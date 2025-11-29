Sin dejar la AGN, Juan Manuel Olmos pone un pie en la Ciudad para blindar su poder

Juan Manuel Olmos desembarca en el Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Manuel Olmos volvió a mover fichas en la política porteña con un gesto simbólico de alto impacto: sin dejar la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), el dirigente del PJ fue designado en el Centro de Formación Judicial en reemplazo de Sergio Abrevaya. El movimiento anticipa una presencia más activa en el peronismo porteño.

Olmos mantiene un peso decisivo dentro del peronismo capitalino, donde junto al camporista Mariano Recalde y el sindicalista Víctor Santa María, constituyen el triángulo del poder. Su retorno institucional a la Ciudad de Buenos Aires se interpretó como un acto de presencia en un contexto en el que se vislumbran fricciones dentro del bloque de Unión por la Patria.

La revocación de la designación de Abrevaya y su reemplazo por Olmos fue a probado a mano alzada en el recinto de la Legislatura porteña, en el marco de la discusión del Presupuesto 2026 y ocurre mientras sostiene su silla mayor en la Auditoría General de la Nación, un organismo donde hoy conviven tensiones internas entre la Casa Rosada, peronismo y la UCR por la conformación del directorio. El rol de Olmos en la AGN lo mantiene en primera línea nacional y le asegura un capital político que ahora también refuerza en clave porteña con un cargo que ejercerá ad honorem.

Una pieza clave del peronismo porteño En la Ciudad, Olmos sigue siendo una de las figuras más influyente del Partido Justicialista, donde preside el Congreso Metropolitano, y fue el cerebro estratégico detrás de la candidatura a legislador de Leandro Santoro en mayo. Es más, en la lista de Es Ahora Buenos Aires, Olmos ocupó el puesto 11 en la lista de legisladores y quedó a poco de entrar. Antes de la definición de la elección, bajo la hipótesis del ingreso al recinto local, sonaba como uno de los nombres para ocupar la vicepresidencia que le corresponde al peronismo, un rol que habría fortalecido su capacidad de conducción.

Aunque esa banca finalmente no se materializó, su designación en el Centro de Formación Judicial reactiva su despliegue político y vuelve a instalarlo en un distrito que hasta hoy pudo mantenerse prescindente de la interna salvaje que envolvió al peronismo después de la elección de 2023 y tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires.

El escenario porteño y el saldo que dejaron las elecciones porteñas, exponen que el peronismo porteño aún no definió un comando claro tras la elección de mayo. Con un kirchnerismo revitalizado por el resultado cosechado en la elección nacional de octubre en la Ciudad, es una fija que buscará recuperar protagonismo. La designación en el Centro de Formación Judicial funciona como un mensaje hacia ese sector, con el que mantiene diferencias tácticas y de conducción. Olmos marca la cancha y deja en claro que seguirá ocupando espacios institucionales para evitar que otros sectores definan en solitario el rumbo del PJ capitalino.

