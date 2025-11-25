Neuquén: Rolando Figueroa empieza a reemplazar a Julieta Corroza con el foco en el territorio

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , confirmó la creación de la Secretaría del Interior en la provincia. Allí ubicará a Gustavo Coatz Romer , hasta ahora delegado de la Región Alto Neuquén . El rediseño en el organigrama empieza a reestructurar el equipo ante la partida de Julieta Corroza que ocupará una banca en el Senado .

A diferencia de lo hecho con Leticia Esteves , que asumió en el flamante Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales , Figueroa anticipó la jugada y avisó que el nuevo secretario asumirá en sus funciones el 10 de diciembre, para cuando la cartera debute en el gabinete neuquino.

Con la decisión Figueroa confirmó que su gobierno no continuará tal como lo hizo hasta ahora. No habrá un funcionario que tenga a su cargo todas las áreas que tiene Corroza, sino que se repartirán en diferentes nombres. Y la comunicación con los intendentes ya está definida en manos del flamante funcionario.

Para Figueroa, el “puente” con los gobiernos locales es una pieza estratégica, que ahora estará a cargo Coatz.

Coatz tiene 56 años, es médico, y llegó a Neuquén a los 25. Vivió en Huinganco , luego en Chos Malal , donde se desempeñó en salud pública y construyó una identidad profesional anclada en el hospital. Su vínculo con Figueroa nació ahí, hace décadas, cuando ambos eran jóvenes profesionales en el norte neuquino. “Conocí a su familia, una familia que me cobijó”, compartió con Letra P .

Más tarde, cuando Figueroa fue intendente de Chos Malal, lo convocó como jefe de Gabinete, cargo que aceptó sin abandonar el hospital.

Cuando Figueroa fue vicegobernador, volvió a tentarlo para sumarse al gabinete provincial, pero Coatz volvió a elegir a su región. Nunca dejó la política pero fue recién cuando el actual mandatario se hizo cargo del Ejecutivo provincial cuando decidió asumir una función política explícita. Fue designado en la delegación de la Región Alto Neuquén, una de las siete regiones creadas en la nueva estructura provincial.

Ese experimento territorial, la regionalización, terminó siendo clave para el ascenso actual. “Es un modelo que requiere interpretación y acción”, explicó. Figueroa vio en él algo más que un delegado, vio un método de trabajo.

Neuquén nunca tuvo una secretaría de Interior. Hasta ahora, esa tarea se repartía entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Gobierno, pero principalmente recaía en Corroza, todavía ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. Desde ahí maneja un paquete amplio que incluye la relación política con intendentes, la articulación institucional, los programas con municipios, la presencia territorial y, en los hechos, una porción del día a día del poder.

Con la nueva secretaría, Figueroa desarma ese paquete. Quita la relación con los gobiernos locales del organigrama de Corroza y se la entrega enteramente a Coatz, lo que significa una reconfiguración profunda de la mesa chica. Coatz lo dice sin rodeos: “Este cargo nuevo también tiene que ver con la tarea que realizó Corroza. Hay un continuo, pero hay que reforzarlo”.

El Santilli de Rolando Figueroa, sin selfies

El rol político que asume Coatz no es menor. Será el encargado del diálogo institucional con los más de 30 intendentes de Neuquén, más los presidentes de las comisiones de fomento. Hay jefes comunales que reportan directamente a Figueroa, pero también hay del MPN, peronismo y vecinalistas.

Aunque la nueva figura neuquina parece una especie espejo provincial de Diego Santilli, el ministro del Interior de Javier MIlei, Coatz aclaró que quiere estar lejos de las fotos y las discusiones en las redes. “Ser funcionario para una foto no sirve. Sirve que nuestra gente pueda crecer y desarrollarse. Y eso requiere un Estado presente”, destacó.

Más allá del organigrama, el nombramiento habla de confianza. Coatz es alguien que conoció a Figueroa cuando nadie imaginaba que sería gobernador. Compartieron territorio, hospital, militancia barrial y jefatura municipal. Esa biografía común pesa más que cualquier currículum.

Y también pesa la lealtad. “Me enteré con todos cuál iba a ser mi nueva función”, contó. “Cuando uno respeta a su líder y siente que vale la pena, la disponibilidad es necesaria”, dijo. Figueroa busca ese tipo de soldados: orgánicos, ejecutivos, sin doble comando.

También es una señal interna, porque si alguien podía reemplazar a Corroza sin generar ruido, era alguien sin ambiciones públicas expuestas, sin construcción propia, y sin prontuario político reciente. Un médico del norte que todos reconocen como un hombre del gobernador.

Qué va a hacer Coatz

La nueva secretaria del Interior tendrá tareas amplias, pero el corazón estará dividido en tres cuestiones que tienen su base en la articulación política con intendentes. Presentándose como el puente con el gobierno provincial, Coatz se prepara para “escuchar, fortalecer y acompañar” a las administraciones locales. Sabe que hay municipios grandes como Neuquén capital, Cutral Co, y San Martín de los Andes que no necesitarán demasaida intermediación pero se concentra en el trabajo con los más chicos. “Vamos a poner tiempo y trabajo donde sea necesario”, dice.

Nicolás Albarracín, Julieta Corroza, Juan Luis Ousset y Gustavo Coatz Neuquén Nicolás Albarracín (intendente de Chos Malal), Julieta Corroza, Juan Luis Ousset y Gustavo Coatz.

El nuevo funcionario también pondrá el ojo en la consolidación de la regionalización. Coatz viene del Alto Neuquén, donde la convivencia institucional, según él, es “muy respetuosa”. El desafío ahora es replicar ese modelo en toda la provincia, sin prejuicios y sin pedir alineamientos previos. “Que nos vean como instrumentos”, dice.

Una tercera tarea tiene que ver con "nutrir al gabinete con información del territorio" y así, poner las necesidades de los municipios en la mesa sobre la cual se elaboran las políticas provinciales.

De cara a diciembre, Coatz empezará a recorrer la provincia y tendrá su trabajo previo mano a mano con Corroza y con el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset. De ese encuentro surgirán insumos, carpetas, conflictos abiertos y prioridades. Será el bautismo real, su llegada formal al equipo provincial.