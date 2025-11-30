Rolando Figueroa 2027: quiénes son los garantes y escuderos del poder de La Neuquinidad

Rolando Figueroa dejó atrás el resultado electoral del 26 de octubre en Neuquén y reconfigura su gabinete para darle músculo al territorio profundo. Apalancado en los recursos naturales de Vaca Muerta , apuesta a la construcción con las intendencias y las estructuras que le permitan expandir el modelo de La Neuquinidad .

El gobernador de la Patagonia sabe que el tablero debe reordenarse para llegar competitivo a 2027, con la necesidad de aumentar el eje discursivo en la defensa provincial y en la necesidad de crear un dique de contención al centralismo porteño, como se afirmó en la última campaña.

Pero una huella se marcó en la política neuquina. La Libertad Avanza obtuvo un triunfo en las dos categorías nacionales y el oficialismo provincial, La Neuquinidad, quedó en un segundo lugar. Desde el momento en que conoció los resultados, Figueroa sabe que la opinión expresada en las urnas obliga a una lectura para adelante, con la necesidad de ajustar lo necesario y darle vigor al armado intestino.

Lo sucedido el 26 de octubre no fue leído como una advertencia en clave territorial y de conducción. Sin emabrgo dejó señales para La Neuquinidad, esa coalición amplia, heterogénea y construida a la velocidad del ciclo electoral vertiginoso, que necesita, ahora, profundizarse.

Con el 27% que aseguró a Julieta Corroza su banca en el Senado, y el 28% en Diputados, que depositó a Karina Maureira en el Congreso, Figueroa logró sostener presencia en la escena nacional, pero el resultado dejó un mandato claro que debe mejorar el entramado político si quiere encarar con fortaleza una eventual reelección. En 2027 es casi un hecho que se reeditará la pelea en las urnas con la boleta que imponga el sello de la Casa Rosada .

Figueroa tiene un mapa de intendentes que sigue siendo su activo más valioso. La Neuquinidad gobierna o mantiene puentes sólidos en Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Chos Malal, Añelo y Rincón de los Sauces, entre otros distritos. Ese es el músculo real del proyecto. Pero el resultado dejó evidencias en zonas donde el oficialismo esperaba un mejor desempeño o, al menos, contener de forma efectiva el avance violeta de la pastora, antes deiputada y ahora senadora, Nadia Márquez.

En Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido alimenta un vínculo fluido con Figueroa, aunque la escena posterior a la derrota, cuando se sentó en la conferencia de prensa mientras La Libertad Avanza celebraba, pintó un cuadro de premios y castigos. La etapa de sucesión ya está en marcha en la ciudad y el provincialismo no quiere perder control del principal distrito de la provincia.

Hay varios anotados y la mayoría debe garantizar un socio para la Casa de Gobierno de Roca y Rioja. Al mismo tiempo, La Libertad Avanza se envalentona en competir seriamente por la ciudad más poblada de Neuquén, ecuación que rememoraría los tiempos de Horacio “Pechi” Quiroga batallando contra el colosal aparato del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

El interior profundo y su aporte

Las expresiones del interior neuquino cumplieron su meta. En algunas regiones el frente del mapita neuquino logró imponerse, como en Chos Malal, pero en otros quedó relegado. El sur de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes se pintó de violeta. Allí quedó marcada la señal de alerta para lo que viene, aunque en el gobierno entienden que aquel será un escenario más favorable.

Zapala es un caso particular y de equilibrio fino. Allí, el intendente del MPN Carlos Koopmann transita una segunda gestión y trabaja en su propia sucesión desde el gabinete. Sin embargo, la presencia de la ministra de Educación, Soledad Martínez, zapalina, con pasado en el municipio con el Frente Grande y elevada sintonía política con Figueroa, reconfigura esa plaza. El gobernador administra el vínculo con cuidado y no quiere desestabilizar un territorio clave, pero tampoco permitir que se cierre sin la influencia provincial.

Desde el centro de la provincia, se aporta a la causa para que el nuevo plan se nutra de viejos valores emepenistas, esos de los que forjaron a Rolo Figueroa en su carrera política. Es uno de los casos donde se debe aumentar la acción por ser parte del mapa que dejó victorioso al equipo libertario.

La ciudad donde se fundó el partido de los Sapag, tendrá su protagonismo en el futuro inmediato cuando comience a reconfigurarse la contienda y se provincialice, tal cual se espera, la elección en dos años.

