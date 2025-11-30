La guerra fría de Javier Milei y Chiqui Tapia (hasta el Mundial)

Algo cambió esta semana. La Casa Rosada encontró el camino alternativo para raspar a Tapia sin jugar en las canchas en las que el mandamás de la AFA es local. Un método para erosionar su poder sin chocar de frente con el escudo protector de Lionel Messi y la Selección argentina, en las puertas del Mundial.

Mientras crecía el descontento de los hinchas por manejos poco transparentes en partidos definitorios de la Liga Profesional y de la Primera Nacional, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes por presunto lavado de dinero y evasión a Sur Finanzas . La financiera es propiedad de Ariel Vallejo , muy cercano a Tapia.

En junio de 2024, la empresa se convirtió en sponsor de la Selección argentina. Su marca estuvo en las camisetas de varios equipos del fútbol argentino. Patrocinó a Banfield, Platense, Barracas Central, Los Andes, Racing y la Liga Profesional, entre otros. Hace más de un año quedó en la mira de la DGI por movimientos sospechosos por 818 mil millones de pesos.

Sur Finanzas fue allanada la semana pasada, en el marco de otra causa, la investigación por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese expediente, que impulsa el fiscal federal Franco Piccardi , figura que parte de los fondos recibidos por dos de los imputados en la causa, Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví , habrían sido invertidos en criptomonedas en Neblockchain, que luego adoptó el nombre de Sur Finanzas.

Este viernes, la firma emitió un comunicado en el que aseguró que “no operó la compraventa de criptoactivos de ninguna especie”. Pero Vallejo ya quedó en el ojo público y el gobierno de Milei cantó bingo. El allanamiento de Sur Finanzas sacó por un momento la lupa de las coimas en la ANDIS, la causa en la que está mencionada Karina Milei, y llevó la atención hacia Tapia.

La lógica del poder de Chiqui Tapia

“No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más”, dijo casi sin inmutarse Tapia el miércoles durante la entrega de los premios Alumni, que se celebró en el predio Lionel Messi, en Ezeiza. Estaba tranquilo. Cree, como su antecesor Julio Grondona, que todo pasa. La gente siempre odia al presidente de la AFA.

Repitió casi lo mismo en privado ante dirigentes que le aconsejaron que desacelerara y le advirtieron que pusiera más atención al fuego que llega desde la Casa Rosada que, esta vez, no parece fácil de desarmar en Comodoro Py, donde la AFA tiene amigos de todos los colores. “Esta información ya estaba dando vueltas. Pero, hasta hace un tiempo, el Chiqui era como el padre de la Patria. Ahora hubo una escalada en el enojo de los hinchas y alguien entendió que era el momento de avanzar”, razona un dirigente con llegada al mundo libertario.

La semana había arrancado con varias polémicas, con los coletazos del partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón que terminó en un escándalo, en el Reducido de la Primera Nacional. Fue triunfo para el equipo conducido por los mellizos Ricardo y Gustavo Sastre – que se alternan en la intendencia de Puerto Madryn y el manejo del club-, muy cercanos a Tapia y a su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

Así apareció un fenómeno nuevo: la vandalización de murales que homenajean a jugadores campeones de Qatar 2022. A eso se sumó la furia de una mayoría de hinchas por la sorpresiva decisión de la AFA de coronar a Rosario Central como campeón de la Liga por la tabla anual. Ángel Di María llegó el jueves al mediodía a las oficinas de Puerto Madero y salió con un trofeo en la mano.

A pesar del revuelo, la AFA aceleró. Tres días más tarde, le ordenó a Estudiantes que hiciera un pasillo en honor al campeón, Rosario Central. “Así es el ejercicio del poder”, admite un dirigente de diálogo difícil con Tapia. A modo de protesta, por orden de Juan Sebastián Verón, los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo de espaldas. En la AFA hubo un debate interno sobre qué sanciones debían aplicarse frente a la desobediencia.

El Tribunal de Disciplina de la entidad tomó una decisión en apariencia muy severa, pero a cumplirse recién en 2026. Atento al escándalo que crecía, buscó mostrar que la AFA no iba a dar marcha atrás, aunque en los hechos la sanción puede desvanecerse. Estudiantes apelará. El Tribunal de Apelaciones – que no tiene tiempos para fallar - podría dejar la decisión sin efecto cuando todo se haya calmado.

#ALERTA | EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE AFA SANCIONÓ A LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES Y A JUAN SEBASTIÁN VERÓN POR EL PASILLO DE ESPALDAS A ROSARIO CENTRAL



Los futbolistas del "Pincha" deberán cumplir dos fechas de suspensión a partir de la temporada 2026



Por su parte, el…

Nota el pie: los tres tribunales de la AFA (Disciplina, Apelaciones y Ética) están integrados por abogados, escribanos, jueces y fiscales de peso en Comodoro Py y en otras jurisdicciones, con relaciones con históricos operadores de diferentes tribus, Daniel Angelici y Javier Fernández. El expresidente de Boca es amigo de Toviggino y socio en bingos y casinos de Daniel Mautone, a su vez accionista de Betano, la empresa de apuestas que auspicia el torneo de la Liga.

