Las ocho horas de Martín Llaryora con Léon XVI en Córdoba: territorio controlado y fiesta santa sin indirectas

El paso de León XIV por Córdoba dejó satisfecho al gobierno de la provincia. Tras ocho horas de gira y cuatro actividades multitudinarias, el saldo para el gobernador Martín Llaryora fue positivo. Pudo demostrar capacidad organizativa, control territorial y sintonía institucional, saliendo indemne de los dardos discursivos del pontífice, que había recibido Javier Milei .

La bienvenida oficial, concretada puntualmente a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, estuvo encabezada por el mandatario provincial, el intendente de la capital, Daniel Passerini, y el arzobispo Ángel Rossi . De allí, la comitiva se trasladó al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) , donde la multitud había sostenido la vigilia desde la tarde del lunes.

En la misa central, iniciada a las 10, la homilía de León XIV no incluyó señalamientos críticos hacia la realidad social ni política de la provincia . En los despachos oficiales del Panal, como se denomina al Centro Cívico provincial, se leyó esa omisión como un aval implícito y una explícita diferencia respecto a los mensajes que el papa dirigió, en Buenos Aires, hacia los despachos de la Casa Rosada.

El contraste con el armado ideológico libertario de Milei fue una nota saliente que cruzó la jornada. Desde el peronismo cordobés se interpretó que el pronunciamiento papal reinstaló con potencia los conceptos de justicia social, inclusión y rol del Estado . "Fue un trompadón fuerte a la extrema derecha y al individualismo", leyeron cerca del gobernador.

Desde la cúpula del peronismo cordobés destacaron que el pronunciamiento de León XIV otorga una validación doctrina e histórica que trasciende la coyuntura. Cerca del mandatario leyeron que la prédica del pontífice funcionó como un respaldo directo al modelo de gestión provincial. En los pasillos oficiales remarcaron que Córdoba logró estructurar una alternativa que sintoniza con el mensaje vaticano: la defensa de un sector privado dinámico acompañado por un Estado articulador que brinde garantías y derechos . "Es un discurso que cierra bastante con lo que venimos diciendo nosotros a nivel nacional y a nivel provincial", señalaron a Letra P .

León XIV en Córdoba junto a Ángel Rossi. Vatican Media

El saldo del megaoperativo sirvió, aseguran, para reforzar la narrativa del "modelo Córdoba" como una industria de eventos masivos, la denominada economía naranja, capaz de generar empleo real. Para los estrategas del Ejecutivo provincial, demostrar la capacidad logística y de gestión para articular ocho horas ininterrumpidas de agenda papal sin fisuras ni contratiempos consolida el perfil mediterráneo de eficiencia institucional.

"En momentos donde el trabajo y el rol del Estado están en debate, Córdoba demostró que la economía de eventos y el profesionalismo público son herramientas concretas para dar respuestas a la gente", analizaron en reserva desde el entorno de Llaryora.

Ausencias opositoras en primera fila

La tribuna de autoridades en FAdeA ofreció una fotografía política de amplio espectro, con representación equilibrada del provincialismo, el Gabinete nacional y la masa parlamentaria. En primera fila se ubicaron Martín Llaryora (acompañado por su hija Victoria), la vicegobernadora Myriam Prunotto (junto a su esposo), el intendente Daniel Passerini (junto a su esposa) y el viceintendente Javier Pretto.

Además estuvieron el ministro de Vinculación y Gestión Institucional y uno de los principales coordinadores de la visita, Miguel Siciliano junto a su esposa, la secretaria de Ambiente, Victoria Flores; el ministro jefe de Gabinete, Manuel Calvo; el ministro de Desarrollo Social, Marcos Torres, y funcionarios municipales.

Entre los referentes nacionales y legislativos, el diputado y exgobernador Juan Schiaretti junto a la senadora Alejandra Vigo, las diputadas Natalia de la Sota y Carolina Basualdo, intendentes y legisladores provinciales.

Martín Llaryora, Karina Milei, Daniel Passerini y Martín Menem, algunos de los funcionarios en primera fila de la Misa en FAdeA.

Desde Casa Rosada y del espacio de La Libertad Avanza dijeron presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; la senadora Carmen Rivero y los diputados por Córdoba con Gabriel Bornoroni a la cabeza.

Una parte de la oposición tomó la postura de mantenerse al margen del escenario oficial. El senador Luis Juez optó por concurrir a FAdeA junto a su familia, pero ocupando un lugar en el predio "como un peregrino más" y no los palcos oficiales. En similar sintonía, el exdiputado y precandidato a gobernador Rodrigo de Loredo prefirió seguir la visita en las inmediaciones del Arzobispado, con familia y mate en mano.

Reparto de tareas y despedida en el aeropuerto

Tras la misa en FAdeA, el papa se reunió brevemente con Llaryora, que junto al cacique Erick Rojas, le entregaron el poncho artesanal. A ese encuentro se sumó Passerini que le obsequió un cáliz cincelado por cordobeses y el ministro Siciliano, que fue invitado por la Iglesia por ser uno de los principales coordinadores del mega evento.

Martín Llaryora y Erick Rojas le entregaron el poncho al Papa León XIV, en FAdeA.

Luego partió en la cápsula para abordar el papamóvil en la intersección de Colón y Santa Fe, frente a la Central de Policía. Desde ese punto del barrio de Alberdi encaró una fugaz caravana rumbo al Arzobispado donde mantuvo un encuentro con la arquidiócesis de Rossi, almorzó y salió en dos oportunidades al balcón para saludar a los miles de fieles congregados.

Luego fue el encuentro en la catedral con el clero. Aunque el diseño original contemplaba la presencia del gobernador en esa actividad religiosa, sobre la marcha se recalculó el protocolo: Passerini asistió en representación institucional al templo mayor, mientras Llaryora y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, partieron hacia el Aeropuerto Ambrosio Taravella para esperarlo allí y encabezar la despedida oficial antes del despegue.

"Se dividieron las tareas porque si no no llegaba con los tiempos", explicaron desde la gobernación.

Balance positivo para un evento histórico

Al término de las ocho horas de gira, las cifras preliminares por la organización reflejaron la magnitud del evento con más de 1.200.000 personas entre la misa de FAdeA, el recorrido por la zona del Arzobispado y el cierre en la catedral.

El papa León XIV en Córdoba.

En el Panal concluyen que el paso de León XIV no solo dejó un dividendo organizativo, sino que fijó un nuevo marco conceptual de cara al debate nacional. Creen que la coincidencia ideológica entre la prédica papal y la doctrina cordobesista le permite a la gestión provincial posicionarse como una alternativa sólida de centro, contrapuesta tanto a la ortodoxia libertaria como al pasado reciente.

Con el evento terminado y el terreno controlado, el oficialismo provincial se prepara para proyectar este entendimiento estratégico como credencial política e institucional para las discusiones, y eventos, que se avecinan.