La agenda que plantó el papa León XIV para la Argentina electoral

Handy en mano, un policía bonaerense atraviesa la Plaza Belgrano bajo el sol del mediodía. “Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras”, tararea con energía. De fondo, el coro municipal de Luján toca Alma Misionera, el hit eclesiástico que se convirtió en himno del paso del papa León XIV por la Argentina y que se pegó en la voz de millones de personas, sin distinción de oficios ni clase, incluso de los no creyentes. Una canción popular que fue símbolo de casi cuatro días de unión y concordia, un respiro en la batalla nacional cotidiana.

“Que esto dure, que se mantenga este espíritu. Que las palabras del papa cuando dijo que hay que empezar por los últimos lleguen al corazón de todos”, ruegan, a un costado de la plaza, tres sacerdotes jóvenes llegados especialmente desde Santa Fe para participar de la última misa en la Basílica de Luján, donde León XIV se despidió de la Argentina frente a más de tres millones de fieles que peregrinaron tomados por la emoción.

El temor de que la concordia se desvanezca en el aire mañana se mezcla con la alegría por lo recién vivido. "Que nada de lo recibido se pierda", dijo con un dejo de melancolía monseñor Jorge Eduardo Scheinig , arzobispo de Mercedes-Luján, en su despedida frente al Sumo Pontífice. El mismo deseo que se replica en los jóvenes de los Hogares de Cristo, que llegaron desde todo el país, peregrinaron desde el puente papa Francisco y tuvieron en Luján un lugar privilegiado para ver de cerca a León XIV frente al altar.

“Nunca soñé que podíamos vivir algo así. Esto es hermoso. ¿Sabes lo que es para nosotros estar en este lugar?”, dice Jair, mientras agita la bandera de “La casita de Luján”, un centro para jóvenes con consumos problemáticos y en situación de calle que encontraron en la Iglesia la escucha que necesitaban y en el papa León XIV a su vocero más potente . Los últimos, puestos en lugar de los primeros, como predicó el sumo pontífice.

¿Algo cambió para siempre? ¿Cuánto durará el soplo de esperanza? ¿Cuánto de todo lo que dijo León XIV habrá llegado, de verdad, a los corazones de quienes celebraron sus palabras? Empezar por los últimos, escuchar a los marginados, ayudar a los más necesitados, los pobres y los hambrientos, tenderle la mano al que sufre parecen consignas de humanidad básica y sin embargo sonaron revolucionarias en tiempos de individualismo y descarte, insultos cotidianos y violencia.

¿Qué será capaz de interpretar la clase dirigente del clamor de un pueblo que salió de forma masiva a las calles y se conmovió con un mensaje pastoral de paz y hermandad? Deseo o realidad, la oposición lo interpretó como "un punto de inflexión" en el mandato de Javier Milei.

“Es bueno que ese mensaje haya llegado a la sociedad de boca del papa, porque penetra mucho más que si viene de la política. Es lo mismo que decimos nosotros, pero esto tiene mucha más potencia en la voz del papa. Ahora tenemos que ver cómo encarnamos ese mensaje”, le dijo a Letra P en la previa de la misa uno de los colaboradores más cercanos de Axel Kicillof, que ofició como anfitrión del papa en Luján y en el Cottolengo Don Orione.

Aunque habló de “no partidizar” la visita del papa, Kicillof no dudó en señalar que al gobierno de Milei le podía “incomodar” la agenda del sumo pontífice. “Contrasta con lo que piensan”, sintetizó. El oficialismo hizo esfuerzos superlativos por hacer coincidir su discurso con las evidentes reprimendas de León XIV que reflejaron todos los medios de comunicación del mundo apenas aterrizó en suelo argentino y dijo que “la economía tiene que estar el servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”.

"El papa León XIV está en línea con lo que estamos haciendo como Gobierno”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Diego Santilli acusó a la oposición de hacer “lecturas parciales” del mensaje. El jefe de Gabinete, el secretario de Medios, Fabián Fernández, el diputado Sebastián Pareja, y el secretario Daniel Scioli – invitado por Kicillof como exgobernador bonaerense- fueron los principales representantes del gobierno libertario en la misa de Luján, dominada por la presencia opositora.