En el medio se coló una pelea con Clarín. El martes, la AFA confirmó la finalización del contrato de TV en la Primera Nacional y Primera B con Torneos y el Grupo Clarín. El contrato se vencía a fin de año, pero la comunicación se adelantó en medio de la guerra. A mitad de 2025 se especuló con que la televisación quedaría en manos de Direct TV, del grupo Werthein. El tema quedó congelado. Ahora la AFA habla de una posible transmisión en una plataforma propia. Tapia está convencido de eso explica parte de la embestida en su contra.

#ALERTA | #AFA confirmó la finalización del contrato de TV en la #PrimeraNacional y #PrimeraB con Torneos y el Grupo Clarín



La mayoría de esos encuentros eran transmitidos por TyC Sports.



A partir del último encuentro que se dispute este año en ambas divisionales, AFA…

Javier Milei, Lionel Messi y Donald Trump

Esta semana, el Jefe de Estado volvió a la carga después de la tregua que se selló en diciembre de 2024, en la foto que compartieron Tapia y Karina Milei en Paraguay. Un año después, Milei aprovechó los escándalos futbolísticos para reavivar la guerra. Reivindicó a Estudiantes y se bajó del sorteo del Mundial, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington. Había sido invitado especialmente por Donald Trump para compartir el palco presidencial.

Karina Milei Chiqui Tapia Paraguay Conmebol (4).jpeg

El sorteo tendrá a la Selección como protagonista. Estarán Tapia y el director técnico, Lionel Scaloni. La presencia de Messi siempre estuvo en suspenso, porque dependía de si el Inter Miami llegaba a la final de la MLS, que se jugará el 6.

A la AFA llegó el rumor de que Milei buscó, sin éxito, una foto con Messi y con Scaloni, pero recibió negativas. En la Casa Rosada lo niegan. El anuncio de la baja presidencial buscó mostrar que no estaba dispuesto a compartir espacio con Tapia. Lo cierto es que el viaje iba a ser también ocasión para el anuncio conjunto del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El mandatario también tenía agendada una visita a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En el Gobierno dicen que quedó “para más adelante”.

Horas después de ese anuncio, se conoció una noticia que dio muestra de la fortaleza mundial de Tapia. En el marco del Congreso Extraordinario que se celebró en Lima, el titular de la AFA fue nombrado como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de Conmebol. El respaldo se lo dio Gianni Infantino, presidente de FIFA, que junta votos para su reelección en 2027.

Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo.

En paralelo, la sección deportiva de La Derecha Diario, el medio militante libertario, dedicó varias notas a pegarles a los principales referentes la Selección, como Messi y Rodrigo de Paul. Habló de “complicidad” con el presidente de la AFA y levantó como ciertas las supuestas críticas de la esposa de Verón al capitán. Patricia Bullrich también se subió al tema. Dijo que pondrá la lupa en la AFA. Los detractores del titular de la AFA dicen no creen que el Gobierno pueda ganarle la guerra “salvo que haya algún avance en temas judiciales que no tengan que ver con lo deportivo”.

MASIVO REPUDIO A LA SELECCIÓN: Cientos de tweets protestando contra la complicidad de Messi y De Paul con Chiqui Tapia tuvieron UNA TONELADA de interacciones y visualizaciones en señal de apoyo.

Tapia tiene un vínculo casi familiar con la mesa chica de la Selección, que forman De Paul, Messi, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Di María, ya retirado. Los jugadores valoran su gestión y le tienen cariño personal. Caminaron junto a Tapia desde el fracaso hasta la gloria máxima. Viven en el predio como en su casa, comparten momentos íntimos y también discuten paritarias, el reparto de premios y otros negocios.

A fines de 2024, los jugadores le hicieron le hicieron saber a la Casa Rosada que estaban “en estado de asamblea permanente” frente a los ataques contra Tapia, que tenían como objetivo la introducción de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol argentino. Así comenzó a gestarse el alto el fuego, que terminó en la foto con Karina en Paraguay. Milei no quiso enemistarse con Messi. Como intermediario, en ese entonces, trabajó el excanciller Gerardo Werthein, que ahora se anota en la lista de los enemigos de los hermanos.

Tapia se había quedado sin interlocutor hasta que llegó Diego Santilli. El ministro del Interior es amigo del titular de la AFA, a quien conoce desde que se ocupaba de la recolección de residuos de la Ciudad. No hablaron desde que estalló la nueva guerra.

En Balcarce 50 saben que el tema es delicado: la Selección es sagrada. Messi jugará en 2026 su último Mundial. Cualquier movimiento en falso que afecte al conjunto argentino puede generar un desastre político. A Tapia lo protege la gloria deportiva. Al menos hasta el 19 de julio de 2026.