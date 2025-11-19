TEMPORADA DE CAMBIOS

Figueroa sigue moviendo su gabinete en Neuquén: Perrén encabezará la Agencia de Innovación para el Desarrollo

El historiador e investigador del Conicet había sido candidato a diputado en octubre. Reconocimiento y fortalecimiento del perfil de gestión.

Por Letra P | Periodismo Político
Rolando Figueroa sigue moviendo el gabente en Neuquén: Joaquín Perrén fue desgnado al frente de la Anida

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, designó a Joaquín Perren como nueva autoridad de la Agencia de Innovación para el Desarrollo (Anide) después de su participación en la campaña provincial. La decisión destacó el vínculo que el académico mantuvo con el oficialismo y su trabajo en defensa de la universidad pública frente a los recortes nacionales.

Docente de la Universidad Nacional del Comahue, doctor en Historia e investigador del Conicet, Perrén fue candidato a diputado por La Neuquinidad en las elecciones del 26 de octubre. Desde el segundo lugar de la lista de lista que encabezó Karina Maureira ocupó un rol protagónico en el mano a mano que Figueroa le plantó al modelo de La Libertad Avanza en esta provincia de la Patagonia.

También fue fundamental para dar la pelea por la defensa de le educación pública, que quiso ser uno de los caballitos de campaña del peronismo, que había puesto al frente de la nómina a la rectora de Universidad Nacional del Comahue.

El nuevo movimiento de Rolando Figueroa

El gobernador anunció el nombramiento a través de las redes sociales con el mensaje en las redes sociales, en el que afirmó que la innovación y la ciencia tenían un papel estratégico para el progreso local. Según expresó, se trata de una “decisión muy importante”, ya que para la gestión “la innovación y la ciencia tienen una importancia estratégica para el progreso de la provincia”. “En este camino, la Agencia de Innovación y Desarrollo tiene un rol fundamental”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1991163272590983464&partner=&hide_thread=false

La incorporación del historiador al gabinete provincial se produce luego de un año marcado por la tensión entre la administración nacional y las universidades por las políticas de desfinanciamiento que motivaron movilizaciones en todo el país.

Ese escenario motivó gestos de apoyo por parte de la administración neuquina hacia el sistema científico y académico de la región. Perrén fue parte activa de esos reclamos.

El nombramiento también se sumó a otros movimientos recientes dentro del equipo provincial, entre ellos la designación de Leticia Esteves al frente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Estos cambios reforzaron el perfil político y técnico del organigrama impulsado por Figueroa.

Qué es la Agencia de Innovación para el Desarrollo de Neuquén

La Agencia de Innovación para el Desarrollo fue creada en marzo de 2022 mediante la Ley Provincial 3330, con el objetivo de integrar innovación, ciencia y tecnología al entramado productivo y estatal. El organismo buscó promover la generación de conocimiento y su aplicación directa en procesos sociales y económicos.

Dentro de sus funciones principales se incluyeron la formación de recursos humanos, el fomento de la economía del conocimiento, el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y la modernización institucional en toda la provincia. La designación de Perren apuntó a reforzar ese esquema estratégico y ampliar la articulación entre los distintos actores del sistema científico.

Joaquín Perrén.

La decisión del Ejecutivo provincial también pretendió consolidar políticas de desarrollo sostenible en Neuquén, con énfasis en soluciones basadas en conocimiento y creatividad. El rol de Anidequedó ubicado como uno de los pilares para impulsar transformaciones productivas y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio neuquino.

