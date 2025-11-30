El radicalismo que quiere Maximiliano Pullaro: cómo ser opositor sin convertirse en Martín Lousteau

Su entorno dice que no le presta demasiada atención a la definición, pero a Maximiliano Pullaro no le da lo mismo quién reemplazará a Martín Lousteau en la conducción del Comité Nacional del radicalismo. El gobernador de Santa Fe quiere a Gustavo Valdés en la presidencia y bregará por un partido opositor a La Libertad Avanza , desprovisto de ideología y con mucho pragmatismo.

Cada provincia tiene lugar para cuatro dirigentes dentro del órgano que constituye la máxima autoridad partidaria de la UCR , encargado de definir al futuro presidente. En Santa Fe , el partido centenario todavía no definió sus nombres, pero sí el esquema de reparto: tres para el sector NEO, que lidera Pullaro, y uno para el MAR, que conduce el funcionario Julián Galdeano .

Pullaro, si bien no es un tema que lo desvele, más aún después del 26-O, apuesta por su amigo Valdés como presidente de la UCR. No sólo eso: lo imagina conductor de un proceso que comprenda el rol de los gobernadores ante un presidente como Javier Milei , de otro signo político, y no los incomode permanentemente con sus acciones y movimientos.

Pullaro blanqueó una y mil veces su lealtad hacia Lousteau, pero también es verdad que ese sentimiento le provocó más de una incomodidad gratuita al santafesino. A él y a todos los mandatarios del partido. “Nos puso en un lugar donde los radicales parecíamos kirchneristas, cometió un error garrafal”, se sincera un pullarista paladar negro ante la consulta de Letra P .

Pullaro y Valdés, una sociedad de socorros mutuos que mueve la balanza de la #UCR El santafesino puso el interventor partidario que pidió el correntino: las razones de la confianza. El vínculo con Milei y las metas fronteras afuera https://t.co/hxxZQTuu19 @dg_lucio pic.twitter.com/akD81UuCqD

Ahora, con el final del mandato de Lousteau, la UCR se abre a un nuevo camino. “Hay que pensar más en la organización que en la propia experiencia”, insiste un dirigente santafesino. Pullaro tiene en la cabeza el partido que quiere y se mete en todas las elecciones que lo rodean, de lleno o al menos de costado. Lo demostró desde que asumió en la Casa Gris. Jugó como candidato a convencional en abril y en dos semanas tiene una ficha depositada en Newell's .

Qué le ve Pullaro a Gustavo Valdés

Pullaro destaca el carácter de Valdés y su condición de gobernador y de dirigente que comprende cuáles son las discusiones más importantes. Además, una vez que deje su actual cargo, ganará tiempo, algo sumamente necesario para el rol de presidente partidario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1962357069769494930&partner=&hide_thread=false #Corrientes ELECCIONES 2025



Provincias Unidas 2027: el sapucai de Gustavo Valdés fue el primer grito federal



https://t.co/qR1E3aNpxL pic.twitter.com/KEPEpWyPa5 — LETRA P (@Letra_P) September 1, 2025

Al margen de los nombres, el santafesino interpreta que la UCR no escapa a la situación crítica de todos los partidos nacionales. Crisis de identidad y representatividad, para empezar. En ese sentido, Pullaro entiende que el radicalismo tiene que ser oposición, pero no tan extrema, más acá de la vara que corrió Lousteau. “Nos tenemos que permitir reconocer el orden fiscal como un valor a reivindicar”, defiende un funcionario de la Casa Gris.

Una UCR más pragmática y menos ideológica

Pullaro, para diferenciarse de la concepción “ideológica” que considera que prima en el senador porteño, entiende que hay que volcarse más al pragmatismo. Tal como lo promueve desde su gestión. “Tiene que dejar de ser mala palabra”, según su entorno. A estructuras rígidas, como una partidaria, se las renueva con más elasticidad y cintura, interpretan los radicales de Santa Fe.

Esa flexibilidad le permite al gobernador santafesino valorarle el supuesto déficit cero a Milei, pero criticarle a la par la falta de inversión y mantenimiento en rutas, uno de los rasgos que demora su reunión cara a cara con el ministro del Interior, Diego Santilli. Al cierre de esta nota, ambos hablaron nuevamente por teléfono unos siete minutos. Pullaro invitó al bonaerense a la inauguración del hospital “más moderno del país” en Rafaela, pero el eje de su pedido se mantiene todavía en veremos: la elaboración de una agenda concreta de temas a tratar para, luego sí, concederle la foto al Gobierno.