El diario de León XIV: un raid 100% político que expuso la crisis de liderazgo de la dirigencia democrática

León XIV recorrió la Argentina y habló de trabajo, cárceles, jóvenes y reconciliación sin nombrar a Javier Milei ni a Axel Kicillof . Ninguno logró quedarse con su figura. El Presidente trajo al papa, el gobernador lo recibió y el peronismo escuchó en su voz lo que no consigue decir fuerte y claro. La política quedó sometida a un poder ajeno.

Milei se queda con el premio consuelo: fue el presidente que trajo a un papa al país después de casi 40 años. Lo recibió en la Casa Rosada con el gabinete en pleno, nombró a Jorge Bergoglio en su discurso y cosechó un aplauso que le salió barato .

Después, León XIV habló de los límites del poder y de una economía al servicio de la persona, con Toto Caputo y Federico Sturzenegger sentados en la sala. Desde ahí el Presidente miró de afuera. Se quedó en Buenos Aires mientras el papa pasaba por Córdoba y mandó a Karina Milei .

El Gobierno fingió sintonía: negó que el papa dirigiera críticas al modelo imperante y hasta sostuvo, como dijo este miércoles el vocero presidencial, Adrián Ravier , que hace lo que el jefe de la Iglesia pide: por ejemplo, eso de poner la economía al servicio de la persona.

Kicillof tuvo sus momentos: recibió a Robert Prevost en Claypole con un mate que decía “León XIV” y no hizo uso político de la visita, tal como lo había acordado con la Iglesia.

El papa León XIV y Axel Kicillof, en Claypole.

El cordobesismo tuvo el suyo en la misa de la FADEA, con Martín Llaryora, Daniel Passerini y Juan Schiaretti en primera fila y el cardenal Ángel Rossi cuidando una tregua táctica.

El diario de León XIV: Córdoba, la calma antes de Luján, otra tormenta para Javier Milei Vatican Media

Jorge Macri entregó las llaves de la Ciudad y después quedó pegado al traslado de los internos de Devoto. Los empresarios tuvieron su aparte, fuera de agenda. Los movimientos sociales y los perdedores del sistema se quedaron con lo mejor: la UCA y Luján.

La política, sometida a un poder ajeno

Lo que expuso el papa político en estos cuatro días es la crisis de liderazgo de la política democrática, pero más que nada la de la oposición. El oficialismo tiene un plan y no lo toca. La Casa Rosada dijo que los discursos fueron “impecables” y que repetían la doctrina social de siempre. Quien quedó sin libreto fue el peronismo.

Quien lea los discursos con memoria argentina encuentra el vocabulario de Juan Perón: justicia social, función social de la propiedad, un Estado presente y que arbitra, una comunidad que se organiza desde abajo.

León XIV no dijo peronismo y el peronismo tampoco lo dijo. No hubo bombos ni movilización. Kicillof, que construye su candidatura para 2027 en un conurbano donde el 36,9% vive bajo la línea de pobreza, no fue a Palermo. Cristina Fernández de Kirchner, con prisión domiciliaria, habría necesitado autorización judicial para asistir a la recepción.

Es un liderazgo que perdió la presidencia en 2023 y no logra reconstruirse. Lo que su gente ya no le escucha lo busca ahora en la boca de un papa estadounidense y peruano por adopción. Tercerizó el discurso.

León XIV escucha testimonios durante el Encuentro con el Mundo del Trabajo en la UCA Vatican Media

Mientras tanto, el año próximo más de la mitad del electorado tendrá menos de 39 años. Sin embargo, ningún representante de la dirigencia política le habló a los jóvenes que colmaron la avenida del Libertador. Escucharon a León XIV, interesados en su mensaje pastoral, pero también ante el vacío de una dirigencia que parece desentenderse de sus preocupaciones y problemáticas.

El lugar que la política deja vacío

La Iglesia siempre lo hace: ocupa el lugar que la política le deja, por acción o por omisión. Con este papa se notó más. León XIV se movió como líder y como estadista, antes que como pastor.

En el Palacio Libertad habló de la democracia como herencia que se cuida con la escucha. En la Universidad Católica Argentina (UCA) le asignó al Estado un poder regulador, les pidió a los gremios que integren a los informales y llamó “estructura de pecado” a la empresa que hace de la ganancia su único criterio. En Devoto, frente a un penal casi vacío tras el traslado de 1400 internos, habló de reinserción.

En Luján, la lista de ofrendas fue una agenda de gobierno. Una cartonera de la ciudad, un joven en recuperación de adicciones, una madre sobreviviente de la violencia, un hombre que perdió su casa en los incendios de Cholila... No nombró a nadie y no hizo falta. Cada destinatario se reconoció solo.

Francisco, presente

Bergoglio no pisó el país en todo su pontificado. Tal vez fue lo mejor, pese al lamento de un pueblo creyente que lo esperaba. Su presencia no habría generado lo que generó León XIV y es probable que hubiera agrandado la grieta, con algún sector apropiándose de la visita.

León XIV dijo que recorría “en cierto modo el camino inverso” de su antecesor y llegó sin ese peso. Citó a Francisco las veces que quiso, las tres T, el lío, los puentes, y hasta Milei lo nombró para sacar su aplauso.

Francisco estuvo en todos los discursos y no le estorbó a nadie. En la vigilia de Palermo una mujer lamentó que se lo hubiera perdido. Es una hipótesis incómoda, pero explica por qué esta vez nadie pudo quedarse con el papa.

León XIV rinde homenaje a su predecesor, Francisco, en la catedral porteña Vatican Media

Frente a la basílica de Luján, el pontífice pidió reconciliarse “con nuestra historia y con nuestro presente”. El pedido alcanza a los que ocuparon la platea frente al altar, los diez lugares del gabinete nacional y los 135 intendentes invitados.

Antes de irse dejó una consigna: “Argentina, levántate y camina”. Queda por ver quién, de las figuras políticas que estuvieron en esa platea, tiene con qué darle voz.