LIBERTARIOS VS FEDERALES

Santa Fe: Pullaro le hace un guiño a las fintech en su reforma tributaria, pero sigue el frío con Galperin

Busca inversiones de las billeteras digitales con incentivos fiscales, aunque el conflicto con el sector permanece intacto tras el choque de hace medio año.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
El gobierno de la provincia de Santa Fe presentó días atrás un amplio proyecto de reforma tributaria que incluye beneficios impositivos para billeteras digitales, aunque, según pudo saber Letra P, las relaciones con ese sector empresario siguen congeladas tras el fuerte enfrentamiento de hace medio año.

“A los fines de que los contribuyentes que desarrollen actividades productivas puedan acceder a mejores créditos para financiar su producción y expandir la economía, se permite que los sujetos que otorguen financiamiento puedan efectuar deducciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuando canalicen fondos hacia PYMES santafesinas, cadenas productivas y renovación de flotas de taxis”, señala el mensaje oficial.

impuestos-fintech

En concreto, la propuesta establece que estos actores puedan deducir hasta el 25% de la base imponible (es decir, de la facturación de la empresa) si amplían el crédito hacia esos sectores. “De esta forma –afirma el texto– el Estado orienta la política fiscal para favorecer el financiamiento de la actividad económica, apoyando a quienes invierten”.

Sin embargo, el esquema propuesto dista del que reclama el sector fintech, que en varias oportunidades solicitó una baja de alícuotas sin contraprestaciones. Fue justamente esa exigencia la que desató el encontronazo público de julio, cuando el gobierno provincial equiparó la situación impositiva de las fintech con los bancos en materia crediticia.

“Pueden pagar menos impuestos tomando personal en Santa Fe, deduciendo la factura de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y prestando a las PYMES”, resumió una fuente del Ejecutivo.

La lógica de las fintech

Según explicaron fuentes del oficialismo a Letra P, el proyecto no genera entusiasmo en el sector porque el modelo de negocios fintech se basa en una lógica completamente virtual. “El territorio es un elemento que sólo significa costo y problemas. Su modelo es hacer una superempresa que preste servicios y se gestione desde una torre en Puerto Madero. Todo proceso físico se terceriza con 'partners'”, indicaron.

El caso de Mercado Libre es ilustrativo: en Rosario, la distribución está a cargo de Loginter, una de las principales empresas logísticas del país.

En ese contexto se entiende el silencio, hasta el cierre de esta nota, tanto de las firmas del sector como de la Cámara Argentina Fintech, en contraste con la reacción airada de julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ML_Argentina/status/1940036633870414269?t=IhOuCiwucBuZCD6OE2RXIQ&s=19&partner=&hide_thread=false

En el freezer

El mensaje de Pullaro a la Legislatura remarca que la reforma surge de un “proceso participativo amplio, canalizado a través de la Comisión de Análisis del Sistema Tributario, y de una agenda de encuentros con sectores industriales, agropecuarios, comerciales y de servicios, así como con las Bolsas de Comercio”. Sin embargo, una fuente oficial fue tajante al responder si hubo diálogo con las fintech: “Cero charla”.

La frialdad del vínculo se explica, según el gobierno, no sólo por factores económicos sino también políticos. Dentro de la Casa Gris ven con recelo la afinidad del sector fintech con el ecosistema libertario, y en particular el posicionamiento de Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre.

Ese telón de fondo le da otra dimensión a la reciente publicación crítica del economista Salvador Di Stefano, referente libertario y figura cercana al presidente Javier Milei, en su cuenta de la red social X, lo que volvió a tensar el clima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvaDiStefano/status/1994011912749601127?t=irQ_6CewAatuRbJ-yBJYTQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Córdoba, la contracara

El contraste con Córdoba es notorio. Mientras en Santa Fe el vínculo entre Pullaro y Galperin permanece en el freezer, su aliado político en Provincias Unidas, el gobernador Martín Llaryora, logró descomprimir la relación con el CEO de Mercado Libre y avanza en una agenda común. Como contó este medio hace algunas semanas, ambos compartieron un encuentro reciente en el que comenzaron a delinear un plan de expansión logística y operativa en territorio cordobés.

