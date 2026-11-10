Lo que León XIV dijo solo en Argentina que refuta al gobierno de Milei sobre el destinatario del mensaje

León XIV eligió para la Argentina advertencias que no incluyó en otros países. Según una comparación de sus discursos realizada por La Nación , el papa puso un énfasis particular en asuntos específicos que refutan el argumento del Gobierno de que sus intervenciones responden únicamente a una prédica habitual.

Como contó Letra P , la Casa Rosada evita darse por aludida. Los funcionarios consultados encuadran las palabras del pontífice en la doctrina social de la Iglesia y rechazan que constituyan un cuestionamiento dirigido al Presidente.

“Los discursos no nos sorprenden, realmente fueron impecables. Estuvieron en línea con lo que suelen mencionar los distintos papas, la Iglesia en general y, por supuesto, la doctrina social”, resumió a este medio un hombre con despacho en Balcarce 50

El relevamiento de La Nación cotejó las intervenciones de León XIV ante autoridades y representantes de la sociedad civil en nueve países. Solo en Argentina el papa desarrolló una definición de democracia y vinculó su fortalecimiento con el “cuidado de la palabra” frente a un presidente caracterizado por la violencia verbal y el uso de un lenguaje agresivo y soez para fustigar a las personas y los sectores que expresan disidencias.

En esa línea, el papa reclamó acuerdos y reconocimiento de quienes piensan distinto, además de pedirles a quienes ejercen la autoridad que reconozcan los límites de su poder.

Discapacidad, universidades y trabajadores pobres

Las diferencias también aparecen en la agenda social. Según la comparación, la referencia a personas que trabajan sin conseguir cubrir sus necesidades fue exclusiva del discurso argentino, en tanto las menciones a la atención de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de las universidades, dos sectores particularmente maltratados por la motosierra del Presidente, tuvieron un antecedente cada una: Uruguay y España, respectivamente.

Eso tampoco convierte a todos los planteos en exclusivos. El diálogo atraviesa la prédica del papa en otros destinos de sus giras internacionales. En países de África, por caso, pronunció críticas muy duras a la marcha de las economías, que, como dijo en su presentación del domingo en el Palacio Libertad, frente al jefe de Estado anfitrión y la primera plana de su gobierno, debe estar "al servicio de la personas", no al revés. Esa frase sí es nueva y tuvo repercusión global.

La particularidad, además, está en la selección y el énfasis: el mensaje argentino fue muy quirúrgico al reunir asuntos que atraviesan conflictos centrales del Gobierno.

La Casa Rosada sostiene su interpretación

En Balcarce 50 responden con la baja de la pobreza, defienden las medidas sobre discapacidad como parte de una intervención contra la corrupción y señalan que no cerraron universidades. También acusan a la oposición de forzar una interpretación partidaria de la visita.

La comparación introduce una dificultad para esa defensa: la continuidad doctrinaria convive con mensajes adaptados al país. El papa eligió qué subrayar frente al Presidente. El oficialismo, por ahora, mantiene su lectura y, con el Presidente ya lanzado a la reelección, descarta modificar el programa político y económico.