Axel Kicillof, sin endeudamiento: no hay acuerdo, se cayó la sesión y el debate pasa a extraordinarias

Oficialismo y oposición no lograron ponerse de acuerdo para destrabar el proyecto de endeudamiento pedido por Axel Kicillof y se cayó la sesión de Diputados prevista para este viernes. Se precisaban 47 bancas ocupadas para habilitar el cuórum y sólo se sentaron 39 legisladores: 36 de Fuerza Patria y tres de un bloque dialoguista.
La UCR, La Libertad Avanza y el PRO no bajaron al recinto y ahora deberán citar a sesiones extraordinarias. Desde bien temprano, en esas tribus reinaba la desconfianza sobre lo que decía el oficialismo o lo que prometía el Poder Ejecutivo. El radicalismo cuestionó la “falta de diálogo” y sostuvo, desde temprano, que no había habido avances en las negociaciones desde la medianoche del miércoles.
Legislatura bonaerense, en llamas
Los puntos que no se resolvieron fueron los mismos que venían dilatando las negociaciones: el fondo destinado a los municipios y los lugares y apellidos para el directorio del Banco Provincia y otros organismos del Estado.
El gobierno provincial quería que se terminara de cerrar todo este viernes. El bloque del peronismo cerró filas para votar lo que pide el gobernador. La oposición se plantó porque pretendía tener todo ordenado antes de sentarse: nombres, pliegos y plazos del fondo municipal definidos.