivirá horas vertiginosas hasta las 22 horas de este lunes.

El nuevo perfil de Luis Artime para Belgrano de Córdoba

En el sector que queda con Artime -por ejemplo, el supermercadista Antonio Mariano y la concejala peronista Miriam Aparicio- reinó el silencio. Antes de la revuelta, Artime estaba determinado a usar su llegada a Tapia para allanar sus chances de continuidad.

Ese lazo empezó a los tumbos, pero en el presente transita a buen ritmo. En especial, la vibra cambió cuando intercedió para evitar la clausura del club: el Consejo de Seguridad Deportiva provincial confirmó una multa de $40 millones y sanciones contra Belgrano por el uso indebido de bengalas en el partido frente a Talleres por la séptima fecha de la Copa de La Liga.

luis artime belgrano.jpeg Luis Artime, presidente de Belgrano de Córdoba, decide su próximo paso en la política deportiva.

Antes de ese lamentable desenlace, Artime comenzó a ver un modelo a seguir en otro hombre del fútbol local, con ambiciones grandes: el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto. El jefe de la Gloria de barrio Alta Córdoba tiene una gran llegada a Tapia y buenos vínculos con el peronismo de Martín Llaryora.

El presidente de Belgrano entendió que llegó el momento de hacer política y dejar de lado esa tradición estrictamente deportiva, propia de una familia de próceres como su padre y su suegro, el xeneize Rubén Chapa Suñé. Lo cierto es que esta elección se ganaría con reunir al menos 2.500 votos de la masa societaria y tampoco se sabe si Armando Pérez impulsará su propuesta con Jorge Orgaz a la cabeza.

¿Lo entendió demasiado tarde?