Senado: Lorena Villaverde no renuncia y Patricia Bullrich hace el último intento para lograr que asuma

La película de Lorena Villaverde no terminó este viernes, cuando por decisión de todos los bloques del Senado, la rionegrina, electa por La Libertad Avanza , no pudo jurar debido a la impugnación que recibió por supuestos vínculos con el narcotráfico. La aún diputada no quiere renunciar y Patricia Bullrich busca una estrategia para que ocupe una banca.

"La Constitución es clarísima y el reglamento también, no existe ninguna facultad, ni legal ni reglamentaria, que habilite a la cámara a decidir discrecionalmente sobre la validez de mi jura", sostuvo Villaverde, en un largo posteo en Twitter, luego de no haber podido asumir en la cámara alta .

El plan del oficialismo es volver a tratar el diploma de la rionegrina en la comisión de Asuntos Constitucionales, esta vez con mayoría propia, para obtener un dictamen favorable. De todos modos, las cartas se juegan en el recinto, donde este viernes Bullrich no consiguió una mayoría para que Villaverde asumiera. La senadora cree que si se da un debate más a fondo, aparecerán más votos a su favor.

La nueva jefa de bloque de LLA de la cámara alta no tiene mucho tiempo: si el tema no se resuelve para cuando tenga que tratar el Presupuesto 2026, deberá pedirle la renuncia a Villaverde para que asuma su reemplazante, Enzo Fullone . Sólo así podría consolidar los 20 votos propios que el oficialismo creía tener después del 26O. Una banca vacía complica las matemáticas libertarias.

Voy a ser directa y clara, todas las acusaciones y las falsas denuncias que se utilizaron para cuestionarme fueron investigadas exhaustivamente y en todas fui sobreseída de manera firme y definitiva, tanto en Argentina como en Estados Unidos. No voy a seguir excediéndome en… pic.twitter.com/buWl0XX1og

La decisión de no tratar el pliego de Villaverde no la tomó Bullrich, sino quien aún es jefe de bloque, Ezequiel Atauche , quien advirtió que no estaban los votos para salvar a la senadora electa. La ministra de Seguridad no había dicho nada durante la reunión de bloque que lideró este jueves, en el anexo del Senado, cuando se mostró confiada en alcanzar una mayoría. Su ánimo cambió luego del encuentro que tuvo con el bloque UCR más tarde, en la histórica oficina del partido en el tercer piso de la cámara alta.

La impugnación del PJ de Río Negro no tiene base jurídica, sino moral, una opción que tienen senadores y senadoras para habilitar las asunciones. La presentación se basa en los antecedentes de Villaverde por haber sido interceptada con cocaína en Estados Unidos, hace dos décadas, que derivó en una causa de la cual finalmente fue sobreseída. También la acusan por sus vínculos con Fred Machado, extraditado por narcotráfico. La hipótesis en Unión por la Patria es que, al igual que el empresario, la aún diputada tiene alguna protección que le permitió limpiar sus causas.

202509178_CDA04_SESION Ezequiel Atauche (LLA) y Víctor Zimmermann (UCR), durante la sesión en que se avaló la ley de ATN que vetó Javier Milei.

Atauche contó los votos en la reunión de labor parlamentaria, junto al resto de los jefes de bloque, y supo que Bullrich no había sumado las voluntades necesarias para defender a Villaverde. La habían fallado los radicales y algunos partidos provinciales que estaban dudosos, como Salta y Neuquén.

El paseo de Villaverde

Un dato preocupante para la ministra: Misiones, que tiene dos votos, hizo saber al Gobierno que pagó un costo alto con el apoyo a Ficha Limpia, en mayo. La postura de los misioneros quedó expuesta cuando Villaverde recorrió el recinto, antes de la sesión, y se fundió un larguísimo abrazo con Sonia Rojas Decut, quien junto a Oscar Arce integran el binomio que responde a Carlos Rovira, líder de la provincia.

La recorrida de la aún diputada rionegrina fue intimidante. Se sentó en su banca, hasta que Bullrich y Luis Juez (PRO), quienes iban a auspiciar su defensa, se acercaron para pedirle que se fuera. Villaverde aceptó, ignoró a Victoria Villarruel y dejó claro, con su sorpresiva aparición, que no está dispuesta a bajar los brazos.

Lorena Villaverde saludo Senado 2 Lorena Villaverde, abraza a Sonia Rojas Decut (Misiones) en el Senado.

Al pedir retirar el pliego, Atauche no planteó que el tema estaba terminado: anunció que se discutirá en comisión y se revisarán las mayorías necesarias. Una interpretación, por ahora minoritaria, es que, al tratarse de una quita de fueros a una senadora electa, el rechazo debería requerir dos tercios. Bullrich, en ese caso, cree tener un tercio para resistir.

Fuentes de LLA aclaran que no están decididos a dar la pelea por las mayorías y, antes, tratarán de medir los tiempos. "Lo principal es armar la comisión de Asuntos Constitucionales y dar el debate. Tal vez con dictamen favorable, la negociación en el recinto es otra, aunque la cámara que tenga que votar sea la misma", sostuvo ante Letra P uno de los encargados de la estrategia.

La gran apuesta

La comisión de Asuntos Constitucionales tendrá a un oficialista a cargo de la presidencia y Bullrich espera contar con mayoría con la ayuda de aliados. De todos modos, los dictámenes no son vinculantes y la verdad se sabrá en el recinto. Si no están los votos para defender a Villaverde, lo lógico sería que renuncie y la reemplace Fullone.

Por ahora la diputada está dispuesta a dar pelea, como lo confirmó en su cuenta de Twitter. El miércoles, Villaverde volverá a ser noticia: a las 11, la cámara baja tratará los pedidos de renuncia, entre ellos el de la aún diputada, que tiene mandato hasta el 9 de diciembre. No está en los planes de los libertarios sostenerla. Por el contrario, Martín Menem quiere definir rápido su reemplazo y garantizar los votos para cuando abra el recinto. En el Senado, Bullrich tiene el mismo desafío: necesita resolver el caso de la rionegrina.