-No veo especulación. En lo personal, me siento con ganas y capacidad. Entiendo que mi nombre está junto con otros de la dirigencia de HxC de la provincia. Me sentiría honrada y preparada para estar en ese lugar. Llaryora representa claramente la escuela del gobernador Schiaretti: el hacer, las obras y la gestión. Yo puedo representar la escuela de José Manuel de la Sota : la sensibilidad, la cercanía a la gente, pensar en políticas públicas con la gente adentro. Voy a estar concentrada en no perder la esencia de lo que fue Unión por Córdoba.

-Si volvemos a pensar en los personalismos, vamos a tener problemas. La generación que viene -nosotros, me siento parte, por supuesto- tenemos un desafío grande. Tenemos que reconocer liderazgos fuertes como De la Sota y Schiaretti. No podemos hacer de cuenta que esto no sucedió. Es lo que nos nutre. Hay que alejarse del personalismo. Hay que armar un equipo de una nueva generación que tenga lo mejor de lo que han sido esto 24 años. Para esto hay que ser muy generosos, inteligentes y dejar todo nivel de soberbia de lado. Hay que armar un equipo de trabajo. Ellos nos han dejado una vara muy alta. Llaryora es un gran candidato, tiene experiencia en su paso por la intendencia de San Francisco, está haciendo una gran gestión en la ciudad de Córdoba, pero esto se realiza con equipo.

-¿Cuál es su valor diferencial respecto de Vigo y de Llamosas?

-Cualquiera de esos nombres y el de cualquier otro dirigente de la provincia que fuera convocado para mí estaría bien. Llaryora-De la Sota sería una buena fórmula porque representa una buena síntesis de lo que han sido estos 24 años. No podemos hacer de cuenta que todo empieza de nuevo. Somos hijos de estos referentes políticos. Por supuesto que hay que hacer todo lo que quedó pendiente y aggiornarse. Hace falta. Lo ha dicho Martín con total claridad y yo también lo sostengo.

-¿La cercanía que exhibió en 2019 con el Frente de Todos puede jugarle en contra, teniendo en cuenta la estrategia de HxC de exacerbar las diferencias con la Casa Rosada y el kirchnerismo?

-Tendríamos que preguntárselo a los que piensan de esa manera. Siempre han sido muy claras las razones de mi acercamiento a Alberto Fernández, que era candidato en ese momento y tenía posibilidades de ganar. Expliqué cada vez que me lo preguntaron cuál era mi posición con respecto a la situación de 2019, que era grave cuando una se ponía a analizar cómo había sido el gobierno de Cambiemos. Entonces, creí que este candidato iba a poder cerrar la grieta, que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en la sociedad argentina y nos impide caminar hacia adelante. También creí que había una mirada federal de verdad.

Natalia de la Sota Alberto De la Sota y Fernández en 2019.

-¿La decepcionó?

-No satisfizo mis expectativas. Hace mucho tiempo que no veo eso que esperaba y que en algún momento pude dialogar y pedir a quien era candidato. Me pasó a mí y a todos los que lo votamos.

-Se habla mucho de la posibilidad de una figura extrapartidaria en la fórmula de HxC. ¿Tendría aceptación en el peronismo?

-Me sorprendería. Sobran dirigentes de nuestra fuerza que pueden representar y ocupar ese lugar. Somos una coalición desde la fundación de Unión por Córdoba y hoy estamos tratando de ampliarnos. Me parece bien y lo apoyo porque suma. La única preocupación en ese sentido sería que nuestra fuerza siga siendo autónoma para decidir por Córdoba, que no quede atada a dirigentes nacionales, que sigamos equidistantes de la grieta. Repito: me sorprendería. Yo y muchos cordobeses nos reconocemos guardianes de lo que fue UxC para seguir en ese camino.

-Llaryora define a Llamosas como un amigo y comparten actividades en conjunto. ¿Cómo es su relación con el intendente de la Capital?

-Tengo buena relación con Martín, hablamos, hemos tenido reuniones. Él está muy abocado a la gestión y a su rol de candidato, que no es poca cosa. Estoy convencida que es un gran candidato.

-¿Le asusta la fórmula Luis Juez-Rodrigo de Loredo?

- No, no. Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto. Las elecciones no son fáciles. ¡Si lo sabremos nosotros! Estos 24 años son nuestra presentación. Los cordobeses nos han acompañado siempre, nos han elegido.