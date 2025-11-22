Neuquén: Gaido tabica su anteúltimo año de gestión con un Presupuesto que (casi) no tendrá resistencias.

El Presupuesto 2026 que será el esqueleto del anteúltimo año de gestión del intendente Mariano Gaido en la capital de Neuquén ya se discute en el Concejo Deliberante de esa ciudad de la Patagonia . En el legislativo municipal anticipan que el proyecto se va a aprobar prácticamente sin resistencia, ya que contempla los pedidos de casi todos los sectores capitalinos.

El proyecto que ya tuvo su presentación formal de la mano del secretario de Hacienda, Juan Dutto , preveun superávit más grande que el de 2025 y mayor porcentaje dedicado a obras. Gaido había anticipado a este medio lo que finalmente se concretó: el 43% de los fondos que el municipio proyectaba para el 2026 se iban a volcar en la obra pública.

El intendente afirma que se trata del mayor porcentaje de presupuesto que le dedica un municipio a la obra pública en todo el país.

Desde varios bloques del órgano legislativo de 18 integrantes aseguran que el Presupuesto 2026 se aprobará sin inconvenientes. El pronóstico de unanimidad es reservado, ya que aún se está discutiendo en la comisión de Hacienda y podría enfrentarse a leves cambios. Sin embargo, debido al caudal de fondos, la mayoría de pedidos de los ediles son puestos en consideración, teniendo en cuenta que representan porcentajes ínfimos.

El Concejo Deliberante de Neuquén es un legisaltivo pequeño, pero que tiene muchos bloques. Puntualmente hay doce, de los cuales diez son unipersonales. A pesar de las divisiones formales, en la práctica, la alianza del intendente y el gobernador Rolando Figueroa es la que tiene ostenta la la mayor cantidad de representantes.

El bloque más grande es el del Movimiento Popular Neuquino. Está integrado por Claudia Argumero, Atilio Sguazzini, María Victoria Fernández, Mariana Cofré y Santiago Galindez, como primeros representantes de Gaido en el deliberante.

La segunda mayoría surgió de un rejunte tras el quiebre de La Libertad Avanza. Se trata del partido Fuerza Libertaria, de Carlos Eguía. En el deliberante, los libertarios no alineados con el partido nacional cuentan con tres ediles: Joaquín Eguía, hijo del presidente del partido; José Luis Artaza, del riñón del exintendente Horacio "Pechi" Quiroga y devenido en libertario; y Cintia Meriño, una abogada que se ocupa el espacio de outsider con pocos vínculos en la política hasta el 2023.

Los otros 10 bloques son unipersonales y casi todos representa a estacios que comulgan con el oficialismo. Hay una banca de su propio partido, Comunidad; una del PRO, una del peronismo alineado con el oficialismo, y una de la Coalición Cívica - ARI.

En el listado de espacios unipersonales también aparece Confluencia Neuquina, que engloba a dirigentes "quiroguistas" hoy aliados con la gestión del intendente; y Juntos por la Vida, representado por un pastor evangélico.

El Concejo Deliberante se completa con dos bloques de la izquierda, uno del FIT y otro del PTS, que a niveles prácticos funcionan como uno; y el sello Pluralistas, que se separó del bloque de Fuerza Libertaria en 2024.

Con esta composición, Gaido tiene, al menos 8 votos asegurados y otro tanto que permanentemente dialoga y forma parte del sector de aliados que le permiten ostentar su mayoría en el legisaltivo municipal.

Si bien este medio no pudo anticipar los votos de La Libertad Avanza y la izquierda para el presupuesto, se espera que el proyecto se apruebe por casi por unanimidad. En eso, el peso de La Neuquinidad, el frente provincial que Gaido comparte con Figueroa aparece como un factor trascendental.

El presupuesto en números

El presupuesto municipal 2026, se proyecta bajo las pautas macrofiscales que el Estado Nacional fijó para el siguiente ejercicio fiscal, con un dólar a $1423 y 10,1 % de inflación. Bajo este esquema se proyectaron recursos corrientes por $551.752 millones, $321.991 en erogaciones corrientes, generando un Superávit Corriente de $229.761, significando un 45% más de ahorro, respecto del 2025.

De los recursos totales, $250.059 millones son recursos propios de la municipalidad, $149.549 millones corresponden a Regalías, $116.214 millones por Coparticipación Provincial, $37.170 millones Coparticipación Federal y $4006 millones por Aportes No Reintegrables.

Rolando Figueroa y Mariano Gaido acto 121 aniversario de la ciudad de Neuquén Rolando Figueroa y Mariano Gaido acto 121 aniversario de la ciudad de Neuquén.

Respecto de las erogaciones, $234.109 millones serán para el Plan de Obra Pública, $171.638 millones para bienes y servicios, $140.000 millones para personal, $11.120 millones para Organismos descentralizados y $132 millones para aplicaciones financieras.

Para poner en perspectiva, el plan de obras públicas para el 2026 en la ciudad de Rosario, que tiene más del doble de habitantes, es de $336.027 millones.

En cuanto a la Obra Pública, $133.130 millones serán destinados a Obras Viales (Pavimento y Enripiado), $73.930 millones para Obras de arquitectura e iluminación, $15.150 millones para Desarrollo de Loteos Sociales, $11.144 para redes de agua, saneamiento, gas y pluviales; y $3903 millones para movilidad e inversión en capital.

El futuro de Mariano Gaido

En el equipo municipal destacan que parte de la adhesión que se anticipa para el proyecto 2026 tiene que ver con la posibilidad de contar con un presente económico y financiero que permite a la gestión hacer frente a los pedido de casi todos los sectores políticos de la ciudad.

Según explican desde Hacienda, el resultado superavitario servirá para afrontar, entre otros proyectos, el desarrollo del Nuevo Parque Industrial, el Nodo Vial de la Ruta 7, el desarrollo de más lotes con servicios, 20 nuevas plazas temáticas, la nueva Avenida Mosconi, el Parque Solar, el nuevo Complejo Ambiental y el 3° Edificio del Polo Científico Tecnológico. Así, la capital de Neuquén se ratifica como la que más dinero invierte en obra pública en un tiempo nacional marcado por la inversión cero y el recorte de programas que afectan a la ciudad más importante de la Patagonia como a todas lass administraciones del país.

Incluso hay quienes advierten que la posibilidad de que el texto incorpore modificacione a propuestas de la oposición está abierta y hacen gala de una bonanza económica que buscan convertir en la base fundamental de los años que quedan en la gestión Gaido, tocada por los resultados electorales del 26 de octubre.

El aspecto político del debate tampoco es menor. El que se aprobará antes de que termine el año es el anteúltimo presupuesto de la gestión de Gaido, que no puede reelegir y que busca afianzar los cimientos de su administración para poder garantizar la continuidad del proyecto eligiendo a su propio sucesor.