Para el peronismo, en cambio, todo fue comodidad, al menos en el discurso. Es sabido que la doctrina justicialista tomó como bases para su nacimiento la doctrina social de la Iglesia. Lo demás fluye solo. “Podríamos hacer toda la campaña con lo que dijo el papa. Es todo lo que dice el peronismo”, sintetizó ante este portal un referente de los movimientos sociales que participó el encuentro que León XIV encabezó el martes en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La partitura 2027 parece estar escrita. Resta encontrar – o coronar – al intérprete, quien sea capaz de escuchar las demandas de la sociedad, transformarlas en invitación a soñar y que el electorado lo crea. No es fácil.

Los constantes homenajes de León XIV al papa Francisco y la validación popular también se anotaron como un triunfo opositor. Si Jorge Bergoglio no pudo volver nunca a su patria y quedó atrapado en la grieta, acusado de peronista, planificó a la perfección su sucesión para asestar un golpe mayor, con la elección del papa nacido en Chicago y antagonista de Donald Trump, que se encargó de reivindicar la doctrina social de la Iglesia a cada paso.

León XIV fue el enviado perfecto que dio muestras de conocer al detalle la realidad argentina, con discursos alimentados durante meses con la información que recibe en el Vaticano de referentes de la Iglesia como el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que suele confrontar con el Gobierno, y dirigentes de los movimientos sociales que lo visitan con asiduidad, como antes hacían con Francisco. Nada escapó a su conocimiento.

La interna latente del peronismo y el futuro de Javier Milei

En Luján, las diferentes tribus del peronismo hicieron un paréntesis en la interna. Pasadas apenas las 5 de la mañana, tal la hora señalada en las invitaciones, en el Centro Cultural Ana Matos, ubicado a tres cuadras de la basílica, ya estaban Máximo Kirchner, Sergio Massa, los intendentes de todos los sectores y Kicillof, que había pasado la noche en Luján junto a su esposa. Todo fue cordialidad.

Compartimos hoy un día histórico junto a millones de argentinos y argentinas que colmaron Luján para acompañar a nuestro Papa León XIV.



La misa cerró tres días en los que todo un pueblo se abrazó a su pastor, en la fe en Cristo y en la esperanza como sociedad.



Un Papa que dejó… pic.twitter.com/LSknGRSZys — Sergio Massa (@SergioMassa) November 11, 2026

Desde que llegó León XIV, se respetaron algunos acuerdos casi de sentido común: dejar hablar al papa, que fuera el sumo pontífice quien reprendiera a Milei, y que luego el peronismo visibilizara el contraste con la política oficial. Se verá en los próximos días, cuando se vuelvan a poner en agenda discusiones como la de los fondos para discapacidad y las universidades, previstos en el Presupuesto 2027, que está en pleno debate en el Congreso. "¿Y con el RIGI qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la economía al servicio del hombre o al hombre al servicio de la economía?", apuró un diputado, subido al discurso papal.

Del otro lado, la Casa Rosada respiró aliviada. Se subió a la euforia cristina y sacó pecho por el éxito de la organización de una visita que fue observada por todo el mundo y casi no tuvo manchas, a excepción de lo que sucedió con la carpa VIP en la misa de Palermo. No importaron los discursos del Sumo Pontífice.

Milei consiguió un spot final triunfal y despidió a León XIV con lágrimas en los ojos, ya hizo saber que mantendrá el rumbo de su administración, a puro ajuste y motosierra. Santilli confirmó este mismo miércoles que tampoco habrá convocatoria a la oposición. No habrá revisión. Si fuera por el Gobierno, los días por venir serán iguales a los que vivíamos antes de la llegada del papa a la Argentina.

ARGENTINA:

FARO DE LUZ DE OCCIDENTE

Muchas gracias a todos por estos días que quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de Argentina.

Abrazo gigante! pic.twitter.com/PF7PRY0UCF — Javier Milei (@JMilei) November 11, 2026

La propuesta es sostener el camino a pesar de que las muestras de fatiga de la sociedad, que refleja en cada encuesta lo mismo que dijeron desde el domingo los fieles en la calle y que aparece como mensaje potente en cada muestra de movilización popular. Las preocupaciones de los argentinos giran en torno a la incertidumbre económica, los problemas de ingresos, los bajos salarios, el desempleo, y el estado emocional de los argentinos está dominado por la incertidumbre, la angustia, la tristeza, la bronca, sentimientos que dejaron paso a la esperanza cuando encontraron una voz que, durante cuatro días, supo comprender, abrazar y contener.