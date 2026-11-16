El menú de tres PASO de Javier Milei

Inspirado en el modelo estadounidense, Néstor Kirchner mandó a diseñar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) después de ser derrotado por Francisco de Narváez en territorio bonaerense en 2009. La idea del expresidente era ofrecer, para las elecciones de 2011, una herramienta de contención a dirigentes desencantados y evitar otra dispersión del peronismo. Ahora, el kirchnerismo busca impedir que Javier Milei suspenda las primarias para 2027 .

La lógica sigue siendo la misma, pero con el PJ en el llano. Karina Milei cree que las PASO le permitirían ordenarse a una oposición cuyos liderazgos están en construcción, mientras Cristina Fernández de Kirchner sigue presa y sin chances de candidatearse. El organismo de la ONU que analiza su caso postergó la discusión para el año que viene. Pero no todos en La Libertad Avanza (LLA) piensan lo mismo.

El peronismo coincide con la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA: las primarias pueden ayudarlo a ordenarse. Por eso, dejó de lado sus diferencias para acordar que deben sostenerse. Lo expresó en la promocionada e inédita cumbre del hotel Emperador , donde se vieron las caras Máximo Kirchner , Axel Kicillof y Sergio Massa .

El plan B es una interna partidaria. Para encontrar un antecedente de una competencia presidencial de ese tipo hay que remontarse al mano a mano entre Carlos Menem y Antonio Cafiero . El chaqueño Jorge Capitanich es quien calcula cuánto costaría organizarla.

Dividir a la oposición, sobre todo al PJ, es el objetivo de la Casa Rosada para el año que viene, como intentó hacerlo -sin éxito- en las legislativas de 2025. Las Fuerzas del Cielo, del asesor Santiago Caputo , apostaban a que una ruptura peronista bastaría para que LLA se impusiera en las elecciones bonaerenses desdobladas.

Como quedaron relegadas de las listas que armó el karinismo, con Sebastián Pareja y Lule Menem poniendo tinta a la lapicera, después de la derrota se dedicaron más a culpar en las redes a los candidatos que a señalar la unidad del PJ como una de sus causas.

Ritondo Santilli Pareja

Si el peronismo las quiere, la lógica indica que a LLA no le convienen las PASO. No es un truco de psicología inversa. Pero Karina no sólo busca suspenderlas por su efecto sobre la oposición: también quiere evitar una competencia dentro del partido gobernante. Lo contrario de lo que buscaba Kirchner. “El único candidato de LLA es Javier Milei”, sentenció Menem semanas atrás durante una charla en Diputados. El Presidente compartió ese video.

“En LLA no va a haber internas. No sólo presidenciales, tampoco en las categorías de abajo. Es un partido verticalista”, se lamentó un dirigente que aspira a ser candidato en un distrito. Exhibe encuestas que lo favorecen, pero se resigna a que Karina tendrá la palabra final.

Otros prometen dar batalla: si no es por adentro, será por afuera. Un futuro postulante en una provincia comenta a quien le pregunte que los Menem -y, por ende, El Jefe- saben que estará en una boleta sí o sí, independientemente de que el karinismo acuerde con el gobernador local. Esa negociación está en marcha.

En el oficialismo, sin embargo, conviven dos argumentos para sostener las primarias. Uno responde a las aspiraciones de sectores internos; el otro apunta a garantizar la reelección de Milei, objetivo que une a tribus enfrentadas de LLA.

PASO para el mileísmo sin Milei

No es ningún secreto que Patricia Bullrich sueña con ser presidenta. Cree que en 2023 estuvo más cerca de conseguirlo de lo que realmente estuvo. El debate interno de la senadora es si esperar otro turno o apostar a 2027. En el primer caso habría un paso previo -ser vicepresidenta de Milei-; en el segundo, podría chocar con el Presidente.

El jefe de Estado sintetizó el dilema: acusó a sectores del Círculo Rojo de impulsar un “mileísmo sin Milei” detrás de ambiciones rupturistas que, de todos modos, no le adjudica a Bullrich. Nadie en la Casa Rosada imagina que el Presidente pueda quedar fuera de una boleta, sin importar lo que digan las encuestas.

Por eso, hay quienes impulsan una primaria de LLA entre Milei y la exministra de Seguridad: una vía para canalizar las aspiraciones de Bullrich y contener dentro del oficialismo los votos desencantados del balotaje de 2023.

Detrás del mileísmo sin Milei se esconde otro deseo de ciertos sectores libertarios: un mileísmo sin Karina. “¿Qué futuro van a tener las Fuerzas del Cielo si Javier es reelecto y sigue ella cuatro años más en el poder? Además, el día que se garantice otro mandato, va a arrancar la pelea por la sucesión”, plantea, de manera retórica, alguien con acceso a varias terminales libertarias.

El razonamiento es que, como no hay Javier sin Karina, el plan B(ullrich) debe ser un mileísmo sin ninguno de los Milei.

El “Sí, se puede” libertario

Hay otra mirada dentro del oficialismo a favor de sostener las PASO. Se apoya, paradójicamente, en la experiencia de Mauricio Macri en 2019: la misma que esgrime el bullrichismo para advertir sobre la necesidad de retocar el rumbo económico antes de que sea demasiado tarde.

“Si perdemos las PASO y hay una corrida, hasta las generales tenemos más tiempo para darla vuelta”, analizó un dirigente libertario que argumenta a favor de las primarias, en lugar de limitarse a abrir el paraguas por si el Congreso no las voltea.

La fallida remontada de Macri con el “Sí, se puede” es la experiencia que esta lógica libertaria mira en el espejo retrovisor. LLA tiene su propio antecedente: el año pasado, después de la derrota bonaerense y con la ayuda de Donald Trump y Scott Bessent, en octubre el oficialismo se impuso en casi todo el país.

Según ese razonamiento, una victoria de Axel Kicillof en las PASO podría impactar en los mercados tanto como el 47,78% que obtuvo la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner en las primarias de 2019. El lunes posterior, el dólar saltó hasta un 30% y el Merval se desplomó un 50%. Cuesta arriba, para las generales de octubre, Macri sumó 2,7 millones de votos y subió más de siete puntos respecto de su desempeño de agosto.

¿Y si el candidato del peronismo es Massa? “Sergio es promercado y tiene contactos con el Círculo Rojo, no debería generar un terremoto si sale primero en unas PASO. Por ese lado nos conviene porque el lunes no arrancaríamos de tan abajo”, completó el análisis un importante afiliado a LLA.