Entre el 8 y el 11 de noviembre, la Argentina volvió a recibir a un papa después de 39 años . Desde la segunda visita de Juan Pablo II , en abril de 1987, transcurrió completo el pontificado de Francisco , el primer papa argentino, que nunca regresó a su tierra como pontífice. Esa ausencia le dio a la llegada de León XIV un peso particular: no fue solo un viaje apostólico, sino una suerte de deuda afectiva y simbólica que, por fin, empezaba a saldarse.

Los antecedentes ayudan a poner el hecho en perspectiva. Juan Pablo II llegó por primera vez en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas, para una escala breve concebida como un gesto de paz tras su paso por el Reino Unido. Cinco años más tarde volvió para recorrer buena parte del país, en una democracia todavía frágil, y encabezó en Buenos Aires la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma. Cada visita papal condensó un clima de época: la guerra, la transición democrática y, ahora, una sociedad fatigada que busca dónde hacer pie.

Lo que nadie vio venir fue la magnitud de la respuesta . El lunes 9, la misa frente al Monumento de los Españoles reunió, según cifras oficiales, a unos 2,5 millones de personas a lo largo de la avenida del Libertador: la convocatoria más grande del pontificado hasta ese momento, por encima incluso de la misa por la paz que Juan Pablo II celebró en ese mismo lugar en 1982. Al día siguiente, en Córdoba, unas 650.000 personas colmaron el predio de la Fábrica Argentina de Aviones —muchas tras pasar la noche en vigilia— y el papa saludó a la multitud desde una ventana de la Casa Arzobispal.

Esa misma noche, de regreso en Buenos Aires, más de un millón de jóvenes volvieron a ocupar la avenida del Libertador entre velas, música y testimonios, en una postal que devolvió el eco de aquella Jornada Mundial de 1987. Luján cerró el recorrido con la marca mariana que define a la religiosidad popular argentina: más de tres millones de fieles, según el gobierno bonaerense, despidieron al papa frente a la Basílica en la misa más multitudinaria de su pontificado.

La paradoja está a la vista. León XIV no es un líder de gestos estridentes ni de frases fabricadas para el titular. Formado en la espiritualidad agustina y curtido en décadas de trabajo pastoral en el Perú, su estilo es sobrio, pausado, casi introvertido. Y, sin embargo, ese carisma tranquilo desató un huracán . En un tiempo gobernado por la lógica del choque y la viralidad, la convocatoria más masiva del año la consiguió alguien que eligió hablar en voz baja.

La Argentina subterránea

La visita actuó como un revelador fotográfico: mostró que en la Argentina subterránea pasan cosas que la superficie política no termina de captar. Los mensajes que más vibraron no fueron los de coyuntura, sino aquellos ligados a la familia, los jóvenes, la solidaridad y el amparo cotidiano. En Córdoba, el papa habló de una “tierra de santos” y evocó al Cura Brochero y a Mama Antula, dos figuras de una santidad cercana, de cercanía territorial y servicio. La ovación que siguió no tuvo nada de doctrinaria: fue puro reconocimiento.

Esas demandas rara vez entran en la agenda diaria, monopolizada por la macroeconomía, la rosca legislativa y la pelea en redes. Pero están ahí, y la masividad de estos días sugiere que buscan un cauce que la política no les ofrece. Quienes analizamos la política solemos auscultar a la sociedad a través de encuestas de intención de voto o niveles de aprobación. Esta semana apareció otro termómetro, menos ruidoso y bastante más elocuente.

TRIBUNA LETRA P



La llegada del papa León XIV es una oportunidad para reencontrarnos con un mensaje de Francisco que sigue vigente: la dignidad humana debe estar en el centro de cualquier proyecto de sociedad



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Esperar sin fe

¿Por qué tanta gente? La explicación religiosa es evidente, pero alcanza hasta ahí. La fe es, en el fondo, una búsqueda de esperanza. A veces los argentinos esperamos sin fe, y esperar sin fe nos deja a merced de la incertidumbre y el desánimo. Tras años de expectativas frustradas y de una inestabilidad económica vuelta costumbre, la presencia del papa ofreció algo que escasea: una referencia compartida, un espacio de encuentro, la certeza de no estar solos. Muchos de los que peregrinaron a Córdoba, a Palermo o a Luján no buscaban una respuesta teológica, sino un mínimo de abrigo en medio de la intemperie.

El fenómeno llama aún más la atención si se mira la evolución de las creencias en el país. Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas del CONICET, quienes se declaran católicos bajaron del 76,5% en 2008 al 62,9% en 2019, mientras crecían los evangélicos (del 9% al 15,3%) y, sobre todo, quienes dicen no tener religión (del 11,3% al 18,9%). A eso se suma que tres de cada cuatro católicos no van nunca a misa o lo hacen solo en ocasiones especiales. La Argentina que recibió a León XIV es una sociedad mucho más secularizada y plural que la de los años ochenta. Que aun así la movilización haya sido desbordante confirma que lo que salió a la calle no fue solo la pertenencia institucional, sino algo más difuso y profundo: la necesidad de volver a sentirse parte de algo común.

La tentación de la apropiación

En su primer discurso frente al Presidente, León XIV sostuvo que la economía debe estar al servicio de la persona, pidió cuidar la palabra en la vida pública, buscar acuerdos con paciencia y reconocer al que piensa distinto. Fueron definiciones sin destinatario explícito y, tal vez por eso, cada sector intentó leer en ellas un guiño propio. Algunos gremios y organizaciones sociales las tomaron como un aval a sus reclamos; el oficialismo prefirió subrayar el llamado a la unidad y el costado espiritual de la gira. Javier Milei, por su parte, aseguró que no pensaba meter al santo padre en el barro de la disputa política.

La tentación, de todos modos, siempre está latente. Convertir las palabras del papa en munición partidaria sería la manera más rápida de vaciarlas de contenido. Su fuerza reside justamente en que no le pertenecen a nadie y, por lo mismo, pueden interpelar a todos.

La emoción como dato político

Hay una postal que merece detenerse a mirar: la emoción del Presidente. Milei describió el recibimiento como “muy conmovedor y estremecedor”, y durante la despedida del pontífice se lo vio visiblemente movilizado. No es un detalle menor. Su liderazgo se edificó sobre una emocionalidad intensa, hecha de indignación, épica y promesa de ruptura. Cabe preguntarse qué lugar ocupa ahora otra fibra, la del recogimiento, en un dirigente que hasta hace no tanto mantenía con la Iglesia un vínculo áspero. El tiempo dirá si se trata de un giro, de una pausa o apenas de un gesto circunstancial.

La visita deja también una lección en clave de comunicación política. En un ecosistema que premia el exabrupto y mide el éxito en interacciones, estos días recordaron que la autoridad no siempre se construye levantando la voz. La credibilidad suele nacer de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y de una sobriedad que la ciudadanía percibe como respeto. No es una fórmula trasladable de manera mecánica a la arena electoral, pero sí un recordatorio de que la estridencia no es el único camino para conectar con la gente.

Para toda la dirigencia, oficialista y opositora, el saldo es claro: la sociedad argentina todavía guarda reservas de esperanza, aunque no las deposita donde la política espera. El desafío es aprender a escucharla antes de que decida hacerse oír en voz alta.