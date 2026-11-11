De "mirá a Prevost" a "dos papas": el recorrido de León XIV desde el tapado de Letra P hasta Luján

“Mirá a Prevost”, fue la sugerencia de un sacerdote durante el cónclave. Letra P lo publicó cuando pocos lo mencionaban entre los papables. Un año y medio después, León XIV recorrió el país, se detuvo especialmente con los más vulnerables y se despidió con una definición: la Argentina tiene dos papas, uno por nacimiento y otro por adopción.

Aquella sugerencia había llegado de un sacerdote argentino que camina los pasillos de la curia, con el cónclave recién empezado y la primera fumata negra todavía en el aire. “Mirá a Prevost”. Los nombres que sonaban eran otros. Pietro Parolin , Luis Tagle , Péter Erdo . Nadie o casi nadie hablaba del cardenal estadounidense que dirigía el Dicasterio de los Obispos y manejaba cuatro idiomas sin levantar la voz.

Letra P lo señaló como el tapado que podía saltar si la cancha se embarraba, un outsider con ADN bergogliano, un estadounidense con calle en América Latina . Al día siguiente, en la cuarta votación, salió humo blanco, Dominique Mamberti dijo el nombre en latín y el emergente eligió llamarse León XIV. Lo primero que hizo fue agradecerle a Francisco.

También en Letra P , Juan Rezzano leyó esa misma tarde la elección como un punto para Bergoglio, con su filo de siempre. Dejó una advertencia que sigue sirviendo: en la Iglesia no hay progresistas y conservadores, hay más conservadores y menos conservadores. Ganaron los menos.

Robert Prevost nació en Chicago en 1955 y entró al noviciado de San Agustín a los 22 años. Se formó en Derecho Canónico en Roma y a mediados de los ochentas lo mandaron a Perú. Pasó casi 20 años en el norte de ese país, entre Chulucanas y Trujillo, dando clases en el seminario y haciendo de juez eclesiástico, hasta que Francisco lo nombró obispo de Chiclayo. En 2023 se lo llevó a Roma.

De ahí sale el estilo. Tiene la diplomacia académica de un estadounidense, la religiosidad de una orden que vive en comunidad y el oído de quien aprendió a escuchar en barrios donde nadie le pedía credenciales. Tiene también doble nacionalidad, y en la Argentina lo trataron como a un peruano más. Perú fue uno de los pocos países que se solidarizaron con los argentinos durante la guerra de Malvinas. Eso, por lo bajo, también cuenta.

Cuatro días fuera de libreto

Estuvo casi 70 horas en el país y las usó para romper el protocolo. Salió a la puerta de la Nunciatura Apostólica a saludar a un grupo de jóvenes y les avisó que el nuncio quería dormir, pero que ellos podían cantar hasta la hora que quisieran. Se asomó al balcón de la curia cordobesa y a otro de la porteña, donde cenó con los obispos y terminó cantando la Zamba de la Esperanza.

El único momento en que se pasó del horario fue en el Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar que había tenido que ir a la Justicia para cobrarle una deuda al Ministerio de Salud. Se quedó un rato más con las personas con discapacidad, y nadie en la comitiva se animó a apurarlo.

En Córdoba, un niño le estiró la mano, le pidió que lo bendijera a él y a su familia y, mirándole el dedo, largó: “Alto anillito, eh”. Dio la vuelta a las redes en un rato. El papa dijo que se sintió como en casa, y para mucha gente jugó de local sin serlo.

Pastoral y político, las dos cosas

Fue una visita pastoral y también política, y se notó. Habló de inteligencia artificial y empleo, de pobreza, de los movimientos populares, que abrazó igual que Jorge Bergoglio; del cuidado del ambiente, la economía del descarte y de los dos extremos de la vida. A la dirigencia le tocó el timbre, pero el mensaje apuntó sobre todo a los católicos de a pie, con palabras que entendía cualquiera.

Los dos baños de multitud en el Monumento de los Españoles fueron la prueba. El encuentro con los jóvenes, cerca de un millón, fue el momento más emotivo de la visita y no hizo falta ni una palabra de política. La misa en Luján completó la trilogía.

Dos papas

Francisco había dejado el “todos, todos, todos”. León XIV le puso destino: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”. En Luján, ante dos millones de personas, dejó una misión de cuatro pasos para la grey católica argentina, pero también válido para la dirigencia que mira para otro lado: reconciliación, iluminación, comunión y misión.

Robert Prevost y Jorge Bergoglio, papas

Hay un mérito que le corresponde a Bergoglio: puso la imagen del papa en otro lugar. Mucha gente no lo registraba, pero aprendió lo que significa tener un papa connacional. Cuando llegó el otro, ya sabía qué hacer con él.

Al despedirse, el pontífice escribió en Twitter que el país “desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Un año y medio atrás, un sacerdote pedía mirar a Prevost. Esta semana lo miró el país entero.