Rosario Romero ratifica a David Cáceres como vice y apuesta al mano a mano en Paraná para buscar la reelección

Rosario Romero buscará la reelección como intendenta de Paraná y lo hará repitiendo fórmula con su vice, David Cáceres . Apostará a mostrar la gestión municipal, reforzar el contacto directo con los vecinos y destacar la inversión local frente al recorte de recursos nacionales .

En diálogo con Letra P , la intendenta peronista sostuvo que la comunicación será uno de los ejes centrales de la campaña y destacó las inversiones realizadas con recursos municipales y fondos de coparticipación, pese al recorte de transferencias nacionales. "Con poco hemos hecho mucho", resumió, al recuperar uno de los lemas que identifican a su administración.

La estrategia de la mandataria municipal apuntará a defender lo realizado y evitar la confrontación con la oposición. "Mostrar la gestión en el mano a mano, confiada en que el paranaense va a ver ese esfuerzo", resumió durante la entrevista, que concedió en un espacio de su agenda matutina del domingo.

La jefa comunal fue una de las primeras en respaldar la candidatura a gobernador de Entre Ríos de Juan José Bahillo y expresó su confianza en la capacidad del peronismo para interpretar las demandas sociales. "No hay que decir que todo está mal", planteó, antes de cuestionar las políticas fundacionales, una definición que alcanza tanto al presidente Javier Milei como al gobernador Rogelio Frigerio .

Romero y su equipo consideran que el electorado de Paraná valora las obras que la administración pudo concretar sin el financiamiento nacional previsto. Entre los ejemplos menciona la Puerta del Sol , el Parque Solar Fotovoltaico y la vinculación de la ruta nacional 12 con la Circunvalación .

A esa lista suma el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros, que fue diseñado para funcionar sin subsidios nacionales. Para la intendenta, la posibilidad de mostrar esas intervenciones será uno de los principales argumentos para defender la continuidad de su administración. "Es vital para nosotros destacar la inversión municipal y los recursos de los propios paranaenses y de coparticipación destinados a la ciudad, pese al corte absoluto de los recursos nacionales", insistió.

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La jefa comunal también hizo énfasis en la política de desendeudamiento. Según explicó, la deuda en dólares de la ciudad se fue cancelando y, tal como informó Letra P, a la próxima gestión le quedarán solamente dos cuotas pendientes, por un total de un millón de dólares.

El saneamiento de las cuentas municipales será otro de los argumentos que el oficialismo buscará incorporar a la discusión electoral. De cara a la campaña, Romero anticipó que el oficialismo paranaense combinará la defensa de lo realizado con una propuesta para el futuro. "Confío en que el voto nos convalidará para una próxima gestión", afirmó.

Una campaña cara a cara

La estrategia electoral tendrá como principal herramienta el contacto directo. "Cuando la gente se levanta a la mañana para ir a trabajar, lo que quiere es que el Estado local acompañe ese proceso y que la ciudad sea más bella, más linda, más acogedora, para vivirla mejor", apuntó. Romero cuestionó los ataques personales que recibió de parte de algunos dirigentes opositores. En particular, rechazó las críticas vinculadas con su edad y consideró que se trataba de cuestionamientos sin sustento.

La intendenta Rosario Romero caminando por Paraná junto al viceintendente David Cáceres, al jefe de Gabinete Santiago Halle y a la concejala Luisina Minni.

"Ni la juventud ni la vejez son una virtud", señaló. Para la intendenta, las cualidades personales y políticas se construyen a lo largo de la vida y no dependen de la edad de quien ejerce una función pública. "No hay que alimentar los discursos de confrontación. A esa comunicación basura de la política no le otorgo tanta importancia", afirmó.

"Somos un equipo"

Durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, Romero y su viceintendente compartieron el escenario y dejaron una señal política sobre la continuidad de la fórmula. La foto fue un mensaje claro: se repetiría la dupla con la que el peronismo mantuvo la intendencia en 2023. "Somos un equipo, funcionamos como equipo y estamos bien", explicó al referirse a Cáceres y destacó la relación política y personal que construyeron durante la gestión.

"David tiene una historia personal y una pertenencia a otra agrupación del peronismo de la ciudad, que siempre tuvo significación en Paraná. Nos respetamos, nos apreciamos, nos queremos y tratamos de hacer las cosas bien", afirmó.

La interna del PJ de Paraná

Aunque el gobierno municipal contiene distintas tribus peronistas, conforme se acerca el calendario electoral emergen actores que quieren competir, aún cuando la intendenta busca la reelección. Romero sostuvo que existe margen para encontrar acuerdos, pero también recordó que su propia candidatura de 2023 surgió de una interna partidaria, por lo que ya se validó internamente. "Se puede dar un proceso de diálogo adecuadamente", planteó.

Sin embargo, no descartó que el PJ vuelva a resolver sus candidaturas mediante una disputa interna. "Por supuesto, van a existir todas las instancias de diálogo para lograr los consensos. Y si tiene que haber interna, habrá interna. No hay ningún inconveniente", aseguró.

Una tercera vía frente a Milei

La intendenta expuso su mirada sobre la construcción política nacional y defendió la necesidad de superar la polarización entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo. En ese marco, recuperó el concepto de una Argentina alejada del centralismo porteño y vinculada con los gobiernos locales y las provincias productivas.

"Sigo pensando en la otra Argentina, la de los gobiernos locales que administran bien, en la de las provincias que producen. En esa otra Argentina pensada fuera del AMBA", sostuvo Romero. La definición sintetiza una de las ideas que atraviesan su posicionamiento político y la construcción que busca impulsar dentro del peronismo.

Rosario Romero junto a David Cáceres en la asunción de autoridades de la CGT Regional Paraná.

"No creo que la Argentina tenga que seguir tensionada entre los extremos", afirmó. Al describir ese escenario, cuestionó el estilo de comunicación del Gobierno, al que caracterizó por su énfasis en las variables económicas y por sus expresiones agresivas hacia la oposición. También señaló que el kirchnerismo más duro reproduce una lógica de confrontación similar.

Para Romero, la construcción de una alternativa política no puede limitarse a cuestionar al Presidente. "No alcanza solamente con oponerse al mileísmo", planteó. En cambio, sostuvo que el peronismo debe perfilarse como una opción de gobierno capaz de ofrecer una perspectiva de crecimiento para el país, después de varios años de estancamiento.