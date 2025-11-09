El fin de una época en Neuquén: el próximo Congreso no tendrá representantes del MPN

Pasado el tiempo electoral, crece la expectativa por el reordenamiento de fuerzas en Neuquén . Con el MPN fuera del gobierno por primera vez en más de 60 años y sin ningún representante en el Congreso a partir de diciembre. Como signo de época, en el ámbito nacional no tendrá representantes de la familia Sapag participando de los debates parlamentarios.

Desde Elías Sapag a Lucila Crexell Sapag , el linaje de los pioneros supo mantener su representación por más de 60 años en la cima del poder público, con enorme valor para los gobiernos provinciales en el toma y daca con la Casa Rosada.

Atento a sus necesidades de consolidar lo armado en esta primera etapa de mandato, el gobernador Rolando Figueroa observa cómo el Movimiento Popular Neuquino se encamina a la renovación de autoridades y aporta estructura a su frente La Neuquinidad.

La ratificación del peronismo sin Perón que significó el MPN hizo que la descendencia de Elías y Felipe Sapag figuras preponderantes de la historia política en el sur del país , participara de las sesiones más trascendentes en la vida institucional nacional. El partido del mapita siempre tuvo una banca para consolidar el poder que se construyó desde la creación de Neuquén como provincia, en la mitad de los años '50.

La fuerza que gobernó durante seis décadas (casi) de modo ininterrumpido y que construyó su poder sobre una familia emblemática —los Sapag— atraviesa su hora más silenciosa. No tendrá bancas en el Senado ni en Diputados, un hecho que sintetiza el derrumbe político más profundo de su historia, luego de que las autoridades emepenistas anunciaran que desistían de participar en la contienda electoral del 26 de octubre.

Silvia Sapag fue candidata de Fuerza Patria, pero quedó tercera y no pudo renovar su banca en el Senado.

No obstante, hubo una Sapag en la boleta. Silvia fue candidata del peronismo, pero quedó en el tercer lugar y no pudo renovar su escaño en la cámara alta. El dato es simbólico y político, ya que el apellido, sinónimo de Estado en Neuquén, ya no figura en el organigrama del poder nacional.

Elías, el voto obrero y la mística

Todo comenzó con Elías Sapag, el patriarca que llegó al Senado en 1963 y, sólo interrupido por los gobiernos militares, se quedó ahí hasta 1993. Fundador del MPN junto a sus hermanos Felipe y Amado, Elías encarnó la idea de un partido provincialista, obrero y autónomo del centralismo porteño. Un discurso que alimentó a Figueroa estos días, en su idea de plantear una batalla contra las políticas del gobierno nacional, sin atacar a Javier Milei.

Felipe asumió la gobernación por primera vez en 1963 y lo volvieron a elegir en 1973, 1983 y 1995. Sus mandatos fueron interrumpidos por los golpes de Estado de 1966 y 1976, pero incluso llegó a ser puesto por los militares para hacerse cargo de las riendas de la provincia en 1970, cuando el propio Juan Carlos Onganía le pidió que asumiera el mando.

Felipe Sapag 1963 Archivo histórico del MPN Felipe Sapag, en 1963. Foto: Archivo histórico del MPN.

En el reparto interno de la familia, la figura de Elías quedó marcada por un episodio que lo trascendió en los albores del alfonsinismo. Su voto de desempate, en la llamada “Ley Mucci”, una norma clave que modificaba sensiblemente la actividad sindical, lo dejó en el recuerdo para la clase trabajadora. Hasta la CGT, que aquellos años era conducida por Saúl Ubaldini, lo reconoció con una placa en la sede de calle Azopardo.

Ese gesto lo consagró como un dirigente que anteponía los intereses de Neuquén a las alineaciones nacionales, trazando una línea histórica que iría fluctuando con el ingreso de su sangre al Congreso.

Tras su muerte, el linaje político continuó con Luz Sapag, senadora nacional e intendenta de San Martín de los Andes, y con Felipe Rodolfo “Pipe” Sapag, senador entre 1993 y 2001. Luego, la saga se reconfiguró con Silvia Sapag, quien volvió al Senado, esta vez de la mano del kirchnerismo, pero con la legitimidad histórica del apellido.

Alma “Chani” Sapag, que transitó la Cámara de Diputados, entre 2017 y 2021, se sumó al grupo. Su hermano, Jorge Sapag, llevó las riendas de Neuquén dos veces como gobernador (2003-2015) y mentor de la Línea Azul del MPN, que manejó el poder hasta la irrupción de Figueroa, con los mandatos de Omar Gutiérrez e intentó, auspiciando la candidatura de Marcos Koopmann, continuar en la cúspide del poder.

Elias Sapag MPN Elías Sapag llegó al Senado en 1963 y, sólo interrumpido por las dictaduras que cerraron el Congreso, ocupó la banca hasta su muerte en 1993.

