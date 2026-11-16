La Argentina recibió a León XIV y cabe preguntarse qué deja su visita. Más allá de los recortes que cada sector político pueda hacer, en el centro aparece una cuestión que no es solo política sino moral: ¿qué sociedad queremos? El papa trajo una versión actualizada de la Doctrina Social de la Iglesia que confronta con el liberalismo individual de Javier Milei y que viene a disputar la agenda pública.

Lo primero que llama la atención es que el discurso del papa fue situado. En el Palacio Libertad habló del Martín Fierro, de las páginas de Borges, del tango y del mate compartido, y cerró con Gardel: "Es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación sabe custodiar". En más de una ocasión recorrió con sus palabras el país, del noroeste a la Patagonia, y en Luján rezó con la Zamba del perdón.

Lo es, además, porque nombró los problemas que las encuestas vienen registrando hace meses : los salarios que no alcanzan, el trabajo que falta, las familias que, aun trabajando, no llegan a cubrir lo del hogar. Y dejó un interrogante que dolió: en qué ha fallado una nación cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Supo hablarle a la Argentina desde sus preocupaciones cotidianas y desde su propia idiosincrasia.

León XIV apeló a la moral en dos planos. El primero es íntimo: un consuelo individual, una palmada en la espalda frente a la dificultad de todos los días. Les habló a quienes viven "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes", y les dijo que, "en medio de todos estos sufrimientos y crisis", la Palabra de Dios brilla de esperanza. En las entrevistas que hizo Radar Público durante la visita, la frase que más se repetía no era suya sino de la gente: "no estamos solos".

El segundo plano es colectivo: una idea de cómo debería seguir el país. Pidió mirar los rostros concretos, "las personas desempleadas, (…) los ancianos que viven en el abandono y las comunidades marginadas", y compartir "las alegrías y los sufrimientos de nuestro pueblo". Lo tradujo a la economía en la frase más citada de la visita: "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

El evangelio económico de Javier Milei, en cuestión

El contraste con el modelo del Gobierno resulta inevitable. Milei se encargó durante años de envolver su programa económico en lenguaje teológico. En una iglesia evangélica del Chaco dijo que la justicia social es "envidia con retórica" y que contradice el séptimo y el décimo mandamiento. En agosto les explicó a alumnos del colegio ORT que el capitalismo es el sistema que Dios preparó para que el trabajo continuara después de la caída. Hace dos semanas, en otra iglesia, advirtió que el paraíso que prometen sus adversarios queda siempre "a una matanza y a un robo sistemático de distancia".

Frente a eso, el papa propuso otro modelo. La frase sobre la economía no fue casual: la dijo en el Palacio Libertad, minutos después de que Milei defendiera la libertad y los derechos individuales apelando a la tradición cristiana. En la UCA fue más lejos y enumeró sus principios: que la propiedad privada es un derecho, pero "gravado por una hipoteca social"; que no somos dueños absolutos sino custodios; que privar a alguien de trabajo no es solo negarle un ingreso, sino herir su dignidad; y que la solidaridad no es un sentimiento superficial, sino una responsabilidad de cada uno y de cada institución. Punto por punto, el reverso del evangelio económico que predica Milei.

La respuesta del Gobierno nacional fue intentar despolitizar la visita y volver a un viejo principio de separación entre la Iglesia y el Estado: "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". En Casa Rosada repitieron que los discursos no estaban dirigidos a nadie. Una salida curiosa para un gobierno que hizo de los mandamientos un argumento fiscal. Y es, sobre todo, difícil de sostener: cuando quien habla es la máxima autoridad de la Iglesia católica, el dualismo entre lo político y lo eclesiástico no alcanza para que sus palabras dejen de interpelar a la sociedad que escucha.

Un peronismo que tampoco logra representar

El peronismo, por su parte, que históricamente incorporó la doctrina social de la Iglesia a su propio dogma, vio en la visita una oportunidad para devolver a la mesa la justicia social, la igualdad de oportunidades, la solidaridad. Conceptos de su base ideológica que hace años no logra instalar: cada vez que los pronuncia, a una parte de sus oyentes le llegan cargados de una connotación negativa. Es un discurso que dejó de ser sentido común y perdió fuerza para disputar hegemonía.

El problema es que, cada vez que intenta recortar al Papa, el peronismo choca con el recuerdo de su propia experiencia. Cuesta hablar de una riqueza que llegue a todos con la memoria todavía fresca de una inflación galopante y de un gobierno de todos que no lograba llegar a ninguno. Su aplauso a León XIV no resulta creíble porque, cuando tuvo la oportunidad, no hizo carne lo que hoy celebra.

Ahí está la clave: la potencia del mensaje también está en el mensajero. Lo que dice León XIV puede ser creído porque está inscripto en la historia de Robert Prevost: décadas de misionero agustino en el norte del Perú, obispo de Chiclayo, cercano a su comunidad y al servicio de los más pobres. Cuando uno hurga en quién es el que viene a decirnos cómo hacer, encuentra coherencia. Es una autoridad legítima por la investidura del papado, pero también por una biografía personal de servicio.

Con ese bagaje llegó a la Argentina para invitarnos a pensar otra sociedad. Una sociedad que no descarta a las personas y mide su progreso por la acogida que sabe dispensar a quienes viven con una discapacidad. Una que se ocupa de quien pasa hambre y abre la puerta al que no tiene hogar. Una que sabe que no hay desarrollo verdadero si el bienestar de algunos lo pagan los más vulnerables. Y que, frente al individualismo estéril y a los ídolos de este tiempo (el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia), elige la cultura del encuentro.

Otra sociedad, otra disputa por la hegemonía

Así, León XIV puso sobre la mesa otros términos de debate: otra mirada sobre el Estado, pero también sobre lo que está bien y lo que está mal como comunidad. Es una prédica con capacidad de disputarle la hegemonía a la extrema derecha. Que hoy nadie la encarne en la Argentina no significa que no pueda hacerlo. La región ofrece señales recientes de que estos discursos, que parecían derrotados, todavía pueden ganar elecciones. En Brasil, Lula acompañó las palabras con medidas concretas en las semanas previas al balotaje. En Estados Unidos, los demócratas volvieron a competir en estados conservadores con candidatos que parecían imposibles y con una discusión de fondo sobre qué país quieren y cómo se reparte la riqueza. En ambos casos, el discurso fue creíble porque hubo alguien capaz de sostenerlo con su propia trayectoria.

¿Cambió la Argentina de Milei después de la visita? Es imposible saberlo todavía. Lo que sí sabemos es que el Papa echó fertilizante sobre una tierra que pide una esperanza comunitaria y no individual. Durante cuatro días, alguien con autoridad le dijo al padre que madruga para llevar el pan a su casa que su esfuerzo no es en vano y que no está solo. Y dejó, sobre todo, una certeza que hacía tiempo no se escuchaba con tanta fuerza: otra sociedad es posible. Falta quien se anime a construirla.