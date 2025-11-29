Cerraron 30 empresas por día, se acentuaron los despidos en la industria y cayó el empleo formal

En la Argentina de Javier Milei, se acentúan los despidos en la industria

La crisis industrial en Argentina volvió a profundizarse bajo la gestión de Javier Milei : entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron casi 30 empresas por día y se multiplicaron los despidos en sectores metalúrgicos, textiles y de electrodomésticos, mientras el empleo formal retrocede y crece la inserción laboral precaria.

Los datos oficiales y privados confirman que la combinación de caída del consumo, apertura importadora y derrumbe de la demanda interna está reconfigurando el mercado de trabajo con efectos estructurales.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la cantidad de empresas activas en el país se redujo en 19.164 unidades productivas y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados, según datos de cierres y aperturas de firmas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ( SRT ) analizados por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ).

Si se extrapola el ritmo de desaparición de empresas sobre el período completo, la dinámica se traduce en casi 30 firmas menos por día y una pérdida diaria de 432 empleos formales desde que Milei ganó el ballotage presidencial. La contracción revela un deterioro sostenido del ecosistema productivo , especialmente de las pymes orientadas al mercado interno.

A esa tendencia se suma el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA , que, a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), indicó que en agosto el empleo asalariado formal perdió 33.000 puestos respecto del mismo mes de 2024. El acumulado entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 asciende a 224.000 bajas, con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los territorios más afectados en términos de empleo registrado.

Pymes en el tobogán y avance de la precarización

“La demanda agregada de un país surge de la suma de exportaciones netas, inversión, gasto público y consumo privado, que representa entre el 60% y el 70% de esa ecuación en Argentina. El Gobierno redujo el poder de compra, no impulsó aumentos salariales, ajustó jubilaciones. En ese contexto no hay margen para una recuperación”, explicó a Letra P el economista Nicolás Taiariol, autor del informe del CEPA.

Según Taiariol, “la mayoría de las empresas que cierran son pymes orientadas al consumo interno: logística, comercio, construcción, servicios profesionales y administración pública, todos sectores dependientes del mercado local”. Sin embargo, advirtió que este proceso “no siempre se reflejará de inmediato en los índices de desempleo, porque crecen las changas y el empleo informal”.

La consultora Synopsis detectó que el 29,8% de los argentinos considera a la falta de trabajo como el principal problema del país, seguida por la preocupación por la corrupción, la inseguridad y la inflación.

En esa línea, el Centro de Investigación Cifra-CTA advirtió en agosto sobre el deterioro de la calidad del empleo, con un incremento de 338.800 trabajadores no asalariados (5,9%) en dos años. Un ejemplo de esa dinámica se vio en Whirlpool: mientras los empleados recibían telegramas de despido, muchos completaban formularios de aplicaciones de transporte o delivery para reconvertirse en trabajos ultra precarios.

Despidos en multinacionales y ola importadora

El derrumbe industrial se acentuó en octubre y noviembre con una serie de cierres y achicamientos que agravaron la situación del empleo. La multinacional Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores, al tiempo que abandonó la producción local para sustituirla por importaciones asiáticas. En Rosario, Electrolux extendió hasta fin de año un esquema de suspensiones rotativas que afecta a 400 empleados.

La mexicana Mabe cerró su planta de Río Segundo, Córdoba, donde trabajaban 200 personas, y ofreció retiros voluntarios o traslados a su fábrica de Luque, en San Luis. En el Parque Industrial de Pilar, la estadounidense Magnera, dedicada a textiles industriales, también bajó la persiana y despidió a 100 empleados.

Según datos oficiales de ProTejer, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 desaparecieron 333 empresas del rubro textil e indumentaria, lo que significó la pérdida de 14.000 puestos de trabajo. En Corrientes, la línea de confección de ropa deportiva y ropa interior de TN Platex echó a 20 de sus 36 operarios. En Lanús, la fábrica Hazan Salvia cerró con 50 despidos, mientras que en La Rioja las firmas Luxo y Vulcalar recortaron 120 puestos.

El sector siguió acumulando golpes: en Mar del Plata, Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio, anunció la suspensión de 175 trabajadores hasta marzo.

La industria manufacturera en su conjunto perdió 60.000 empleos, según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). La entidad informó a Letra P que, en los primeros 20 meses del gobierno de Milei, el sector metalúrgico redujo 15.000 puestos. Aunque en 2025 la actividad creció 0,1% respecto del crítico 2024, aún opera 17,7% por debajo de mediados de 2023. La utilización de la capacidad instalada se ubica en 44,3%, niveles comparables a la pandemia de 2020.

La fábrica de ollas Essen, en Venado Tuerto, despidió a 30 trabajadores, que se suman a los 60 cesanteados en lo que va del año. La autopartista Dana, en San Luis, dejó sin empleo a 50 personas, mientras que la sueca SKF, que cesó su producción en el país, desvinculó a 145 empleados.

En el comercio también persisten los cierres: una sucursal del mayorista Yaguar en Bahía Blanca bajó sus persianas; el grupo chileno Cencosud clausuró locales en Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Catamarca y Tucumán; y Frávega cerró su local de Temperley, con 30 despidos.

La quiebra de la láctea La Suipachense, perteneciente al grupo venezolano Maralc, dejó a 140 familias sin ingreso. La compañía también era propietaria de Alimentos Refrigerados SA (ARSA), cuya caída generó 400 despidos. Aunque los problemas financieros venían de antes, el desplome de la demanda profundizó la crisis.

En Santa Fe, la fábrica de alternadores eléctricos DBT-Cramaco desvinculó a 37 trabajadores y se reconvertirá en una distribuidora de productos importados desde China. Las importaciones de bienes metalúrgicos terminados crecieron 70% en 2025.

En Ushuaia, Newsan no renovó el contrato de 150 operarios, en un contexto donde la industria electrónica fueguina sigue en vilo por la baja a cero de los aranceles a celulares importados prevista para enero.

Crisis del empleo y ¿sectores del futuro?

El especialista en mercado laboral Matías Ghidini señaló a Letra P que “el mercado está trabado, en retroceso. No veo cierres masivos, pero sí desvinculaciones selectivas en los sectores más castigados. No habrá una crisis de magnitud superior, aunque la recuperación será lenta y dependerá de la modernización laboral pendiente. Minería, hidrocarburos, finanzas y la digitalización aplicada a educación, salud y agroindustria son los nichos de esperanza”.

Por su parte, Federico Machado, de Consultora Open, advirtió que “vamos hacia un nivel de desempleo mayor al de los últimos años. La industria sigue destruyendo empleo y los sectores de energía, minería, agro y servicios crecerán, pero no compensarán totalmente la pérdida. Si se concreta la reforma laboral, podrían crearse nuevas firmas con trabajadores registrados, aunque con menos derechos”.

Para Julián Moreno, presidente de APYME, “las decisiones empresariales se apoyan en la estabilización de la recesión que propone el Gobierno. El resultado de las urnas confirmó un camino de desindustrialización y recesión en las actividades vinculadas al mercado interno. Eso genera cierres y despidos sin que exista un horizonte alternativo. Es lamentable”.