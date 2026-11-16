Neuquén: La Libertad Avanza congela su congreso partidario para definir dónde y con quién peleará

La convocatoria de Rolando Figueroa para que Neuquén vote el 14 de febrero obligó a La Libertad Avanza a acelerar definiciones sobre su estrategia electoral. El principal problema es que la conducción nacional violeta todavía no tiene listo un plan cerrado para las provincias. En la tierra de Vaca Muerta , encima, la principal referente del mileísmo no puede ser candidata .

El congreso partidario de la fuerza que conduce territorialmente Nadia Márquez debía realizarse este lunes, pero ahora quedó en suspenso. La idea es no apurar definiciones y ganar tiempo a la espera de una definición de Karina Milei , la secretaria general de la Presidencia y titular del parido a nivel nacional que, todos reconocen, tiene la última palabra.

Márquez conduce el partido en la provincia apoyándose principalmente en la vicepresidenta partidaria, Alejandra Durdos , y en el secretario político, Andrés Ros , quien además coordina el despliegue territorial del espacio en la capital provincial, un lugar que la senadora tiene entre ceja y ceja . Sin embargo, el paso institucional señala que será el congreso partidario el que defina la estrategia.

Nadie supone que alguno de los 33 integrantes del órgano partidario se anime a contrariar una decisión de Márquez o Karina Milei. El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el plan. Y si alguien lo sabe, no lo dice.

La suspensión del congreso no significa necesariamente su cancelación. La reunión podría concretarse en las próximas horas, incluso durante el mismo lunes, pero la dirigencia prefiere contar con un panorama más claro antes de someter la estrategia a consideración del colectivo de representantes provinciales.

La incertidumbre sobre la estrategia electoral alimentó versiones acerca de un eventual acuerdo para que La Libertad Avanza no presente listas en febrero. “Son operaciones”, aseguraron a Letra P fuentes mileístas. También afirmaron que “habrá novedades” en las “próximas horas”.

Qué falta definir

Las versiones sobre la posibilidad de que La Libertad Avanza no participe en las elecciones en Neuquén agitaron el ambiente provincial el fin de semana. De hecho, taparon por completo la oficialización del corrimiento del MPN de la contienda, algo que Laura Loncopan Berti adelantó meses atrás en Letra P.

Hasta la convocatoria de Figueroa, la escuadra libertaria neuquina decía contar con el apoyo de la Jefatura de Gabinete que conduce Diego Santilli, el responsable institucional del trato directo con los gobernadores, para salir a dar la batalla.

Nadia Márquez, Pablo Cervi y Gastón Riesco en las recorridas por Neuquén.

El empuje no sólo ejerció fuerzas desde los despachos de “El Colo”, sino desde otras órbitas de la Casa Rosada en las que las discusiones sobre la estrategia forman parte de la actividad cotidiana. De hecho, un centenar de dirigentes neuquinos viajó hasta Buenos Aires para participar de la “jornada de formación e intercambio sobre gestión pública y actividad legislativa” que tuvo a Márquez como una de sus principales protagonistas junto a Karina Milei y Martín Menem. Apenas cinco días después, Figueroa convocó a elecciones.

A esa situación se suman las recorridas que los referentes libertarios en el Congreso, Márquez, su compañero de bancada Pablo Cervi y el diputado Gastón Riesco, vienen empujando desde hace meses a lo largo de toda la provincia. La decisión de participar o no en febrero también trae aparejadas una serie de definiciones territoriales que impactarán de lleno en el armado que ese despliegue fue construyendo.

Mi Provincia, #Neuquén

Día de los Enamorados

14 de febrero de 2027

https://t.co/2U5Oixcvuy — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) November 10, 2026

Con todo, la situación de Márquez condiciona toda la discusión. Por haber accedido a una suspensión del juicio a prueba en una causa por presuntas estafas vinculadas con títulos educativos sin validez oficial, la senadora está impedida a participar por cargos electivos en la provincia por ley de Ficha limpia neuquina.

En el entorno libertario cuestionaron la constitucionalidad de la legislación, pero el escaso margen hasta la oficialización de las listas, el 11 de diciembre próximo, convirtió una eventual judicialización en una alternativa de difícil resolución dentro de los plazos electorales.

La capital, ¿foco de la disputa?

Ante ese escenario, Cervi aparece como una de las principales alternativas. Su nombre comenzó a ganar terreno en las últimas horas, aunque esa definición también deberá contar con el aval de la conducción nacional. Su cercanía con Patricia Bullrich, cuando decidió dar el salto al oficialismo en 2024, es un antecedente que resta en estas horas de interna caliente en la cúpula del gobierno nacional.

También está por verse dónde fijará su objetivo el mileísmo. La senadora sueña con ser la primera mujer en gobernar Neuquén y cada vez que puede advierte que su partido jugará a fondo en las elecciones provinciales. También es verdad que su relación con Figueroa es más amable y cordial que con Mariano Gaido, el intendente de la capital, con quien suele ser muy crítica.

Seguimos trabajando por Neuquén y por el futuro de la Argentina pic.twitter.com/KhYUYOxyvK — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 12, 2026

Como se preguntó este domingo Juan Pablo Gavazza, suponiendo que fuera posible que La Libertad Avanza no pusiera toda la carne en el asador en la disputa por la gobernación de Neuquén, ¿hará el intento de quedarse con la capital más importante de la Patagonia?

Las pasadas elecciones legislativas aportan datos que pueden ser una pista. Márquez ganó en 2025 por diez puntos (unos 23.000 votos) en el departamento Confluencia, al que pertenece la ciudad de Neuquén. Su lista para Diputados también se impuso, aunque por un margen menor (unos 10.000 sufragios).

Junto al sur provincial, la capital es el otro bastión violeta en Neuquén. ¿Pondrá allí sus fichas la Casa Rosada?

Rolando Figueroa espera

En medio del desorden libertario, Figueroa empieza a trabajar en el armado que lo acompañará en búsqueda de un segundo mandato en una tierra de particular importancia para el modelo libertario.

Neuquén representa un territorio estratégico para el proyecto nacional de Javier Milei, tanto por su peso energético en lo que respecta al desarrollo económico como por la necesidad política de sostener una buena relación con el oficialismo provincial.

#ZonaDesfavorable Figueroa jugó primero que nadie, y ese movimiento pondrá a cielo abierto mucho más que la formalidad de una convocatoria a elecciones provinciales



Pone en discusión a LLA y obliga a Milei a mostrar sus cartas



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@JPGavazza pic.twitter.com/2IcKW6xEmS — LETRA P (@Letra_P) November 15, 2026

La Casa Rosada tiene todos los argumentos para quemar las naves en el intento de gobernar la única provincia que ofreció números positivos a lo largo de toda la gestión libertaria. Sin embargo, considera a Figueroa un mandatario amigo, alguien con quien se puede dialogar y, eventualmente, llegar a acuerdos cada vez que resulte necesario.

El gobernador es un tanto más duro con esas definiciones. Mantiene las formas institucionales, pero marca sus distancias y defiende a su propio espacio político, La Neuquinidad, cada vez que puede. La decisión de adelantar los comicios descubrió que los intereses se pisan. El gobernador obligó así a la Casa Rosada a resolver una estrategia que todavía no está del todo clara y que, al cierre de esta nota, no tenía fecha de definición.