La última heredera de la dinastía fue Lucila Crexell, nieta de Elías, que se adueñó de una banca en el Senado desde 2013. Llegó de la mano del petrolero Guillermo Pereyra, en una interna memorable que anticipaba la batalla grande por la gobernación dos años después. Su salida en 2025 marca el cierre de una línea de sucesión que durante más de seis décadas garantizó al MPN una voz directa en el Congreso.

Crexell, entre la autonomía y el eslalon

La trayectoria de Crexell condensó las tensiones del MPN contemporáneo. Nieta de Elías e hija de Luz Sapag, su mandato se caracterizó por una relación zigzagueante con los gobiernos provinciales. Primero con Gutiérrez, de quien se distanció por diferencias políticas y personales, y luego con Rolo Figueroa, con quien mantuvo un vínculo oscilante entre la cooperación institucional y la competencia interna.

En los últimos años, Crexell se mostró más cercana a los sectores liberales y al gobierno nacional, mientras el MPN se fragmentaba en su base territorial. Fue reelecta, en 2019, con el formato Juntos por el Cambio, referenciado entonces con el intendente de la capital neuquina, Horacio “Pechi” Quiroga.

lucila crexell.jpg Luclia Crexell, otra de las herederas de los Sapag que finalizará su paso por el Congreso el 10 de diciembre.

Esa ambigüedad política —a veces pragmatismo, a veces desconexión— terminó por aislarla dentro de un partido que ya no encontraba una representante orgánica de sus intereses. Hasta acompañó al actual gobierno nacional con la promesa de una embajada en París, que nunca se concretó.

Un partido sin Congreso, pero con territorio

La ausencia de bancas nacionales no implica la desaparición total del MPN, sino su mutación política. El partido conserva una estructura territorial robusta con intendencias, legisladores provinciales y cuadros sindicales que, lejos de disolverse, hoy alimentan el frente La Neuquinidad, el espacio de poder que conduce el gobernador Figueroa.

Muchas de las intendencias y dirigentes históricos del MPN —formados bajo la conducción de Felipe o Jorge Sapag— se sumaron al nuevo oficialismo provincial. Aportaron maquinaria electoral, presencia en los municipios del interior y experiencia en la gestión. De los 57 municipios de la provincia, 34 son manejados por intendentes del MPN, que traccionan a favor de la vuelta de Rolo, "el compañero" que armó fuerza propia para llegar al poder.

image.png Intendentes del MPN piden por la vuelta de Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, a su partido.

Esa convergencia explica el reacomodamiento del poder neuquino. El viejo partido del Estado se vació de contenido institucional, pero su fuerza sigue viva en la arquitectura política de Figueroa, que logró absorber buena parte del capital territorial y simbólico del sapagismo.

Los ejemplos más resonantes se dan con los intendentes Carlos Koopmann (Zapala), Carlos Saloniti (San Martín de los Andes) y Mariano Gaido (Neuquén capital). Por relevancia en densidad poblacional, o tracción política, son el ejemplo de redirección que se dio en el partido del mapita. Ellos no tienen reelección y debajo, se prepara la sucesión con fuerte respaldo a La Neuquinidad.

Quizás el caso más resonante se da en al ciudad lacustre. Con Saloniti de salida, toma vigor el nombre de Natalia Vita en la carrera por la sucesión. Vita es titular de la seccional Lácar del MPN, de familia vinculada al partido y expresión de la nueva camada dirigencial que asoma. "Lo que propone Figueroa en la política provincial, en gran parte, es lo que nosotros siempre creímos para el partido. Es fundamental una renovación, un cambio en la manera de hacer las cosas", le dijo a Letra P.

En 2026, todas las rencillas deberán resolverse. Ya son varios los anotados para correr a Gutiérrez y a Sapag de la estructura partidaria. La mayoría busca caerle en gracia al gobernador.

El fin de una genealogía política

El MPN no perdió solo bancas, sino que perdió su puente con la Casa Rosada y la voz que durante décadas defendió a Neuquén en los debates energéticos, fiscales y federales. Por primera vez, desde 1963, ningún senador ni diputado se identificará con el partido que moldeó la identidad política de la provincia.

La historia de los Sapag y del MPN fue, durante 60 años, la historia misma de Neuquén con el voto obrero de Elías a la autonomía económica, del modelo de provincia-petróleo a la construcción de poder territorial. Hoy, el sello fundacional de esa etapa desaparece del Congreso y deja lugar a una nueva lógica de alianzas.

Neuquén sigue siendo protagonista. Pero lo es sin el MPN, sin los Sapag, y con un nuevo esquema de poder que mira al futuro desde La Neuquinidad. La dinastía terminó, pero su sombra todavía define los contornos de la política en la Patagonia.