La necesidad de ajustar

En Villa La Angostura, el intendente Javier Murer no pudo superar el clima favorable a Javier Milei y La Neuquinidad quedó relegada, lo que alteró la dinámica interna. En Junín de los Andes, La Libertad Avanza se impuso con claridad. Y en San Martín de los Andes, ya circulan nombres de reemplazo del actual intendente, Carlos Saloniti, tras un ciclo que mostró desgaste y pérdida de volumen político, no hubo excepción a esa regla.

Las regiones Huiliches, Lácar y Los Lagos se pintaron de violeta y están bajo especial atención.

El norte neuquino ofreció un contraste. En Chos Malal, Figueroa reafirmó su fortaleza electoral y política, consolidando un bastión propio. Nicolás Albarracín hizo los deberes y logró que un flamante funcionario ingresara como articulador con Gustavo Coatz Romer, hasta hace poco a cargo de la región Alto Neuquén: ahora será Secretario del Interior.

Lo mismo ocurrió en Añelo y Rincón de los Sauces, ciudades petroleras donde el oficialismo mantiene una gravitación determinante. Rincón agrega un elemento explosivo: su intendenta, Norma Sepúlveda, responde al líder petrolero Marcelo Rucci, quien ya comenzó a jugar en el armado 2027 con la aspiración de colocar a su hija, Daniela Rucci, legisladora del MPN, en una fórmula provincial.

El poder sindical en la cuenca petrolera no es decorativo ni negociable; es estructural, y Figueroa deberá administrar esa relación sin ceder la conducción del frente.

El MPN, la incógnita que puede ser aliada o amenaza

Si la elección nacional expuso debilidades territoriales, la situación del Movimiento Popular Neuquino añade otra capa de complejidad. El partido que gobernó la provincia durante sesenta años atraviesa su crisis más profunda sin conducción clara, con facciones dispersas y con la obligación de renovar autoridades en 2026. Ese proceso puede convertirse en un punto de inflexión para todo el sistema político neuquino.

En el oficialismo provincial auguran que un MPN ordenado podría ser un aliado para Figueroa en 2027. Por estos días, la estrategia del gobernador es moderada para mantener canales abiertos, evitar la intervención y sostener equilibrios que contengan tensiones sin incentivarlas.

Disfruta del respaldo en la Legislatura, con un bloque homogéneo en la votaciones y dador de gobernabilidad, al igual que las jefaturas locales o la pata gremial que comanda Rucci.

Buenos Aires, entre el pragmatismo y la necesidad

Con el gobierno nacional, Figueroa ejerce una relación de pragmatismo quirúrgico. La provincia requiere recursos para obra pública, infraestructura vial, financiamiento energético y estabilidad fiscal. Milei necesita que Vaca Muerta siga funcionando como el motor económico del país. El vínculo, entonces, se sostiene en un pacto tácito ya que Neuquén evita confrontaciones ideológicas y Nación garantiza flujo mínimo de recursos estratégicos.

El avance libertario en ciudades como Junín y San Martín obliga al gobernador a ser cuidadoso. Una pelea abierta con Milei podría fortalecer a La Libertad Avanza en territorios donde ya mostró competitividad. La apuesta es mostrarse eficaz antes que confrontativo, autónomo sin ser disruptivo, y evitar quedar absorbido por la polarización nacional.

Por las dudas, intensificó la relación con el ministro de Economía, Toto Caputo, y recibió al flamante titular del Interior, Diego Santilli, que viajó especialmente al sur del país.

La Neuquinidad, de frente electoral a proyecto de largo plazo

La coalición gobernante enfrenta su dilema fundacional. Nació para ganar y ahora necesita convertirse en un proyecto a largo plazo. Debe ordenar internas, contener a intendentes, administrar las tensiones del MPN, articular con sindicatos de peso como el petrolero y establecer un formato institucional que le permita alimentarse más allá del ciclo electoral.

Figueroa lo entiende. Su liderazgo se apoya en un método más que en un discurso. Ordenar, tejer, corregir y avanzar son parte del mismo. Pero el 26-O demostró que la inercia no alcanza. La Neuquinidad necesita cohesión, organicidad y un nuevo plan que demandará estructura. Si logra convertir su heterogeneidad en fortaleza, llegará a 2027 en condiciones de construir masa crítica que aporte a una reelección sólida. En esa clave también pueden analizarse algunos empoderamientos internos que afianzan los acuerdos al interior del armado, como los nuevos ministerios a cargo de Leticia Estéves y Tanya Bertoldi.

En Neuquén, donde el poder siempre se construyó desde el equilibrio que utilizaban los Sapag, Figueroa vuelve a poner en marcha su ingeniería política. Sabe que para gobernar hay que ordenar y que para reelegir hay que ordenar mejor.

El tiempo para hacerlo corre.