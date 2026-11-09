León XIV, el verdadero papa peronista

La imagen de León XIV ante empresarios, sindicalistas de la CGT y dirigentes sociales reclamando políticas para sostener el empleo, un límite a las ganancias privadas y defendiendo el papel “indispensable” de los gremios es la que el gobierno de Javier Milei hubiese querido evitar a toda costa.

En su segunda jornada en el país, el Papa pronunció este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA) su discurso más contundente y político sobre el mundo del trabajo y la producción. En la tierra de Francisco, León XIV se vistió de “Papa peronista” con frases y gestos que no dejaron lugar a dobles lecturas.

En su mensaje, repitió que la economía “debe estar al servicio de la persona”, sostuvo que el acceso al trabajo debe ser “un objetivo prioritario de las políticas públicas” y que privar a alguien de empleo es “herir gravemente su dignidad”. Fue música para los oídos de los dirigentes sindicales, que aplaudían desde las primeras filas. "Milei debe estar contando los minutos para que el Papa se vaya del país”, decían a la salida del acto.

La postal de la CGT en el encuentro del papa con el Mundo del Trabajo La central obrera celebró el mensaje de León XIV ante empresarios y gremios en la UCA y llamó a consolidar la unidad sindical para articular entre trabajadores y empresas https://t.co/wTLDrDdpZr pic.twitter.com/w95tQzOhiS

En el peronismo y en buena parte del sindicalismo había este lunes algo de sorpresa por el tono tan político del mensaje. Esperaban algo así, pero no tan contundente. El domingo, en el Palacio Libertad y frente al presidente Milei, León XIV había pedido “reconocer al que piensa distinto” y poner límites al poder. El lunes subió la apuesta con el trabajo como eje.

El encuentro, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se hizo a la tarde en el Auditorio San Juan Pablo II de Puerto Madero, una sala para unas 700 personas. Estuvieron los cotitulares de la CGT Cristian Jerónimo y Jorge Sola , el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez , y delegaciones de las dos CTA. Fueron invitados la UTEP, Libres del Sur, la UIA, la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara de la Construcción y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace.

EL PAPA EN LA ARGENTINA Las 15 definiciones de León XIV en la UCA sobre el trabajo, el Estado y la justicia social Ante sindicalistas, empresarios y referentes de los movimientos populares, León XIV puso la dignidad del trabajo en el centro de su discurso https://t.co/wDFxsjMIEm pic.twitter.com/yGnaoGD3ZN

Los de abajo

Antes del discurso, el Papa escuchó cinco testimonios. Para los gremios, la elección de quiénes subieron al escenario fue un mensaje tan claro como el discurso: una delegada sindical de Avellaneda, una cartonera de La Plata, una mujer guaraní de Salta y una docente de Paraná, sectores golpeados por las políticas de Milei.

“No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”, dijo la delegada Sabrina Sapone. “Los cartoneros no somos basura: somos trabajadores”, sostuvo Verónica San Martín, de Recicladores Unidos. Completó la lista el empresario Juan Martín Allende. León XIV solo tuvo contacto directo con quienes subieron al escenario, de quienes aceptó regalos. Ningún dirigente sindical ni cámara empresaria tuvo un momento en privado con él.

LA FÓRMULA ROTA Guerra de QR: del "nunca me llegó" de Villarruel a las capturas de pantalla de Presidencia



La interna libertaria sumó un nuevo capítulo de chats, acreditaciones y cruces protocolares https://t.co/y9wdlsNcwp pic.twitter.com/6OyWPUCVq5 — LETRA P (@Letra_P) November 9, 2026

A los sindicatos les reconoció un lugar y les puso una condición. Son “indispensables cuando defienden a los que no tienen voz”, pero para conservar su “autoridad moral” deben tender puentes hacia los trabajadores “precarizados, informales y excluidos del sistema formal”. Elogió a cartoneros, campesinos y artesanos, que “se organizan desde abajo”, y retomó las tres T de Francisco: tierra, techo y trabajo.

Cada uno, su tarea

A los empresarios los llamó “creadores de puestos de trabajo” que “arriesgan tantas veces el propio patrimonio”, pero advirtió que cuando el beneficio es el único criterio de éxito la empresa “se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado”. Al Estado le pidió mantener el “poder regulador para el bien común”, políticas de pleno empleo y vigilancia para que la inteligencia artificial no destruya puestos.

La CGT llegó con ese diagnóstico en la mano. Jerónimo y Martínez ya habían llevado al Vaticano, el 12 de septiembre, un informe crítico del Gobierno. Luego del acto, Sola dijo a Letra P que “el trabajo empieza el día después de esto” y que hay que “construir una mesa de diálogo”, algo que la central, recordó, reclamó siempre. La CGT tenía previsto entregar al papa un documento con críticas al oficialismo, como contó Letra P. No pudo hacerlo.

Diálogo o plan de lucha

“Para nosotros fue una bocanada de aire fresco. El mensaje de León nos da mucha fuerza. Nos fortalece en nuestro camino”, dijo a Letra P el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy. Más duro fue el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que dijo que el mensaje “puso en evidencia al Gobierno y empresarios con su cultura del descarte” y “desafió al sindicalismo y a la oposición a asumir su verdadero rol”. “

El gobierno prefirió no darse por aludido. Tras el discurso del domingo, su lectura fue que el Papa habló de principios generales, que no apuntó contra la gestión y que cada dirigente debe reflexionar sobre sus responsabilidades. Pidió no “apropiarse” de sus palabras. La CGT, mientras tanto, tiene en carpeta una marcha por la crisis de las obras sociales y un paro de dos horas.