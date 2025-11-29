La Libertad Avanza quedó a tres votos de ser la primera minoría en Diputados y Martín Menem espera a Raúl Jalil

Mientras se realizaba la jura en el Senado , este viernes Martín Menem abrochó tres incorporaciones al bloque de La Libertad Avanza y quedó a la misma cantidad de votos de alcanzar a Unión por la Patria, para convertirse en primera minoría. La expectativa está puesta en el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , quien amenaza con romper el peronismo.

En el Gobierno ya no ven chances de obtener una ayuda de Santiago del Estero. Firmaron el pase LLA los santafesinos Verónica Razzini -quien tenía un bloque propio tras romper el PRO; y Alejandro Bongiovanni , cercano a Patricia Bullrich , que necesitó remar mucho para mudarlo al oficialismo.

La senadora electa no logró pintar de violeta a otro diputado santafesino que supo ser de su equipo, José Núñez . El voto que sumó Menem fue de carambola: con la renuncia de Silvia Lospennato , para confirmar que se mudará a la Legislatura porteña, luego de resultar electa en mayo, asumirá Lorena Petrovich , que responde a la ministra.

De esta manera, hasta este sábado, La Libertad Avanza cuenta con 94 votos y UP, por ahora, suma un máximo de 97, que puede reducirse si pierde figuras en los próximos días. Una chance concreta es la no asunción en esa bancada del puntano Jorge "Gato" Fernández , quien en declaraciones en su provincia no confirmó dónde hará base cuando asuma. El titular del bloque de UP, Germán Martínez , reunirá a la nueva bancada el martes por la tarde para hacer las cuentas.

Con mucha alegría quiero confirmarles que voy a cumplir con mi palabra y a partir del 10 de diciembre voy a honrar cada voto de confianza al PRO desde mi banca en la Legislatura de la Ciudad. Junto al Presidente del PRO Nacional Mauricio Macri y a nuestro Jefe de Gobierno Jorge… pic.twitter.com/SzxnHJdRqD

La carrera por ser el bloque más grande seguirá hasta el miércoles, fecha elegida para la sesión preparatoria, que se realizará después de la jura de los 127 diputados electos. Ser la primera minoría no es sólo una cuestión de cartel: permite tener más vocales en las comisiones, en un recinto que volverá a estar polarizado.

Un ejemplo práctico de lo que sería tener primera minoría puede verse fácilmente con la comisión de Presupuesto. De los 49 miembros, si se respetan las proporciones -como indica el reglamento-, los dos bloques más grandes se repartirán 45 y habría cuatro para las bancadas chicas.

Tener un vocal más es decisivo para alcanzar la mayoría (25) y definir buena parte de la dinámica legislativa hasta el final del gobierno de Javier Milei. El mismo ejemplo puede darse en la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene 31 miembros.

Se descuenta que el oficialismo mantendrá la presidencia de las comisiones más importantes -la mayoría ya las tiene- pero más relevante será para el Gobierno integrarlas con libertarios puros, capaces de bloquear mayorías eventuales que apuren proyectos. Sólo puede hacerlo si el miércoles presenta el bloque más grande del recinto.

La clave de Jalil

Jalil se convirtió en el talismán de Menem para llegar a la primera minoría: el catamarqueño tiene cuatro votos en UP y si los suma al bloque de su colega salteño Gustavo Sáenz, con quien se reunió el jueves, podría darle el festejo al riojano de contar con la bancada más grande de la cámara baja.

El gobernador es jabonoso. Dejó correr versiones de que rompía el bloque UP, pero nunca la confirmó, ni siquiera cuando fue recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada. Su principal motivación es tener el control total de Yacimientos de Agua de Dionisio, donde hay participación de la Nación.

Jalil sabe que darle la primera minoría al Gobierno es un premio mayúsculo, que tendrá un costo político irreparable. En UP lo tienen claro y apuestan a que el mandatario le tema a su interna local, donde la senadora Lucía Corpacci amenaza con romperle el partido si se pinta de violeta. Hasta podría perder el control de la Legislatura local.

Una opción que se escuchó es que el gobernador podría dividir sus votos entre el peronismo y los bloques de Sáenz, aunque en UP no creen que se anime a tanto. La otra decisión de Jalil es firmar qué destino darle a su senador, Guillermo Andrada, que integra un bloque, convicción federal, que está en el interbloque peronista. Recibirá la invitación para quedarse.

Santiago del Estero, adentro

La necesidad de contar con Jalil se debe a que Menem dio por cerrada la chance de contar con ayuda de algún santiagueño, pese a que en estos dos años tuvo siempre a algún miembro de esa provincia capaz de colaborar con el cuórum.

Como anticipó Letra P, el gobernador y senador electo, Gerardo Zamora, seguirá en Unión por la Patria, o como se llame ese bloque. Las negociaciones con la Casa Rosada no lo dejaron conformes para dar el salto o, lo que ya es lo mismo, armar sus propias bancadas.

El mandatario saliente sólo pidió tener un bloque propio en el Senado junto a la senadora electa, Elia Moreno, e integrarlo en UP en un interbloque, que seguirá habilitado, pese al anuncio de José Mayans en el PJ. Dice que lo necesita para justificar en la Corte Suprema haberse quedado con las tres bancas por tercera vez consecutiva. La de minoría es la de José Neder. En Diputados todo sigue igual: las siete bancas de Santiago del Estero seguirán en UP. Y es lo que, por ahora, le permite ser el bloque más grande.