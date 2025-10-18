Neuquén: gestión y acuerdo con las intendencias, los puntales de Rolando Figueroa para ganar las elecciones

A una semana de las elecciones legislativas, el oficialismo de Neuquén encara el tramo final de campaña con una estrategia que combina bajo perfil institucional, presencia en el territorio y una confianza sostenida en la figura del gobernador, Rolando Figueroa .

El 26 de octubre la provincia del norte patagónico renovará tres bancas en el Senado y tres en Diputados. Las advertencias de la Justicia Electoral llevaron al Ejecutivo a replegarse de los actos oficiales, incluso de los aniversarios locales -como ocurrió en Centenario y se repetirá en Añelo -, en un intento por marcar distancia entre la gestión y la contienda política, y así eludir cualquier crítica sostenida.

La hoja de ruta convocó a actos centrales en Chos Malal, Zapala y se esperaba uno final en el mítico estadio Ruca Che de la capital provincial, donde se pretendía consolidar la confluencia de los distintos sectores del oficialismo, pero se suspendió en señal de duelo por un reciente transfemicidio de Azul Semeñenko que sacudió a la comunidad.

Acompañamos a la familia de Azul Semeñenko, a sus seres queridos y a todo el equipo del CAV en este momento tan doloroso. La muerte de Azul nos duele. Como sociedad no podemos permanecer indiferentes ante ninguna forma de odio o violencia. Exigimos justicia, seguiremos trabajando…

Figueroa, que empieza la última semana de campaña reticente a informar sobre sus estudios de opinión, confía en los acuerdos y en su frente multipartidario, que creció a base de conveniencia en medio de un ajuste histórico perpetrado por la Casa Rosada. "Necesitamos un esquema más equilibrado y coherente con las posibilidades reales de desarrollo, eso es lo que van a plantear los legisladores de La Neuquinidad", dice el gobernador cuando pide el voto para los candidatos de su espacio.

Intendencias de Neuquén, pilar fundamental

Detrás de la táctica hay una confianza en el entramado territorial que el mandatario tejió desde su llegada al gobierno. Las intendencias, en su mayoría del Movimiento Popular Neuquino (MPN), alimentaron el acuerdo político y de gestión con la gobernación. En esa red local, el destino de cada municipio aparece íntimamente ligado al del gobernador, que plantea un paso fundamental el próximo 26 de octubre.

Como contó Letra P, Rolo Figueroa asimila un inminente debate sobre la coparticipación federal en el próximo Congreso. Les dijo a los suyos que esa será la principal agenda parlamentaria, que tensionará la relación del gobierno central con los gobernadores. Para hacerle frente al embate nacional, que incluiría otro intento de reforma laboral y previsional, acude al viejo discurso de "Neuquén, para los neuquinos y neuquinas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1977101758708302275&partner=&hide_thread=false LOS ÚNICOS QUE VAN A DEFENDER NEUQUÉN SON LOS CANDIDATOS DE LA NEUQUINIDAD



Para seguir consolidando lo que estamos construyendo en la provincia, necesitamos que los candidatos de la Neuquinidad cuenten con un fuerte respaldo.



El modelo neuquino se defiende en el Congreso… pic.twitter.com/0RNFnEe0sK — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 11, 2025

En la mesa chica de La Neuquinidad aseguran que la verdadera gestión se verá en el segundo tramo del mandato, pero entienden que el mensaje ya llegó al electorado. La apuesta es mostrar resultados concretos en 2026.

Un capítulo clave en la estrategia es el acuerdo político con el intendente de la capital, Mariano Gaido, considerado uno de los pilares del armado territorial. La expectativa es que la principal ciudad del distrito aporte un caudal decisivo el 26 de octubre, consolidando el espacio como primera fuerza provincial con proyección hacia 2027.

Gaido muestra un arsenal de inauguraciones junto al gobernador y aguarda el tiempo para definir su rumbo, mientras se prepara una campaña por la reelección provincial y una sucesión candente en la capital.

La gestión como bandera

El oficialismo le saca jugo a la gestión. Capitaliza avances en infraestructura, obras de saneamiento, avances viales y mejoramientos urbanos, con una particularidad que diferencia a Neuquén de otras provincias: la ejecución con recursos propios, fondos de coparticipación y créditos internacionales. En los despachos oficiales señalan que esa combinación permitió sostener el ritmo de obras en el "territorio profundo", especialmente en el centro y sur provincial.

image Figueroa en medio de un acto de La Neuquinidad, escuchando a Juan Luis Ousset.

Figueroa, expresión de las orillas del MPN, escaló desde el interior neuquino a la Casa de Gobierno. Conoce al detalle, según advierte en cada aparición, los padecimientos de los poblados alejados de la capital. "Nuestro desafío no es partidario, es generacional. Tenemos la obligación de enfocarnos en Neuquén y sacarlo adelante. Es la última gran oportunidad que tenemos los neuquinos para garantizar nuestro futuro”, sumó el mandatario en una de sus últimas apariciones públicas.

Las encuestas y su impacto

"Rolo" trata de ponerle paños fríos a los últimos estudios de opinión que se conocieron y que se difundieron desde las usinas opositoras. “En esta polarización entre La Libertad Avanza y La Neuquinidad, tenemos que elegir qué es lo que queremos para la provincia”, dijo en una extensa entrevista con AM 550. Su aparición blanqueó que sus encuestas marcan una pelea con el oficialismo nacional, dejando al peronismo relegado de la contienda.

“Si hay una propuesta que dice no a las empresas públicas, no a la caja jubilatoria provincial, no a las universidades, no a la construcción de escuelas, no a la construcción de hospitales, no a la seguridad pública, no a las obras de infraestructura, nosotros tenemos en claro que nuestra forma de vida es diferente y es ‘La Neuquinidad’”, se diferenció Figueroa.

Letra P ya contó que uno de los factores centrales del acuerdo con su colega rionegrino Alberto Weretilneck para no ingresar a Provincias Unidas es apadrinar la defensa de los intereses locales. La pelea por un nuevo reparto, al que entiende inminente, ya se palpita en la Patagonia.

En pausado silencio, sin actos masivos ni grandes anuncios, La Neuquinidad apuesta a que la imagen de Figueroa, el entramado territorial y los resultados de gestión funcionen como los verdaderos motores de su campaña. Todo se define en poco más de siete días.