Durante cuatro días, la política argentina se puso en pausa. El Congreso suspendió las comisiones, los dirigentes se acomodaron para la foto y el Gobierno , la oposición y los gobernadores compartieron escenarios que hace meses parecían imposibles. La pregunta que quedó flotando después de la despedida de León XIV en Luján es si algo cambió de verdad. La respuesta tiene dos partes: los temas siguen siendo los mismos, pero cambió el termómetro con el que la política deberá medirlos.

El mensaje de León XIV no fue neutral, y nadie lo leyó así. Su insistencia en el acceso al trabajo como prioridad de las políticas públicas y una agenda que pasó por el Cottolengo de Claypole y por un complejo penitenciario dibujaron un contraste evidente con el rumbo económico del Gobierno. Javier Milei mostró cintura y evitó cualquier confrontación, mientras el peronismo se cuidó de no quedar como el que instrumentalizaba al pontífice. Lo que queda no es un cambio de agenda sino una vara: cada discusión sobre salarios, empleo o jubilaciones va a tener de fondo lo que dijo el papa.

El primer test llega rápido. El oficialismo no logró aprobar el Presupuesto 2027 antes de la visita y ahora retoma la negociación con la intención de sesionar en Diputados desde el 18 de noviembre. La foto de la unidad no garantiza votos; la lapicera de los fondos, sí.

En la provincia de Buenos Aires siguió creciendo una discusión que ningún espacio va a poder esquivar: quién ocupa la vicegobernación a partir de 2027. El exintendente de General Las Heras, Javier Osuna , planteó que la próxima fórmula tiene que incluir a un dirigente del interior y cuestionó la concentración de las decisiones en el conurbano, y el intendente de Ramallo, Mauro Poletti , hizo un pedido similar.

En ese debate aparece con fuerza el nombre de Carlos Bevilacqua . El intendente de Villarino conduce desde 2015 un proyecto vecinalista que ganó incluso a contramano de las olas nacionales, y hace años sostiene que la provincia necesita un vicegobernador que conozca los problemas de los distritos alejados de La Plata. Se anotó en esa discusión con una agenda centrada en la autonomía municipal y la coparticipación.

El reclamo tiene lógica electoral. El interior está sobrerrepresentado en la Legislatura y es donde el peronismo encuentra más dificultades para seducir a un electorado ajeno a las problemáticas de las grandes urbes. En una provincia donde no hay balotaje y se gana por un voto, una fórmula que le hable al productor y a la ciudad intermedia puede ser la diferencia. La pregunta es si la dirigencia está dispuesta a ceder un lugar de poder real o si el interior volverá a ser una foto de campaña.

La autonomía municipal, la discusión de fondo

Detrás de ese reclamo hay un debate más profundo, y Walter Abarca es quien más insiste en ponerlo sobre la mesa. El exdiputado provincial sostiene que la provincia nunca terminó de consolidar la autonomía de sus municipios y que el camino final es una reforma constitucional. En los últimos meses le sumó un argumento político: advirtió que La Libertad Avanza impulsa una Legislatura unicameral y la unificación de distritos chicos, y respondió con la propuesta contraria, fortalecer a los municipios para que cada comunidad decida su destino.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, le dio a esa discusión un caso concreto. Después de llevar a la Justicia su cuestionamiento al régimen municipal de la Constitución provincial, avanzó para que su distrito sancione su propia carta orgánica. Abarca valoró el proceso, aunque advirtió sobre sus límites jurídicos. Y hay una dimensión económica que los intendentes conocen bien: los municipios absorbieron funciones sin recibir los recursos equivalentes, y cualquier autonomía que no hable de coparticipación queda a mitad de camino.

Del Palacio Libertad y la UCA a Villa Devoto, Córdoba y Luján: un recorrido por las definiciones políticas, económicas y sociales más contundentes de la histórica visita de León XIV pic.twitter.com/LQp6u16plj — LETRA P (@Letra_P) November 11, 2026

El radicalismo ya tiene candidato

Del otro lado del tablero, el radicalismo bonaerense dio un paso que hace tiempo venía postergando. La conducción partidaria se propuso construir 135 candidatos a intendente, uno por cada distrito de la provincia, y un candidato propio a gobernador, y en ese esquema quedó firme que Mauricio D’Alessandro será quien encabece la pelea por la gobernación. Es una definición que ordena a un partido que durante años discutió si debía tener postulante propio o resignarse a acompañar, y que llega respaldada por los números: las últimas encuestas lo muestran con una marcada intención de voto dentro del espacio no kirchnerista.

D’Alessandro sostiene que existe una tendencia a castigar a los oficialismos y que la UCR puede articular democracia, modernización productiva e integración social. Con un candidato que mide, el radicalismo deja de negociar lugares y empieza a discutir poder.

La visita del papa no cambió los temas, pero sí el contexto en el que se van a discutir. El Gobierno tendrá que sostener su rumbo sabiendo que la principal autoridad moral del país le marcó un límite sobre el trabajo. La dirigencia bonaerense tendrá que resolver si el interior es un lugar de poder o un decorado. Y el radicalismo, que ya eligió a su candidato, tendrá que demostrar que puede ser alternativa y no complemento.

La tregua terminó y la rosca volvió. Lo que todavía no está claro es quién supo leer mejor lo que dejó la visita y quién va a seguir actuando como si nada hubiera pasado.